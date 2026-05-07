La empresa Alivo, dedicada al arrendamiento vehicular y de maquinarias, espera mantener este año un crecimiento de doble dígito en su facturación, cuenta Fernando Martínez Cáceda, CEO de la empresa, a Día 1.

“Cerramos un 2025 con un crecimiento de doble dígito, en un año donde la empresa se consolidó. El 2026 hemos arrancado con mucha fuerza y vamos a mantener ese doble dígito de crecimiento. No hemos sentido la inestabilidad [política] ni ningún tipo de freno en las decisiones de los clientes”, sostiene.

Si bien el principal negocio de la empresa de ‘renting’ es la flota vehicular, también ofrecen el alquiler de maquinaria como tractores para el sector agrario, precisa.

Además, la empresa maneja entre 300 y 400 clientes, y para este año esperan adicionar entre 40 y 80 nuevos clientes, sostiene Martínez.

Para alcanzar este objetivo, la empresa planea destinar entre US$40 millones y US$50 millones en activos para el arrendamiento. Actualmente, cuentan con 2.800 unidades, de las cuales el 50% está fuera de la capital.

Asimismo, el ejecutivo proyecta que la facturación de Alivo para este año será de casi US$70 millones.

Alivo Zero

Martínez sostuvo que del total de la flota con la que cuenta la empresa, casi un 20% está en Alivo Zero, programa de la compañía donde se compensa la contaminación, con activos cero carbono.

El CEO de la empresa considera que, si bien este porcentaje es un avance importante, la cifra aún puede elevarse, incluyendo en el programa a la maquinaria agrícola.