Alma Perú, del grupo Ransa, tuvo una reducción de 30% en los tiempos de atención al cliente, ¿cómo lo logró?

Alma Perú, empresa del Grupo Ransa dedicada al almacén de depósitos y almacenaje financiero, estima tener un crecimiento en ventas de 25% al cierre del año, cuenta Víctor Cabanillas, gerente general de la empresa, a Día 1.

Esto se debe a que en los últimos cinco años la empresa viene aplicando una estrategia de diversificación. Es así que ya no solo se concentran en el uso de ‘warrants’ (instrumento financiero utilizado como título valor) para inventarios de la pesca industrial, sino que se han expandido a la pesca no industrial con productos congelados y acuícolas, conservas y harina residual.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Así también, la demanda de ‘warrants’ avanzó este año, impulsada por los clientes mineros, debido al aumento en el precio de los ‘commodities’ , lo que se traduce en mayores necesidades de financiamiento, agrega.

Asimismo, el crecimiento sectorial ha ocurrido en el sector maderero y el vehicular. En este último, con maquinaria pesada.

Pero la entrega de este tipo de financiamiento, explica, también tiene un segundo tipo de cliente: los financistas de los títulos de valor. En este segmento la empresa no solo trabaja con la banca local, sino también con entidades de Panamá, China, Norteamérica y Europa.

Cabanillas comenta que tienen una relación más estrecha con la banca panameña; trabajan con ocho entidades de dicho país.

Para este 2026, el ejecutivo estima un crecimiento de 10% en las ventas de Alma Perú, debido a una alta base comparativa y a la coyuntura electoral que afrontará el país. Asimismo, se esperan crecer en más de 10% en clientes.

Inversión

Para el próximo año, Alma Perú espera invertir entre el 5% y 10% de los ingresos generados de sus ventas, señala Cabanillas y precisa que el porcentaje estaría más cerca al rango inferior.

La inversión apuntará a continuar con el desarrollo tecnológico para mejorar la experiencia al cliente.

Justamente, la empresa ha implementado herramientas como el portal Alma 360 donde concentran distintos aplicativos, el sistema transaccional AFI 2.0 y el relanzamiento del aplicativo móvil AlmaNet 2.0.

Estos instrumentos, junto con la implementación de la inteligencia artificial en distintos procesos, le han permitido reducir hasta en un 30% los tiempos de atención al cliente.