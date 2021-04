Conforme a los criterios de Saber más

Desde 1991, año en que el Nuevo Sol reemplazó al recordado e hiperinflacionado Inti, nunca la divisa norteamericana había llegado a los niveles que registró esta semana en medio de la incertidumbre y hasta pánico de lo que está por venir en el plano político.

A diferencia de otras ocasiones, donde el dólar subía por razones externas, llámese reducción en los precios de los minerales, subidas en las tasas de interés internacionales o eventos geopolíticos, esta vez la causa es íntegramente interna. El miedo que causa en el mercado local un posible gobierno de Perú Libre está espantando del país a toda persona o empresa, peruana o extranjera, quienes están buscando poner sus muchos o pocos excedentes financieros a buen recaudo, es decir, fuera del país.

El tipo de cambio es la verdadera encuesta política en un país donde ya nadie cree en nada. No importa cuan conservador o anti sistema (no me gusta usar la palabra comunista) sea una persona, todos saben que el dólar nunca miente. El dólar no es fake news, todo lo contrario, como diría un amigo mexicano “es la neta, güey”. A las pruebas me remito, Castro, Chávez, los Kirchner y hasta terroristas como Bin Laden coleccionaban dólares con mucha avidez y hasta cariño.

Todos estos personajes escupían a Estados Unidos y renegaban del capitalismo, pero al final del día llegaban a sus casas y se arrodillaban ante la figura de Benjamín Franklin en los billetes verdes.

El gobierno, vía las intervenciones en el mercado cambiario del Banco Central de Reserva (BCRP), han amortiguado esta abrupta devaluación. Mediante varios mecanismos monetarios (swaps, ventas directas, etc.) el BCRP ha inyectado en el mercado local varios miles de millones de dólares en los pasados dos meses. Sin esta intervención, la devaluación acumulada del año no sería 6% (el dólar cerró en 3.62 en el 2020), probablemente estaríamos hablando de un tipo de cambio por encima de los 4 soles. Felizmente, tres décadas de política monetaria y fiscal prudencial han posibilitado que el BCRP tenga una posición de cambio (dólares en caja) que le permite regular y “calmar” el mercado sol-dólar en sus momentos de pánico. Pero nada es para siempre y todo fondo – por más grande que sea – se acaba.

¿Qué esperamos en las siguientes semanas para el tipo de cambio? Pues una montaña rusa que subirá y bajará al son de lo que proyecten las encuestas. En este sentido, si usted quiere saber qué pasará con esta divisa, mejor le irá asesorándose con un analista político que con un economista o banquero.

Sin embargo, contestando a una pregunta que siempre me hacen, le recomiendo mantenerse al margen del mercado cambiario. En épocas de gran volatilidad como la actual, la diferencia entre el tipo de cambio de compra y el de venta se ensanchan mucho y, hace muy oneroso estar saltando de una moneda a otra. No son buenos momentos para empezar una carrera de trader de monedas. Si usted necesita o debe dólares pues compre lo que necesita y quédese allí; y haga lo propio haga en el caso de soles. Como siempre digo, zapatero a sus zapatos.