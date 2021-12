Conforme a los criterios de Saber más

Durante la segunda mitad de este año, Alicorp ha decidido retirarse de dos de sus mercados más desafiantes en la región: Brasil y recientemente Argentina. Alfredo Pérez Gubbins, CEO de Alicorp, analiza la estrategia internacional de la compañía del grupo Romero después de estas decisiones. Su foco ahora estará en sus mercados ‘core’. Asimismo, explica el desempeño del consumo en el mercado peruano, tras el alza de los precios que aqueja a la industria de alimentos por el fuerte incremento del costo de las materias primas. Responde también sobre los cuestionamientos de los consumidores hacia la compañía.

—La semana pasada anunciaron su salida del mercado argentino, ¿qué gatilló finalmente esta decisión? Unos meses atrás reconocieron que era un mercado retador pero que seguirían evaluando.

Nosotros como compañía hacemos una evaluación muy estratégica de las diversas inversiones que tenemos, en negocios, geografías o en temas más particulares que podemos tener, en base a ello vamos viendo negocios, geografías, marcas que nos generan valor o cuáles, por el contrario, son más retadoras o no generan el valor que esperamos. Como parte de esa evaluación analizamos alternativas. Alineado a eso, dos geografías de nuestro portafolio no cumplían con esas condiciones y creímos que esos recursos asignados a ellas brindarían mayor valor a la compañía si lo redestinamos a otros negocios o mercados. Producto de esa decisión salieron las ventas de las operaciones de Brasil (con la venta de Santa Amalia) hace unas semanas y la de Argentina la semana pasada.

Ambas corresponden al mismo razonamiento estratégico de la compañía de gestionar de manera eficiente para poder invertir donde podamos obtener más valor para la organización con horizontes de tiempo de mediano y largo plazo.

—Se reportaron pérdidas por S/206 millones por la venta de la subsidiaria, ¿por qué hay un volumen tan alto de pérdidas?, ¿era preferible asumir ese volumen de perdidas en la transacción que seguir operando en dicho mercado?

Esto responde a un tema contable. Alicorp va a presentar una utilidad neta de operaciones continuas, que es la utilidad que se genera por las que continúan operando. Luego están las operaciones discontinuas, que son los resultados de la venta de estas dos operaciones. ¿Por qué hay esas pérdidas? Esto se explica porque toda compañía cuando realiza inversiones en una operación con una moneda distinta y en un país distinto, registra activos y pasivos en esas inversiones. Conforme pasa el tiempo, la moneda de la inversión de destino, ya sea el real o el peso, se devalúan en el tiempo. Nosotros, al registrar el balance de la compañía y en el patrimonio de la misma habrá un efecto negativo de la inversión inicial para reflejar la devaluación en tus cuentas del balance. Y eso se ha hecho cada año y ha ido impactando en el resultado de la compañía.

—Teniendo en cuenta cómo estaba la operación de Argentina, ¿lograron vender al precio que estimaban ?

En los últimos 10 años, Argentina tuvo un contexto macroeconómico muy complejo, con una constante inflación, devaluación de la moneda y con el impacto de estos factores en el poder adquisitivo. Nuestro negocio ha estado enfrentado a eso. En este mercado, la empresa tenía marcas más baratas, tanto en cuidado personal y cuidado del hogar. A lo largo del tiempo hemos encontrado iniciativas para hacer la operación rentable con varias eficiencias. Y aunque este año fue récord de resultados, lo que se vio es que los controles de precios en Argentina se han endurecido. De ese modo, no podemos traspasar la inflación general de costos, insumos y demás costos al precio final, por lo tanto los resultados de este año están afectados.

Pero esta es una situación coyuntural, nuestra decisión ha sido más estratégica, así que en ese sentido acordamos con los inversionistas locales que ellos nos compren la operación, creo que fue un valor justo, dado el contexto tan complejo que tiene Argentina y que creemos seguirá así.

—¿Estamos viendo un repliegue de la estrategia internacional o habrán otros mercados a los que redirigirán esas inversiones?

