Ha practicado deportes como esquí, equitación y le gusta la decoración: la pasión de la gerenta de Audi Perú

¿A qué hora se levanta y qué es lo primero que hace?

Me levanto a las 6:15 a.m. y lo primero que hago es revisar las noticias más relevantes del día, los mensajes de WhatsApp que hayan llegado durante la noche y cualquier correo urgente antes de ir al gimnasio.

¿Qué libro está leyendo?

Estoy leyendo dos en paralelo: “Start with WHY”, de Simon Sinek, y he retomado “Sapiens”, de Yuval Noah Harari, que me regaló alguien muy querido que trabajó con nosotros en Audi.

¿Qué objeto no puede faltar en su vida?

Mi celular, para bien, y para mal. Me cuesta a veces desconectarme, pero con él soy más eficiente, puedo avanzar mi trabajo si no estoy frente a la laptop. Me permite estar comunicada con mi equipo, familia y amigos de forma inmediata. En él tengo mi música favorita, mis libros, mis redes sociales, y me permite estar informada de forma continua

¿Cine o teatro?

Cine.

¿Qué aplicativos no pueden faltar en su celular?

WhatsApp, ChatGPT, X, Waze y Spotify.

¿Netflix, Amazon, HBO, Apple, Disney?

Netflix, Apple y Mubi.

¿El auto de sus sueños?

El Audi Skysphere, un prototipo 100% eléctrico y autónomo. Es una fusión perfecta entre ‘roadster’ deportivo y gran turismo, con un diseño elegante y completamente digitalizado que refleja la visión de Audi sobre el futuro de la movilidad.

¿Destino favorito en vacaciones?

Cualquier destino que me permita compartir tiempo de calidad con mi familia y seres queridos, idealmente combinando relax y cultura.

¿Qué deporte practica?

He practicado varios a lo largo de mi vida: esquí, tenis, equitación, judo, ballet. Hoy estoy concentrada en correr o ir al gimnasio al menos tres veces por semana. Además, hace poco probé el surf, una experiencia que, sin duda, quiero repetir.

¿Cóctel o trago favorito?

Un buen jugo de tomate preparado con bastante salsa inglesa, un toque de tabasco, limón… y si tiene conchitas, mejor.

¿Restaurante favorito?

Me encantan la comida fusión y Lima tiene restaurantes espectaculares para disfrutar de este tipo de comida.

¿Un lugar en el que quisiera estar para relajarse y trabajar a la vez?

En el campo o con vista al mar.

Descríbase en 3 palabras.

Resolutiva, proactiva y autoexigente.

¿Tiene algún talento oculto?

Me gusta mucho la decoración. He diseñado varios espacios en el pasado, pero hace tiempo que no lo hago. Además, últimamente he descubierto que disfruto mucho cocinar y se está convirtiendo en uno de mis hobbies favoritos de fin de semana.

Una frase que la defina.

Nada es imposible. Cuando algo vale la pena, hay que insistir y encontrar la forma de lograrlo. No temo caerme en el camino; si me caigo, me levanto, me despercudo y sigo adelante.

¿Qué compañía es una inspiración para usted?

La nuestra: Euromotors. Es una empresa humana, conformada por profesionales muy valiosos y comprometidos. Es una organización que mira el futuro y cuestiona permanentemente la manera de hacer las cosas, buscando siempre mejorar y actualizarse sin perder su ADN.

¿Con qué referente de su rubro le gustaría cenar?

Me encantaría compartir una cena con Gernot Döllner, CEO de Audi AG desde 2023, y con Marco Schubert, miembro del Consejo de Administración de Ventas y Marketing desde 2024. Ambos representan perspectivas complementarias del presente y futuro de Audi: la reinvención tecnológica desde la casa matriz y la excelencia en la ejecución adaptada a mercados tan importantes como China.

¿Quién le dio el mejor consejo y cuál fue?

Mi madre: “Las oportunidades hay que crearlas”.

¿Una decisión empresarial que cambiaría?

La baja diversidad de género en cargos directivos de muchas empresas. Existe un enorme potencial en sumar talento femenino en puestos estratégicos. El talento no tiene género, y al no incluir mujeres en las ternas de selección, se corre el riesgo de perder perfiles valiosos que pueden aportar significativamente a los resultados, al ambiente laboral y a la sostenibilidad de las empresas.

¿Qué pregunta clave haría para contratar a alguien?

“Si le preguntase a tus anteriores compañeros de trabajo por ti, ¿qué dirían?”

¿Cuál es su mayor orgullo?

Sin duda, mi familia, y también el gran equipo que hemos construido en Audi Perú.

¿Cuál es el gran tema del que no se habla en los medios?

Se habla mucho de los problemas del país, pero poco de sus logros. Los problemas suelen plantearse como algo tan grande y difícil de solucionar que el ciudadano común siente que no puede hacer nada al respecto, lo cual no es cierto. Si destacáramos más nuestros avances, posibles soluciones y el rol que cada uno puede y debe tener, construiríamos una visión más optimista del futuro y fomentaríamos una participación más activa para impulsar el desarrollo y los valores de nuestro país.

¿Cuál es la principal virtud de los peruanos?

La resiliencia. A pesar de las dificultades, seguimos adelante con determinación aún en los momentos más adversos, y eso mantiene al país en movimiento.

¿Y su principal defecto?

Creo que podríamos ser más ambiciosos y proactivos en construir el país que queremos. Colaborar más, escucharnos más y trabajar juntos para cocrear un Perú unido, diverso, ambicioso y solidario.