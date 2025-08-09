Amador Rooftop, el exclusivo concepto que nació en San Isidro y que hoy apunta a conquistar el exterior: estos son sus planes

Instalado en el corazón de San Isidro, el local ofrece una vista panorámica del centro financiero y una experiencia sensorial diseñada al detalle. Desde la iluminación —que baja su intensidad a partir de las 9:30 p.m.— hasta el aroma exclusivo del hall de ingreso; todo busca reforzar la idea de que uno está entrando en el hogar íntimo de “Amador”, un personaje imaginario que representa a un ejecutivo limeño exitoso que se transforma al caer la noche.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

La experiencia no termina ahí. La música no es casual, pues se programa según un ‘feed‘ musical construido por el equipo; el mobiliario es fino y todo el personal sigue protocolos detallados desde que el cliente cruza la puerta. “Tenemos auditorías inopinadas, ‘shoppers‘ externos y mediciones semanales de NPS [indicador que mide la probabilidad de que un cliente recomiende la marca]. Empezamos con 70%, hoy estamos en 90% de recomendación”, señala Figueroa.

Alejandro Figueroa gerente general de Amador rooftop Foto: Rafael Cornejo V. / @photo.gec / Rafael Cornejo V.

Amador opera bajo la estructura de DA Grupo, el mismo grupo que gestiona Terminal Pesquero. Comparten las áreas de ‘back office’, finanzas, marketing y operaciones, pero mantienen estilos propios. Mientras Terminal Pesquero se expande localmente —ya suma nueve sedes—, Amador prefiere no replicarse en Lima. “Creemos que el concepto perdería exclusividad si tuviera más de un local en la ciudad”, afirma.

En cambio, planean expandirse fuera del país. Figueroa confirma que Chile será el primer destino internacional y que el objetivo es cerrar negociaciones este mismo año para iniciar operaciones en 2026.

Además, el equipo evalúa otras ciudades como Miami, Barcelona, Bogotá, Ciudad de Panamá, Santiago de Chile y San Diego, donde el concepto Amador podría adaptarse a nuevos públicos sin perder su esencia.

Mientras tanto, continúan afinando la propuesta local. Han lanzado “Amador de día”, una versión de almuerzo que opera jueves, viernes y sábado con platos más elaborados como el tagliatelle con entraña o el arroz con pato, y ya alcanza un 80% de ocupación los fines de semana.

Por la noche, las pizzas y los makis se han consolidado como los platos más pedidos, mientras que en la barra, el cóctel Bali —aromático, dulce y preparado con ron— lidera las preferencias. La coctelería representa el 50% del consumo total, lo que refuerza su papel clave dentro de la experiencia sensorial que ofrece Amador.

También refuerzan la sostenibilidad y, bajo la dirección gastronómica de Palmiro Ocampo, reutilizan insumos que antes se desechaban y aplican principios de cocina circular.

Foto: Rafael Cornejo V. / @photo.gec / Rafael Cornejo V.

Otro eje clave es el programa “Los viajes de Amador”, donde reinterpretan festividades internacionales con cartas especiales y ambientaciones temáticas (como el Año Nuevo Chino o las Fiestas Patrias). Todo ello bajo una narrativa en la que Amador es un viajero que transforma su ‘rooftop‘ con sabores del mundo.

En digital, Amador también va a contracorriente. A diferencia de la mayoría de marcas de su rubro, no publica contenido en su ‘feed‘ de Instagram, solo usa historias, responde vía mensaje directo y mantiene un aire deliberado de reserva. “Queremos conservar el misterio. La gente se intriga y eso funciona con nuestro concepto. Es arriesgado, pero hasta ahora ha valido la pena”, comenta Figueroa. Esa decisión forma parte del universo narrativo de Amador, que juega con la dualidad, la luz y la sombra.

Aun así, el equipo se prepara para revisar esta estrategia en su primera reunión anual de marca, pero sin perder esa esencia que ha captado la atención y la curiosidad de sus clientes.

¿Y lo que viene? Amador ha sido nominado a premios como mejor bar. Pero en paralelo, el grupo ya trabaja en un nuevo concepto para Miraflores, una propuesta de cocina tradicional en un formato multisensorial, que integrará no solo diseño, sino también música, aromas y un servicio alineado con la narrativa de experiencia sensorial. “Nos mueve escuchar al cliente, adaptarnos rápido y no tener miedo de reinventarnos. Esa ha sido nuestra clave desde el día uno”.