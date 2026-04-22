Ha vuelto a salir de compras. Alicorp, buque insignia del Grupo Romero, ha retomado su crecimiento inorgánico con un gran apetito, lo que se refleja en los últimos dos años con distintas adquisiciones, en particular en los últimos 7 meses. Compras que hoy fortalecen su presencia a nivel de Latinoamérica y amplían su portafolio en nuestro país. Ejemplo de ello es la compra de Inka Crops, que marca su ingreso al mercado de snacks.

De hecho, esta compra - del 60% de las acciones de Inka Crops S.A. y Procesadora Tropical S.A-, que se completó este mes, fue anunciada en noviembre pasado y estuvo valorizada en US$72,2 millones. A nivel regional, Alicorp también adquirió Jabonería Wilson, Disanu S.A.C y Sanuss por US$125,5 millones en Ecuador en octubre de 2025; y este año anunciaron la compra del negocio de cuidado del hogar de Unilever en Colombia y Ecuador, transacción que espera luz verde de los reguladores en cada uno de los mercados. Y apenas el mes pasado, informaron el acuerdo de compra de las subsidiarias de Flora Food, matriz de La Danesa y Dorina, en Sudamérica, Centroamérica y El Caribe. ¿Qué significan estas compras en este momento?

Inka Crops cuenta con más de 25 años de trayectoria, un portafolio de snacks preferido por los consumidores y una cadena de abastecimiento consolidada, remarca Alicorp.

Jorge Luis Ojeda, docente de la facultad de negocios EPE de la UPC, sostiene que ingresar a un mercado de manera inorgánica- a través de la compra de una compañía con un mercado ganado- es más sencillo. Además, la decisión de las compras es impulsada por potenciales sinergias. “Alicorp ha empezado a ser un jugador relevante en Chile, Colombia y Ecuador, con lo que la empresa diversifica sus riesgos”, comenta.

Esta diversificación define también la elección de la compañía a comprar. “Inka Crops tiene una orientación al mercado de exportación, que es importante para bajar presión a los flujos internos y estar menos expuesta”, explica. Hasta antes de la compra, ya los productos de Inka Crops llegaban a más de 25 países, entre ellos Estados Unidos, Ecuador y Chile.

En tanto, Mauricio Olaya, socio del Estudio Muñiz y experto en M&A, recuerda que el crecimiento inorgánico no es un tema nuevo para Alicorp. “La compañía ha tenido una mirada regional y no solo del mercado peruano. Este es un nuevo impulso. Hubo como una etapa muy marcada de adquisiciones (hace unos años) y probablemente ahora estamos en una segunda oleada”, remarca. Esto - asegura-a fin de reafirmar su estrategia de convertirse en un jugador regional relevante que incorpora nuevas categorías, nuevas marcas y mercados.

Por su parte, Rolando Arellano, gerente general de Arellano Consultoría, explica que las empresas peruanas toman consciencia de que el mercado local es pequeño.

Planta de Alicorp.

El verdadero potencial, refiere, está en llevar a la marca más allá de las fronteras, “más aún en Latinoamérica, donde los países no son tan diferentes; un buen camino es la adquisición. Una ruta que ha visto Alicorp y que también ha visto Gloria. Su valor puede apreciarse fuera de Perú”, anota.

Así también, resalta que este avance regional les permite una mayor sostenibilidad competitiva frente a jugadores de escala mundial, ya que pueden generar economías de escala y tener mayor poder de negociación en sus compras, por ejemplo, de materias primas. “Compiten con los monstruos del mundo”, resalta.

¿Endeudarse demasiado?

Sandra Guedes, asociada de Apoyo & Asociados (AAI), clasificadora de empresas, comenta que Alicorp ha manifestado su deseo de comprar, por ejemplo, Unilever en Ecuador y Colombia. Y así también, Flora Foods en Centroamérica. De hecho, la peruana está a la espera de la resolución del regulador en cada país, por lo que la deuda asociada a estas compras probablemente no se de al cierre de este año.

“Estamos considerando estas compras y los cronogramas estables para cuando se dé la compra efectiva, por lo que consideramos que no va a haber un incremento de la deuda o de los niveles de apalancamiento”, estima.

A ello se suma que en el último reporte de la calificadora Fitch se proyecta que el apalancamiento neto del Ebitda de Alicorp se mantendrá cerca de 2,5x durante los próximos dos años, tras un ligero aumento en 2026 cuando se produzcan las adquisiciones. “Alicorp tiene la flexibilidad financiera necesaria para refinanciar sus próximos vencimientos de deuda gracias a su buen acceso a los mercados de capitales y a préstamos bancarios”, se lee en el documento.

Omar Maldonado, asociado de AAI, agrega que ese nivel de deuda, así se dé un pico por las compras, sería rápidamente reducido, ya que lo que trata de hacer la compañía es adquirir empresas en mercados donde ya tiene experiencia con productos similares.

¿Hubo compras que presionaron el endeudamiento? En su momento, sí. Las compras en Bolivia de los negocios de molienda, recuerda el ejecutivo, así como en su momento la adquisición de Intradevco. Y es que, ambas demoraron en restablecer su nivel de deuda habitual. “Lo que pasa con Alicorp es que al adquirir negocios en los que se tiene experiencia, la recuperación se da relativamente rápido”, detalla.

¿Por qué miran a Ecuador y a Colombia?

Para Olaya, la elección de Ecuador y Colombia podría responder a que son los mercados donde se han abierto oportunidades. Además, son plazas conocidas para Grupo Romero y para Alicorp, por lo que hay conocimiento de mercado y cierta comodidad para sacar adelante un proceso de M&A.

