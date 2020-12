Conforme a los criterios de Saber más

En la tarde del sábado 28 de noviembre, Alianza Lima (AL) cayó ante Sport Huancayo por dos goles a cero en la última fecha del torneo. Ese fue solo el último empujón para que el club blanquiazul descendiera a la Liga 2 del fútbol peruano en un 2020 para el olvido. Tan solo un año después de haber sido subcampeón de la Liga1.

Renato Ricci, country manager del Johan Cruyff Institute Perú, señala que a inicios del 2020 era impensado que AL pudiera descender, debido a que era el club que más facturaba, tenía la plantilla de jugadores más cara, y con mayor taquilla del torneo peruano.

Para el experto, el caos en el que se encuentra AL se debe a los malos manejos deportivos que se dieron este año, debido a posibles interferencias de los representantes del Fondo Blanquiazul, principales acreedores del club, en decisiones que no eran de su competencia.

Como se recuerda, en junio del 2019, el Fondo Blanquiazul pagó el 80% de la deuda concursal que tenía el club con la Sunat, y el total de la deuda con la ONP y la Municipalidad de La Victoria. Así, se convirtió en el principal acreedor, lo cual le otorga la posibilidad de modificar el plan de reestructuración y nombrar nuevos administradores.

En ese sentido, Ricci asevera que los acreedores deben limitarse a encargar el trabajo deportivo y administrativo a especialistas, y evitar interferir en sus decisiones.

Uno de los errores en el caso de AL, según Ricci, fue contratar jugadores que sufren de constantes lesiones o que tienen un pasado controversial, pagando precios muy elevados por sus pases.

Al respecto, Kattia Bohorquez, administradora de AL, señala a Día1 que a inicios del año, alrededor de un 50% de los gastos se destinó a la planilla del primer equipo, lo que suponía un 10% por encima de lo invertido en el 2019.

La ejecutiva indica que en lo que respecta a la administración, a inicios de año se escuchó y se decidió apoyar algunas propuestas de los directivos para fortalecer el equipo de mayores con miras a la Copa Libertadores, así como a las divisiones menores. Estos esfuerzos económicos, precisa, no perjudicaban la estabilidad financiera del club. “Nadie sabía que vendría una pandemia que afectarían los planes”, agrega.

Los derechos por transmisión en televisión representaron entre el 35% y el 36% del total de los ingresos de Alianza Lima en el 2019. (Foto: Prensa AL)

Asimismo, Bohorquez menciona que las apariciones públicas de algunos miembros del Fondo Blanquiazul pronunciándose en los medios dejan cierta evidencia que participaron en las decisiones deportivas.

No obstante, Nira Liendo, representante de los acreedores laborales del AL (con casi 21% de la deuda del club), indica que en los documentos que les han entregado se detalla que la inversión en el plantel del primer equipo representa el 77% de los gastos totales. “El año pasado era un 49%”, agrega.

Asimismo, Liendo indica que ha recibido información de que el club ha hecho “pagos exorbitantes” por transferencias o a representantes entre abril y septiembre de este año. “Mientras a nosotros (acreedores laborales) nos han negado el pago”, reclama.

Tras el descenso, Bohorquez precisa que las decisiones financieras las está tomando a partir de su criterio y el de su equipo de trabajo.

INGRESOS EN PANDEMIA

El descenso no fue el único gol en contra para AL. La pandemia ha hecho lo suyo en las finanzas del club. La administradora de AL detalla que en el 2020 se dejó de recaudar alrededor de S/6 millones por taquilla, ya que durante casi todo el año se jugó sin público.

“En el 2019, Alianza recaudó, entre todas sus competencias, más de S/11 millones [en taquilla], incluyendo torneo local, Copa Libertadores y Noche Blanquiazul”, cuenta Bohorquez, quien detalla que este concepto representó el 19% de los ingresos de la institución.

En ese sentido, Eduardo Flores, CEO de la agencia de márketing deportivo Toque Fino, indica que los partidos sin público afectaron, sobre todo, a los clubes grandes. “Solo en un partido de Alianza contra Universitario o Cristal tenían asegurado alrededor de US$350.000”, agrega.

En cuanto a los patrocinadores, menciona que todos mantuvieron su apoyo durante el año, “aunque en algunos casos hubo reducciones [en montos] que representaron una merma de algo más de S/2 millones” en los ingresos.

Según cifras de la Liga1, Alianza Lima fue el club con más taquilla al registrar una asistencia de 242.244 personas, por un valor de S/5 millones. (Foto: Club Alianza Lima)

DEUDA Y ESCENARIO ADVERSO

Debido a las dificultades financieras por el COVID-19, Bohorquez refiere que solo se han cu

mplido con los dos primeros pagos del año. Luego, la administración propuso una modificación en el plan de reestructuración, debido a la crisis por la pandemia y a una nueva deuda concursal por S/7,6 millones que fue reconocida por Indecopi en el 2019 y que no está incluida en el cronograma de pagos.

“En las juntas de agosto y de noviembre, los acreedores dejaron en suspenso esta modificación del plan, por lo que estamos pendientes de una próxima convocatoria”, afirma Bohorquez.

Al respecto, Liendo precisa que el impacto que les han reportado es de S/4,4 millones y que la Junta de Acreedores les propuso ampliar la deuda por cinco años más, cuando se tenía previsto inicialmente terminar de pagarla en el 2028.

“En las juntas de agosto y de noviembre no nos dieron información. Nosotros no podemos votar por algo que no está bien sustentado. Además, no hay coherencia con los números”, subraya.

Hasta el cierre de esta edición, todavía ningún acreedor había solicitado una nueva reunión de la Junta de Acreedores para ver la situación del club, confirmaron Bohorquez e Indecopi.

Si bien el 2020 ha sido duro para Alianza Lima, incluso partiendo con un presupuesto de S/56 millones que ha permitido afrontar la pandemia, el 2021 sería aún más complejo por el descenso y su impacto en los ingresos. Esto debido a que en la Liga 2 algunos auspiciadores podrían renegociar contratos.

Asimismo, el pago por derechos de transmisión de partidos por TV sería menor al que percibía en la Liga1. En efecto, Bohorquez confirma que el contrato contempla esa reducción. “Hasta aquí, tenemos el compromiso total del Consorcio Fútbol Perú de seguir con el club. Ojalá se mantenga el mismo nivel de apoyo en cualquier circunstancia”, comenta. Y, además, no contarán para el 2021 con ningún ingreso por participar en torneos internacionales.

En tanto, la directiva de Alianza Lima se mueve ahora en otra cancha –en la Comisión de Licencias de la FPF– para tratar de mantenerse en Primera. No obstante, en medio de su partido más difícil, al equipo del pueblo se le suma también la pérdida de confianza de la hinchada en las cabezas de la institución.