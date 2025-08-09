Amador Rooftop, el exclusivo concepto que nació en San Isidro y que hoy apunta a conquistar el exterior: estos son sus planes

Escucha la noticia
Amador Rooftop, el exclusivo concepto que nació en San Isidro y que hoy apunta a conquistar el exterior: estos son sus planesResumen generado por Inteligencia Artificial
Amador Rooftop nace como un proyecto de tesis universitaria. Alejandro Figueroa, su gerente general, recuerda cómo junto a uno de sus cinco socios detectó una oportunidad en el segmento adulto limeño que busca exclusividad, diseño y buena gastronomía sin perder espontaneidad. “Veíamos que la oferta era muy parecida entre ‘rooftops’, y queríamos algo más maduro, más personal. Así surge este ‘loft’”, dice.