El alza de los precios de materias primas impactó rápidamente en los costos de producción de la industria de alimentos y en los precios al consumidor. Alfredo Pérez Gubbins, CEO de Alicorp, comenta cómo ha sido ese proceso para la firma del grupo Romero y qué acciones realizan para tratar de mitigarlos.

–¿Cuáles son los efectos del tipo de cambio y del alza de los precios de los comodities en la operación de Alicorp?

El contexto que estamos viviendo en el Perú y en el mundo es muy particular porque, por un lado, estamos viviendo más de un año y medio de pandemia, que ha tenido un impacto muy duro. Y, del otro, hay una dinámica global que está afectando los precios de diversos productos en el mercado, todo ello ha generado que los precios de diversas materia primas y de toda la cadena productiva se Incrementen.

Además de ello, vemos también una devaluación del tipo de cambio, que encarece las importaciones. En este contexto, como compañía, hemos tenido que ir subiendo los precios de nuestros productos de una manera gradual y parcial, ya que el impacto ha sido material. El margen neto que tenemos, por ejemplo, está por debajo del 2%, que es menos de la mitad de lo que el año pasado.

–¿Desde cuándo estos empezaron a trasladarse al consumidor y cómo ha sido ese proceso de gradualidad?

La tendencia alcista empezó el año pasado, al principio fue en menor porcentaje. En los últimos meses de este año es cuando la aceleración de esa tendencia ha sido realmente muy rápida. Estamos viendo, por ejemplo, que en los últimos 14 meses el precio del aceite de soya subió más de 100%, el trigo más de 80% y el maíz más de 60%. Y luego los efectos que no se ven como el transporte, que es parte de la cadena, ya sea para importar bienes– donde los fletes se han duplicado a triplicado según la ruta– o para la distribución nacional con el transporte local. Esta dinámica tiene un impacto muy importante en nuestros costos que hemos trasladado gradual y parcialmente al precio final.

–Hasta el momento, ¿cuánto se ha trasladado al consumidor?

Es muy variado dependiendo de la categoría y de la segmentación del producto. No hemos trasladado todo, ha sido parcialmente y eso se ve en nuestros márgenes, que están a la mitad del año pasado.

–¿Cuántos de los insumos de su cadena de producción son importados? ¿No existe producción local que permita compensar o sustituir algunos insumos claves en ciertas categorías de productos?

Las industrias de alimentos tienen un alto componente de materia prima importada, no solo trigo, soya, maíz, entre otras. Hoy la dependencia que existe en los insumos y materias primas importadas es alta, hay algo de producción local, pero es ínfima en relación a la demanda para los productos que las empresas de consumo masivo producen, por lo que hoy vemos difícil compensar con mayor producción local. Por ejemplo, somos el mayor comprador de aceute de palma de pequeños productores en el país, pero dentro de lo que se requiere para fabricar aceites, este volumen no es tan material.

–¿En qué segmento de precios se ha trasladado más? Algunos analistas mencionaban que los productos económicos y Premium fueron los más afectados. ¿Cómo es en el caso de Alicorp?

Todas las categorías han visto estos impactos. Si lo vemos por segmento de precios, quizá ha sido un poco más en los más altos (Premium). Es por esto que pensamos qué podíamos hacer para ayudar a las familias para que accedan a productos de alta calidad a precios económicos y decidimos lanzar Marcas a tu lado, una iniciativa que consta de 11 productos (nueve marcas) de ocho categorías de nuestro portafolio que vamos a priorizar en producción, abastecimiento y distribución al punto de venta para que sean accesibles al consumidor. Y, en la medida, de lo posible, contener sus precios en los canales. Sabemos que controlar el impacto de las materias primas y la variación en nuestros costos es imposible, pero entendemos esta necesidad y con estrategias de innovación podemos asegurarnos de que, en la medida de los posible, sus precios no suban en este contexto tan difícil.

–¿Para cuando ya podrían alcanzar la cobertura que proyectan con estas marcas?

En las siguientes pocas semanas, estamos en pleno proceso de producción y distribución.

–¿En estos 11 productos no subirán sus precios?

Eso es lo que queremos, contener los precios, más allá de la dinámica todavía alcista en los insumos, queremos contener. Y, en la medida de lo posible, será así, pero no te puedo prometer ni asegurarlo, porque de momento hay variables que yo no controlo. Como compañía haremos los esfuerzos necesarios para no trasladar a precios esos costos que pueden seguir subiendo.

–Para cuidar el precio en estos productos, ¿se compensará con mayor alzas en otras categorías o segmentos de precio?

La iniciativa de Marcas a tu lado es exactamente para esos 11 productos.

–¿Por cuánto tiempo durará Marcas a tu lado?

No le hemos puesto un límite de tiempo, durará el tiempo que sea necesario.

–¿Hasta cuánto elevarán la producción de estos productos?

No hemos puesto límites, irá acorde a la demanda.

–¿Desde su vicepresidencia de comodities estimaron, en algún momento, que el tipo de cambio y el costo de materias primas aumentarían tanto?