Alicorp dijo en su momento que la adquisición de Intradevco (dueña de Sapolio) representaba una extraordinaria oportunidad para su crecimiento. (Foto: Difusión)

El experto observa también una mezcla interesante: marcas nuevas, posicionamiento en mercados maduros y compañías que ya tengan una porción de mercado importante. Además, apuntan a rubros claves, donde consideran que puede haber una mejor proyección a mediano plazo. “La compañía apunta a ser un gran jugador regional”, asevera Olaya.

La idiosincrasia del consumidor también es fundamental para elegir estos mercados, destaca Ojeda, ya que sus consumidores son perfiles más parecidos al peruano. Esto resalta versus algunas apuestas previas, como la oleada de compras en Brasil (Pastificio Santa Amalia) o Argentina (donde tenía marcas como Plusbelle), donde- aparte de factores coyunturales de los mercados y la pandemia- hubo mayores desafíos. La compañía terminó desprendiéndose de aquellas operaciones. “Yo creo que la experiencia de Argentina les dio una lección y tratan de afianzarse primero en países ya conocidos”, reflexiona el especialista.

Arellano, a su vez, explica que el atractivo del mercado ecuatoriano, además de su cercanía, reside en que está geográficamente muy concentrado, por lo que llegar a sus dos ciudades principales incluye a una buena proporción del mercado. Además, es una plaza donde el canal moderno es más grande que en el Perú. Y Colombia, asegura, muestra un muy buen nivel de consumo y muchas similitudes con el Perú. Su operación en el país vecino se ha basado, sobre todo, en importaciones y con la compra de la operación de Unilever tendrá producción local.

Innovación. Alicorp reingresó al cuidado personal al ver en el segmento una gran oportunidad de crecimiento y encontrar necesidades insatisfechas en una consumidora que de por sí estaba abierta a innovaciones y probar nuevas tendencias.

Es más, como indicó la compañía en un ‘conference call‘ el año pasado, con esta compra en el país cafetero tendrán un modelo operativo diferente y consolidarán su presencia.

Pero no todas son compras, pues Alicorp se ha desprendido de negocios para centrarse en su ‘core’. Un ejemplo fue la desinversión en el negocio de molienda en Bolivia, Perú y Uruguay.

Maldonado detalla que la venta se produjo cuando empezó a caer el negocio, que en su momento fue rentable, pero que luego se volvió muy exigente. “Ahora la compañía se enfoca más en sus negocios ‘core’ y en los que les generen ganancias como, por ejemplo, cuidado del hogar y cuidado personal”.

¿El contexto internacional, que incluye el alza de petróleo y de las materias primas, podría presionar a la compañía? Ojeda comenta que este es un riesgo que deben mirar con atención, ya que el endeudamiento podría volverse más costoso y podría incrementarse la inflación.

Desde Apoyo & Asociados avizoran que estos riesgos globales pueden impactar en márgenes por costos de materias primas y fletes en la compañía.

¿Se vienen más compras?

“Alicorp es un negocio que tiene su propia caja, creo que lo que seguirá haciendo es analizar oportunidades con productos dirigidos al consumidor final”, resalta Olaya. Al ser consultado si este puede ser un buen momento para seguir de compras, el especialista comenta que podría serlo, ya que en situaciones financieras complicadas, algunas empresas prefieren vender o desprenderse de activos. Los momentos de incertidumbre son momentos de oportunidad.

Los analistas de AAI consideran que mientras sean negocios interesantes y beneficiosos para la compañía, las compras van a continuar. “No hay una desesperación, pero si hay oportunidades atractivas, lo harán. Están abiertos”, indican. ¿Sin riesgo de endeudarse más?, ¿hay espalda? Esto dependerá del tamaño de la potencial compra.

“Alicorp tiene un manejo financiero y de deuda responsable. Si esas compras no les afectan, lo pueden hacer. Mientras el negocio sea rentable y pueda generar beneficios a mediano plazo que permita recuperar los niveles de endeudamiento, lo harán (comprar). Ya lo han hecho (antes)”, analizan.

Ojeda, en tanto, resalta que hoy Alicorp tiene una espalda financiera importante y cuenta con marcas muy consolidadas. Mientras que para Arellano, es posible que vayan paso a paso y vean primero el desempeño de estas últimas compras.

¿Cómo viene la compañía?

De acuerdo a AAI, los negocios que más aportan a los ingresos de la compañía son consumo masivo y acuicultura. A nivel de mercados, después de Perú está Ecuador, sobre todo con acuicultura, y luego, Chile.

Al cierre del 2025, de acuerdo a los estados financieros de Alicorp, las ventas consolidadas alcanzaron los S/ 11.763,8 millones, mostrando un crecimiento interanual de 11%. La utilidad bruta alcanzó los S/ 3.103,2 millones, 8,3% más que el año anterior, cifra explicada principalmente por el negocio de Acuicultura, como consecuencia del mayor volumen vendido durante el año. Las unidades de Consumo Masivo Perú y Alicorp Soluciones también registraron un buen desempeño, impulsadas por iniciativas estratégicas implementadas a lo largo del año y por la contribución de Refinería del Espino.

El 2025, indicaron, tuvo una dinámica competitiva y exigente, principalmente en la categoría de detergentes. Asimismo, categorías como salsas tuvieron un buen desempeño en el Perú. años negocios internacionales también fueron retadores, especialmente en Bolivia, donde sus márgenes se vieron presionados por el contexto macroeconómico, lo cual fue parcialmente compensado con su estrategia comercial. Hoy, la empresa está enfocada en proteger su posicionamiento de mercado en categorías donde lideran como detergentes, margarinas y mantecas; además de un claro enfoque en la generación de flujo de efectivo.