La estrategia de la compañía de crecimiento e inversión la hemos ido definiendo y comunicando en los últimos años, está muy anclada en los mercados ‘core’, donde seguiremos invirtiendo. El Perú es el principal, el más grande para Alicorp, con las mejores ventajas competitivas construidas a lo largo de los años. También está el mercado boliviano, donde hicimos dos adquisiciones en el 2018. Ahora tenemos un equivalente de una Alicorp (de Perú) allá, líderes con muchas categorías y con perspectivas de crecimiento, porque queremos empezar a complementar las líneas de negocio originales con otros de alimentos, cuidado personal y del hogar. El otro es el mercado ecuatoriano en el mundo de consumo, una economía muy potente, exportando nuestro producto a Ecuador, más allá del negocio de acuicultura, Vitapro, que tiene su propia dinámica concentrada en Ecuador, Chile y Centroamérica. Por eso ahí Brasil y Argentina no calzaban ya en esa división estratégica y se tomó la decisión de salir de ambas operaciones este año.

—Algunos analistas –que conversaron con un medio económico– sostienen que el precio de las materias primas, el tipo de cambio, la inflación y el daño reputacional va a impactar en sus perspectivas de recuperación, que se daría en el 2023. ¿Alicorp coindice con esa proyección?

El factor clave que explica el impacto en el desempeño, no solo de nuestros principales negocios sino de todas las industrias a nivel global, es el contexto de alza de precios y el costo de materias primas. En los últimos 16 meses, las principales materias primas que compramos del exterior, como la soya subió más de 110%, el trigo 120% y la palma 140%, además de un mayor costo del polietileno y con fletes que se han duplicado o triplicado. Al enfrentar esta inflación tan material en costos es inevitable tener que trasladarlos en algún nivel de precios. Desde el año pasado, nos hemos esforzado para que ese traslado no sea total ni simultáneo, como organización tenemos que cuidar el impacto de esa intensidad de los precios. Los precios de las materias primas están fuera de nuestro control, pero entendemos el impacto que genera al consumidor afrontar mayores precios.

—¿La recuperación de la compañía entonces estaría para el 2023?

Nuestra expectativa es llegar a doble dígito de crecimiento y también en Ebitda. Para el próximo año, el 2022, no puedo hacer estimaciones integrales. El escenario de materias primas no va a bajar, lo que implica que la presión inflacionaria de costos no se va a ir, al menos durante el próximo año. Ante ello es fundamental que la empresa tome acciones con las variables que estarán a su favor. Por eso estamos con una iniciativa potente de acelerar eficiencia e incrementar productividad, con lo que tenemos metas ambiciosas de ahorros por más de S/200 millones hacia el 2023 , a través del Programa Multianual de Eficiencias, que ve las variables de requerimiento de capital, gastos y alineados con la innovación. Por ejemplo, la transformación digital. Vamos a reenfocar y redimensionar para alinearse con el contexto de la compañía hoy día.

—¿La caída del 7,3% del consumo en el Perú en el tercer trimestre de este año tiene que ver con el alza de precios?

Sin lugar a dudas, el negocio más afectado en Alicorp ha sido el consumo de Perú porque el incremento de materias primas afecta directamente a negocios muy sensibles como aceites, pastas, galletas. Cuando ves incrementos de 100% en nuestras tres principales materias primas, tiene que ver cuánto vas a poder trasladar y la diferencia es menor margen para la compañía. L as materias no va a bajar, quizá suban un poquito . Pero si vemos la historia como referencia, esto es un ciclo económico.

—¿Cuánto se ha trasladado ese mayor costo en el precio al consumidor?

No tengo cifras promedio, pero lo que sí quiero decir es que nuestros esfuerzos por abrir y recuperar el costo para asegurar que el consumo no se vea tan afectado hace que Alicorp tenga que asumir parte de ese costo. Además, la empresa se asegura con “Marcas a tu lado” (MATL) para que algunas marcas tengan los mejores precios posibles.

“En contextos como estos, de incrementos tan dramáticos (de precios) hay fastidio por parte del consumidor, pero ese es el reflejo natural del contexto”.



—¿Cuál es el balance del lanzamiento de MATL?

Hemos tenido resultados muy positivos. En septiembre se demandaron hasta 50% más de estas marcas frente al trimestre anterior (junio a agosto), más del 60% de clientes cree que la rotación ha mejorado con esta iniciativa y el 56% considera que tiene más clientes. Entonces, yo creo que la iniciativa ha sido positiva. En el aceite Mirasol la demanda creció en 150%, Sayón 120% , Patito más del 50%, una buena ‘performance’ en un contexto tan duro para el canal.