No tenemos una bola de cristal, pero ni en comodities ni en materias primas imaginamos un escenario así. Las conversaciones asociadas a materias primas son constantes, más allá del contexto actual. Pero tanto el tipo de cambio como materias primas nos sorprendieron, no solo por la magnitud del alza sino por la rapidez con la que se dio .

“[La operación en Argentina] continúa difícil, por lo que es un evaluación constante si seguir asignándole capital o no”.



–En un comunicado indicaron que si bajaban los precios internacionales y se acababan las existencias podrían reducirse los precios, ¿cada cuánto se agotan? ¿para entonces calculan que se reducirá la tendencia alcista?

Las cotizaciones internacionales y los factores de oferta y demanda están fuera de nuestro control. Para nosotros es imposible predecir cuándo los precios van a bajar o si seguirán subiendo, pero analizamos los diversos factores que afectan y en base a ello hacer nuestras propias estimaciones para tomar acciones como comprar más o menos inventario de la materia prima. Si analizamos la historia en las cotizaciones de las materias primas, sabemos que tras ciclos alcistas, luego hay ciclos a la baja. Lo que nos preguntamos es cuándo y cuán rápido será, lo que dependerá del punto más alto al que llegó la cotización.

–Hubo distintas reacciones respecto al alza de precios. Una de ellas ue la del presidente Castillo cuando anunció que habrían medidas sorpresa para que “los monopolios no hagan lo que quieren”, además en redes sociales hubo cuestionamientos a Alicorp por subir precios en este contexto y por considerarla un monopolio. ¿qué posición tiene al respecto?

Alicorp no es un monopolio, no es un oligopolio, la economía peruana se caracteriza por ser totalmente abierta. Cualquier empresa puede importar, tener su planta de producción, invertir y competir, eso sucede en todas las industrias. Y como comentaba, hemos tenido también un impacto negativo en este contexto con la reducción de nuestros márgenes producto de no pasar la totalidad del incremento de los costos [a los precios al consumidor]. Con respecto a una serie de comentarios que hemos visto en los mercados, es importante resaltar que tanto el ministro de economía, el presidente del BCR y otros expertos han sido bastante claros en decir que el objetivo no es controlar precios ni poner trabas al desarrollo de los negocios.

–Además de las redes sociales, algunos comerciantes entrevistados en los medios han cuestionado a la empresa indicando que fueron los primeros en subir precios y la perciben como un monopolio. ¿por qué cree que lo perciben así?

Cuando uno analiza la dinámica y el contexto de precios, no hay que olvidar que venimos de un país con una población y autoridades también que vienen de 18 meses de pandemia. Hay un consumidor desgastado, sin empleo, hay un tema de salud gravísimo. Y ante ese contexto, además ahora con un escenario de alza de materias primas, de devaluación y por lo tanto las empresas obligadas a subir precios. En nuestro caso de manera parcial. Esto es general, todas las empresas tienen que hacer lo mismo porque todos enfrentamos a las mismas variables, en muchas categorias y negocios.

Salida de Brasil y estrategia de compras

–¿Cómo va el manejo de la deuda de la compañía en este contexto?

Uno de nuestros objetivos como compañía es cuidar nuestro balance, asegurarnos de tener nuestro grado de inversión, que es muy importante para la compañía y por eso los riesgos que tomemos de inversión o de negocio tienen ese componente siempre en nuestras decisiones. La situación financiera la compañía es bastante sana y el cronograma de pagos está alineado a la generación de flujo de caja de la compañía.

–A pesar de la pandemia, Alicorp compró Vegetalia este año, ¿hay espacio para continuar con su estrategia de compras?

Vamos a ser muy cautos en cuanto a nuestra estrategia de adquisiciones. Vamos a evaluar oportunidades de inversión que den valor a la compañía, pero siempre manteniendo un perfil conservador en cuanto a nivel de apalancamiento y la deuda en general. Creo que en el contexto actual, luego de año y medio de pandemia, es la estrategia correcta.

Hace unos días emitieron un comunicado respecto al pago de sus deudas tributarias y que habían algunos procesos de buena fe en curso. ¿Cuáles son?

En Alicorp cumplimos estrictamente con todas nuestras obligaciones tributarias. En los últimos 10 años hemos cumplido con pagar más de S/2 millones en tributos al fisco peruano. A la fecha, existen procesos tributarios en curso, y que venimos discutiendo de absoluta buena fe y que corresponden a la dinámica normal entre contribuyentes y la administración tributaria, donde hay opiniones distintas con respecto a algunos temas, se ponen los argumentos y luego las autoridades definirán.

“La rapidez del alza de insumos y del tipo de cambio nos sorprendió”.



–¿Cuándo se resolverían?

Todavía están en curso, se cumplirá con lo que se establezca.

–¿A inicios de agosto anunciaron la ventana de Santa Amalia en Brasil, ¿eso significó la salida definitiva de Alicorp del mercado brasileño?

