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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Claudia Inga Martínez

Los efectos del cierre del Estrecho de Ormuz a raíz de la guerra en Medio Oriente siguen presionando los costos de las aerolíneas, siendo que precisamente el combustible de aviones o ‘jet fuel’ representa un 30% del total de sus costos, en promedio. En Europa, la situación también ha elevado las alertas, ya que como se recuerda hace tres semanas la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) advertía que Europa tenía quizá seis semanas de combustible de aviación disponible si los suministros bloqueados por la guerra en Irán no se restablecían. Un punto que fue parte de los debates del International Transport Forum Summit 2026.

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