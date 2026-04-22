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Resumen

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Por Claudia Inga Martínez

Ha vuelto a salir de compras. Alicorp, buque insignia del Grupo Romero, ha retomado su crecimiento inorgánico con un gran apetito, lo que se refleja en los últimos dos años con distintas adquisiciones, en particular en los últimos 7 meses. Compras que hoy fortalecen su presencia a nivel de Latinoamérica y amplían su portafolio en nuestro país. Ejemplo de ello es la compra de Inka Crops, que marca su ingreso al mercado de snacks.

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