—Aunque el consumidor, en efecto, busca precios, ¿cómo gestionan que el consumidor migre a las marcas que forman parte de la iniciativa MATL, cuando en ese segmento de precios hay también otras marcas con mayor posicionamiento que algunas de las 14 que forman parte de MATL?, ¿cómo lidian con este nuevo tipo de competencia?

En este contexto hay una dinámica de más competencia. Y yo creo que esto es que los consumidores necesitan. Nosotros somos una empresa que se crece ante la competencia, tenemos un portafolio de marca para diversos tipos de consumidor, de manera diferenciada. Para que cada uno compre lo que necesita. Nosotros no vamos a dejar de invertir en nuestras marcas. Tanto en aceites como Primor como para un Mirasol, al que hoy le va bien en este contexto.

'Marcas a tu lado' contiene 14 productos. Entre ellos Mirasol, Aval, Dento , Patito, entre otras.

—¿Hay entonces una mayor competencia en este segmento de precio?

Siempre ha habido competencia y siempre habrá.

—Algunos analistas comentan que hubo un efecto reputacional negativo para Alicorp, que frenó que puedan trasladar un mayor costo al precio final, ¿es un factor que está influyendo?

Yo creo que cuando uno conversa con nuestros clientes y consumidores, el nivel de afiliación es muy alto. Lo que sí hacen los contextos como el alza de materia prima , que afectan gastos y precios de manera tan dramática , en un contexto peruano-donde no hay noticias positivas de incremento de empleo o inversiones, hay incertidumbre política y menos poder adquisitivo- lo único que hace eso es agravar cualquier información nueva que el consumidor vea, como un incremento de precios, que tendrá un impacto en su percepción. Lo que hicimos fue lanzar iniciativas como Marcas a tu lado, para que vean que ahí está la marca, a su lado en los momento duros, con precios correctos al consumidor. Creemos que en este tipo de contexto salimos fortalecidos, Alicorp es un jugador de largo plazo.

—Además del contexto, hay una crítica que se dirige a que es un monopolio, por la posición dominante que tiene en varias categorías claves de consumo masivo, y los precios que ha elevado durante la pandemia.

Toda empresa que tenga una presencia importante de sus marcas en las categorías en el mercado va a generar opiniones diversas, lo que es claro es que Alicorp pone siempre al centro a su clientes y a su consumidor. Somos una empresa con propósito, no solo es una frase. La empresa invierte mucho en sus marcas y en el relacionamiento con el canal. En contextos como estos, de incrementos tan dramáticos [de precios] hay fastidio, pero ese es el reflejo natural del contexto. Nosotros tenemos una visión de largo plazo.

—De acuerdo a Semana Económica, dentro del directorio de Alicorp hubo cuestionamientos respecto a la dimensión actual de las panillas. Ya hubo algunas fusiones de vicepresidencias, ¿esa crítica se ha dado?

Yo creo que es bastante evidente que los contextos donde hay tanta presión de costos y gastos producto por la inflación generalizada -en nuestro caso muy concentrada en materias primas- o bliga a la gerencia de la compañía a buscar eficiencias en todos los frentes. En ese sentido, estamos completamente alineados con el directorio que ese es el camino a seguir. Yo creo que es correcto decir que directores, accionistas, las gerencias y lo que todo el mundo espera es que una compañía tenga que realizar este tipo de programas en contextos complejos. Estamos alineados y es el camino que estamos escogiendo seguir.

—¿La reducción de la planilla será uno de los frentes entonces. ¿Este año o el 2022?

El Programa de Eficiencias Multianual, que te mencionaba, es muy ambicioso, incluye todos los frentes de la organización.

—¿Con todas estas medidas, cuándo la operación de Alicorp estará más estable y recuperada?

Los factores que están bajo el control de la organización, no tengas duda, serán exitosos. Pero hay otros factores como la inflación, materias primas , que no están bajo nuestro control. Y hay otro aspecto, que no es menor, que es el contexto macroeconómico que enfrenaremos en el Perú el próximo año. Aunque todavía es temprano para visualizar cómo será el 2022, hay un clima de incertidumbre política, así que habrá que ver el impacto que tiene en la generación de empleo, capacidad y el consumo, que es la variable que nos afecta directamente. Este año, en tanto, esperamos crecer doble dígito en venta y utilidad operativa.

