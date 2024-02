Christian Pinto, gerente general de Alimentos Cielo, llegó de Puno a Lima con su familia y juntos formaron Alimentos Cielo hace 18 años. Con varios planes en camino, y de la mano de su marca Del Cielo, la compañía no deja de abrirse camino. Son, precisamente, los cinco hermanos Pinto quienes han hecho posible que la empresa haya crecido tanto en menos de dos décadas, destaca el ejecutivo.

— ¿Cómo fueron los inicios de Alimentos Cielo?

La empresa nace hace 18 años como un emprendimiento familiar. Luego de una crisis económica fuerte, salimos de Sandia (Puno) y decidimos emigrar a Lima, donde empezamos este camino; primero como comerciantes, y luego tuvimos la visión de producir algunos alimentos como aceites. Y en el 2015, más fortalecidos, decidimos iniciar la producción de fideos y después harinas. Ya hemos ampliado tres veces nuestra producción.

— ¿Cuál es el tamaño que tiene Alimentos Cielo y cómo se dio su crecimiento exponencial?

Antes teníamos una planta de aceite de 300 toneladas mensuales y hoy tiene una capacidad de 2.100 toneladas mensuales. Este crecimiento se ha dado con el trabajo conjunto de todos nosotros. Somos cinco hermanos y cada uno ha sabido liderar responsablemente cada área en la que se desempeña.

— ¿Qué planes de expansión tienen?, ¿por dónde van los objetivos este año?

La ampliación está encaminada de manera más agresiva en el 2025 al norte del país. Tenemos proyectos de ampliación de molienda, que se van a desarrollar en Trujillo, de producción de pastas y otras líneas anexas a los productos que desarrollamos como sémola, harinas preparadas, sin preparar y estamos desarrollando productos como mezclas pre preparadas para queques. Además, vamos a poner un centro de distribución en el norte para abarcar con más fuerza todo lo que es Tumbes, Piura, Cajamarca Chiclayo, Trujillo y lo que es la selva norte del país.

— ¿Cuántas plantas tienen actualmente?

Nosotros hemos nacido en la planta de Huachipa, ahí producimos aceite. Tenemos otra planta en Pachacamac, donde está el molino de harinas panaderas y de producción de pastas, además ahí producimos también sémola y las premezclas. Y tenemos los otros proyectos que se están desarrollando en Lurín, que se lanzará a fin de año. Y el de Trujillo, Ambos proyectos marcarán el desarrollo de la empresa por los siguientes 10 años.

— ¿En Lurín qué categorías impulsarán?

Allí estamos lanzando una nueva línea de producción de aceites y de mantecas y margarinas. El proyecto es muy ambicioso porque abarca una línea de producción de avenas, de alimentos para mascotas y líneas de productos con valor agregado.

— ¿Ingresarán a todas estas categorías con la marca Del Cielo?

Así es. Nuestra política es siempre darle prioridad a nuestra marca.

— ¿Cuándo estarán en el mercado?

Se va a dar entre el 2025 y 2026.

— También hacen maquilas, ¿cuánto de su producción se dirige a ello?

Sí, actualmente le hacemos maquila a Makro, a tiendas Vega y empresas que están en el Mercado de Productores. La maquila es máximo un 5% a 10% de la producción. Nuestra política es siempre darle prioridad a nuestra marca.

— ¿El año pasado fue un año un poco complejo para para las los alimentos de primera necesidad por efectos de la inflación y contracción del poder adquisitivo, ¿cómo ve el escenario para este año?

El año pasado fue bastante difícil para lo que son productos derivados de ‘commodities’ como la soya o como el trigo por las grandes alzas y grandes caídas que tuvieron los precios, pero no hemos dejado de crecer. Hemos crecido durante estos 18 años a números de dos cifras, siempre ha sido así. Y este año lo vemos mucho más, con un crecimiento mucho más estable, mucho más confiable y por eso es que hemos decidido darle punche al desarrollo de los proyectos y al lanzamiento de estas nuevas líneas de producción.

— ¿Cuánto esperan crecer este año?

Nuestra proyección está en un 20% de crecimiento este año. Y para los siguientes, no menos de 25%.

— ¿Dónde ve a Del Cielo en los próximos 10 años?

Estamos invirtiendo alrededor de US$30 millones en los siguientes 10 años para la implementación de estas nuevas sedes y líneas de producción. En 10 años, apuntamos a ser la empresa sea líder en alimentos de consumo masivo del país y abarcando cada vez más categorías.

— ¿Esto sería competir con Alicorp o Gloria?

Sí, esa es nuestra visión, estar de tú a tú con estas empresas, que son líderes en el mercado hoy en día y que tienen marcas top. A nosotros nos va a tomar todavía un tiempo desarrollar la marca Del Cielo para que sea más representativa en el mercado peruano, ya que nos llevan años de diferencia. Nosotros recién el año pasado hemos implementado un área de gestión de marketing para la empresa para solidificar y potenciar nuestra marca.

— ¿Cómo recibe ser reconocido como premio LEC?

Con bastante humildad, la verdad no me esperaba, nosotros siempre hemos trabajado, no por d esperar un premio o un reconocimiento, pero sí hemos trabajado siempre por tener una actitud de crecimiento constante y dejar una trascendencia a nuestra familia. Para nosotros hoy en día nuestro objetivo de repente no es tanto el económico, sino dejar un legado a nuestros hijos y que ese legado tal como hay otras empresas en el país, pueda desarrollarse en el futuro y podamos dejar eso antes eso a nuestro querido Perú. Creemos en el desarrollo de las empresas, que es lo principal que los peruanos debemos hacer para poder ayudar a salir a nuestro país adelante. No nos los esperábamos con mis hermanos, que también están sorprendidos. Mi mamá siempre decía que debemos permanecer unidos. Siempre decía que las cosas que se asumen no se puede mirar atrás, que lo importante es avanzar.