Como toda compañía, uno tiene que reevaluar su portafolio de inversiones y la estrategia.Dentro de ese evaluación, nos dimos cuenta de que la operación brasileña iba a generar más valor para todos los stakeholders en las manos de un tercero como la empresa Camil, que es muy reputada en Brasil. Hoy en día, ya no nos vamos a quedar con ninguna operación en Brasil, por ahora. Nuestros esfuerzos y el foco estarán hacia otras geografías como Bolivia, Ecuador, Chile o Perú. Falta un último proceso interno en Brasil, para asegurar que la libre competencia de mantenga, por lo que en las siguientes semanas ya estaría cerrada la transacción.

–Hace uno años comentó que Alicorp tenían que elegir qué partido se podía ganar y cuál no. ¿En Brasil no se pudo ganar el partido entonces?

Yo creo que el deber de toda la compañía es asegurarse de entregar valor y dejar ventajas competitivas. Nuestra operación brasileña tenía una marca linda, Santa Amalia, con excelentes resultados en el tiempo que estuvimos, pero uno evalúa cuáles son los siguientes pasos y los recursos, ahí uno tiene que escoger dónde invertir más y dónde menos. Esa fue una de las razones.

–A pesar de ser una operación atractiva, haciendo un balance, ¿no fue lo que esperaban?

Yo creo que en muchos aspectos fue muy positiva nuestra operación en Brasil, desarrollamos una serie de estrategias comerciales y generación de marca que realmente generaban bastante valor para la operación. Sin embargo, hubo otras variables, como el tipo de cambio. Cuando nosotros llegamos, el tipo de cambio allá era e menos de dos reales por dólar, hoy vale cinco. Siendo que uno invierte en una moneda dura como el dólar. Y eso hace que la inversión no haya sido lo atractiva que esperábamos en su momento. Pero de la gestión de este negocio trasladamos algunos aprendizajes a la operación de Perú y Bolivia.

Alicorp vendió la compañía Santa Amalia al grupo Camil, con lo que se retira del mercado brasileño.

–¿Qué pasó con el mercado argentino? Hace unos años fue reestructurado, ¿lucharán por él o podrían dar un paso al costado?

Argentina es un país que ha tenido dificultades macroeconómicas para desarrollar negocios exitosos, viene de inflaciones altas, fuerte devaluación, esquemas de control de precio y demás. Siempre es un gran reto para cualquier empresa hacer negocios exitosos ahí y también para nosotros, por eso hicimos una reestructuración muy exitosa, que el año pasado tuvo resultados récord. Pero seguimos viendo que continúa difícil, para nosotros es una evaluación constante si queremos seguir asignándole capital a la operación o no. Hoy en Argentina no hay una decisión tomada, pero nos aseguramos de que sea una operación que rinda y tenga márgenes de rentabilidad adecuados, más allá del contexto, que este año es complejo, la misma dinámicas de factores globales que impacta en Perú afecta a Argentina.

–¿Este año podrían tomar una decisión respecto a si continúan con Argentina?

No hay ningún plazo todavía.

–Y de otro lado están Bolivia y Ecuador. En Bolivia, de hecho, compraron empresas e incluso importan algunas a Perú. ¿cuál es el balance de estas operaciones?

Bolivia y Ecuador están dos estadíos distintos de desarrollo para Alicorp. Empezamos exportando algunos productos a Bolivia, pero luego comenzamos a desarrollar el negocio. Cuando quisimos replicar el modelo exitoso peruano en consumo allá, nos dimos cuenta que teníamos que comprar un negocio. Ahí compramos Fino y Sao. Ampliamos y diversificamos el portafolio allá y los resultados han sido muy buenos. Los altos costos de materias primas se ha visto compensado por las buenas perspectivas del negocio. En Ecuador estamos en un estadío más inicial, exportamos productis y marcas desde Perú e iremos viendo si damos el siguiente paso, Hoy las opciones están abiertas, pero somos conservadores y responsables con nuestras finanzas y endeudamiento. Ese será un criterio importante para tomar la decisión.

–¿Lo decidirán este 2021?

No hay ningún apuro en ese sentido.

–¿Este año Alicorp podrá recuperar sus ventas y su nivel de ganancias prepandemia como compañía?

Yo creo que el contexto que vivimos como empresa, con dinámicas inciertas, tanto en el Perú como en distintas geografía, seremos cautos a la hora de dar proyecciones al mercado y eso se lo decimos a los inversionistas en cada sesión trimestral. Como compañía estamos muy abocados a seguir creciendo, en el contexto actual, con eficiencias, asegurándonos de darle valor a todos los stakeholders y propuestas de valor para las familias de menores ingresos.

–¿Retomar los niveles prepandemia podría demorar un poco más entonces?

Eso lo iremos viendo con el tiempo, nuestro esfuerzo está abocado 100% a llegar a los niveles correctos de crecimiento y de rentabilidad adecuados que nuestra industria y el contexto.

DATOS

En los estados financieros del segundo trimestre se muestra que los costos de producción de Alicorp se elevaron en 50%. En la categoría de aceites, según la memoria anual de la compañía, la compañía cuenta con 8 marcas, con las que tienen el 47,4% en volumen y 52% en valor. El 43% de la producción de su planta se orienta a cubrir la demanda B2B (restaurantes, panaderías, canal hoteca).

