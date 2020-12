Conforme a los criterios de Saber más

No hay semana tranquila en La Victoria. En medio de la espera del fallo de la Comisión de Licencias de la FPF, en un intento del club de La Victoria por quedarse en Primera División, los problemas internos del club, la desvinculación de jugadores y la llegada de un refuerzo en medio del caos, se suma ahora el reclamo de los acreedores laborales de Alianza Lima, quienes no solo están preocupados por la situación económica del club, sino que piden un cambio de autoridades, administración y controller. Ellos indican, bajo la voz de Nira Liendo, su representante, que muchas de las últimas decisiones del club han sido por injerencia del Fondo Blanquiazul, acreedor máximo de la Junta de Acreedores de Alianza Lima.

Precisamente, en las últimas semanas, han surgido diversas voces que sostienen lo mismo, que el Fondo Blanquiazul ha tomado decisiones administrativas y deportivas dentro de la institución siendo, a su vez, acreedor. Gustavo Zevallos, exgerente deportivo dijo en esta entrevista que en todas las reuniones de contrataciones participaba el director deportivo, quien fue traído por el Fondo y específicamente por Fernando Farah, miembro del Fondo. “Ellos han participado activamente de eso”, sostuvo.

Así como otros extrabajadores del club, también lo ha dicho de manera cauta la gerenta general de Alianza Lima, Kattia Bohorquez al comentar en esta nota que las apariciones públicas de algunos miembros del Fondo Blanquiazul pronunciándose en los medios dejan cierta evidencia que participaron en las decisiones. Y el propio Antonio Armejo, miembro del principal acreedor, dijo que de ahora en adelante, el Fondo “solo estará cerca de la gerencia y no se va a meter más en la dirección de la institución”.

Pero, ¿qué dice la norma concursal respecto a este punto? ¿se puede ser acreedor mayoritario y ser directivo (o tomar decisiones directivas) de la institución que sigue un proceso concursal?

De acuerdo al Decreto de Urgencia Nº 010-2012, que indicaba las medidas de urgencia para la reestructuración y apoyo de emergencia a los clubes en insolvencia de la Ley concursal, se señalaba en el punto 3.14 que la Junta de Acreedores debe acordar el régimen de administración, en el cual no deberá participar el deudor, sus acreedores u otra persona vinculada, directa o indirectamente, a ellos.

Al respecto, Francisco Barrón, abogado especialista en procesos concursales del estudio DPP Legal, señala que la situación del Fondo Blanquiazul estaría en una zona gris de la norma. “En el artículo se menciona que los acreedores no deberán participar de la administración, siendo las facultades del administrador gerenciar la empresa, cumplir obligaciones, entre otras. Entonces, cuando hablamos de que un acreedor forma parte de alguna gerencia, una comisión o un comité, está en una zona gris, ya que la ley quiere en su esencia no quiere la participación o designación de alguien involucrado en el proceso concursal”, afirma.

Por su parte, Richard Almerco, director gerente del estudio Almerco y Asociados recordó, además, que los miembros del Fondo Blanquiazul son socios en su mayoría.

“Es pertinente recordar que, antes de la promulgación de la ley concursal, los problemas financieros de los clubes eran generados por sus propios socios como administradores. Ese precedente es importante considerarlo ahora. Observemos el cambio que se ha generado en Alianza en dos años: un fracaso en todo aspecto. Les falta mucho a los dirigentes para tener una buena visión empresarial”, remarcó a este Diario.

En tanto, Barrón ha dicho que en caso alguno de los miembros del Fondo Blanquiazul haya formado parte de algún cargo directivo o de una comisión subordinada, el incumplimiento sería de la gerencia general de la administración, ya que esta es la responsable de las designación dentro de la institución. “Si la gerencia designa a alguien vinculado al proceso concursal, hay un incumplimiento de lo que la ley establece”, indica.

¿Qué dice Indecopi?

Desde la Comisión de Procedimientos Concursales de Indecopi, indican que el artículo mencionado (3.14 de la Ley de clubes de fútbol) se refiere a que quien sea designado como administrador por la Junta de Acreedores, no debe tener vinculación con el club deudor o sus acreedores. “Al respecto, el Fondo Blanquiazul fue declarado acreedor vinculado al Club Alianza Lima. No obstante, eso no significa que las personas que hayan designado para la administración del Club estén formalmente vinculadas a ellos”, indican a este Diario.

Diego Gonzáles-Posada es el presidente del Fondo Blanquiazul. Los otros inversionistas son Fernando Farah, Antonio Armejo, Salomón Lerner y César Torres. Mientras que el directorio lo conforman las mismas personas más Remigio Morales Bermúdez y Jorge Lazo. (Foto: GEC)

Por ejemplo, en este caso, la sola compra de acreencias no genera la vinculación. El vínculo se genera por ser socio del club. El Fondo Blanquiazul es socio del deudor (Alianza Lima) y, a su vez, es representante del acreedor (al comprar las acreencias), explican desde Indecopi.

Eso sí, precisan que si alguna parte interesada (acreedores) lo considera pertinente, puede presentar su denuncia ante la Secretaría Técnica de Fiscalización de Procedimientos Concursales del Indecopi, a fin de que se verifique si tal situación constituye o no una infracción a la norma.

Por su parte, los especialista apuntan a que la norma debe mejorarse. Para Almerco, es muy relevante que el Indecopi regule los vacíos en la norma concursal que permite injerencias y son permisivas con los acreedores de la junta de los clubes respecto a los administradores designados. Barrón, en esa línea, señala que hay puntos de la norma que se deben actualizar.

Este Diario se intentó comunicar con el Fondo Blanquiazul pero, finalmente, no recibimos respuestas.

DATO

- La última Junta de Acreedores del Club Alianza Lima se llevó a cabo con fechas 12 y 17 de noviembre de 2020. El tema de agenda programada para esta Junta fue la modificación del Plan de Reestructuración. Sin embargo, la Junta decidió no modificarlo, afirman desde Indecopi.

