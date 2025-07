Alianza Lima elimina a gigantes y avanza en la Sudamericana: así impacta en sus ingresos, ¿habrá nuevo lote de la camiseta blanca?

Escucha la noticia 1.0x 00:00 00:00 × 🎧 Escucha esta noticia para estar siempre

El hincha blanquiazul no olvidará jamás este año. Y en particular, no olvidará que un 23 de julio, el golazo del inacabable Hernán Barcos en el minuto 96-con un jugador menos y en un momento agónico- no solo le dio a Alianza Lima el boleto a octavos de final de la Copa Sudamericana, sino que logró lo que parecía imposible: eliminar a Gremio en su casa, en Porto Alegre.