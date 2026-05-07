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Resumen

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La compañía prevé adicionar entre 40 y 80 nuevos clientes para este año. (Foto: Alivo)
La compañía prevé adicionar entre 40 y 80 nuevos clientes para este año. (Foto: Alivo)
Por Christian Silva

La empresa Alivo, dedicada al arrendamiento vehicular y de maquinarias, espera mantener este año un crecimiento de doble dígito en su facturación, cuenta Fernando Martínez Cáceda, CEO de la empresa, a Día 1.