La crisis sanitaria ha impactado fuertemente en distintos negocios. Sucedió también con la televisión, cuyo ingreso más importante es la inversión publicitaria. América Televisión, líder entre las casas televisoras, no fue la excepción. En conversación con Día1, Pablo Massi, gerente general del canal, detalla cómo han sido estos meses para América TV, los cambios que tuvieron que realizar a nivel de parrilla a medida que avanzaba la pandemia y los proyectos que han dejado en ‘stand by’. También hace mención a los rumores de venta del canal.

¿Cómo han sido estos meses de cuarentena para América Televisión?

Nos ha afectado en varios frentes. Si vemos el lado positivo, la cuarentena ha generado un alza en el encendido de televisores para la señal abierta. En lo negativo, nuestra facturación cayó bruscamente en abril, fue brutal. Pero nos estamos recuperando un poco, junio está siendo mejor que mayo. No obstante, como todo negocio, tengo que decir que es un año para olvidar.

¿Este mes está marcando, entonces, una recuperación sostenida? ¿Podrían cerrar el año en una situación estable?

Sí. En mayo hubo una mejora y en junio estamos viendo una recuperación [de la inversión publicitaria]. En abril estuvimos a un 30% de lo proyectado y ahora en junio vamos al 75% de lo estimado. El primer objetivo es que los accionistas no tengan pérdidas y eso lo cumpliremos a fin de año. Dependerá de cómo se desarrolle esta situación tras la cuarentena y del último trimestre. Mi proyección es positiva, creo que el negocio no perderá dinero e, inclusive, quizá podría tener algunos márgenes [de ganancia].

Las primeras campañas publicitarias fuertes del año quedaron truncas o no se dieron. Además, este 2020 tenían los derechos de transmisión de las Eliminatorias Qatar 2022 (partidos de visita) y de la Copa América 2021, que se han aplazado. ¿Esto ha movido su presupuesto?

En el caso de la Copa América o de las Eliminatorias, si bien no tendremos el ingreso [en las fechas previstas], tampoco tendremos el gasto, por lo que no hay mayor perjuicio. Sobre campañas como el Día de la Madre, son importantes, pero definitivamente no llegan a ser como julio. Nosotros tenemos muchas expectativas de seguir peleando el año.

Foto 4 | América Televisión y Canal N suscribieron un acuerdo para trabajar en conjunto con Discovery Networks Latin America/ US Hispanic, una división de Discovery Communications, con el cual los canales locales serán representantes exclusivos de ventas publicitarias de Discovery en el Perú. Asimismo, tiene acuerdos con Televisa y otras casas televisoras en el exterior.

¿Cuáles han sido los sectores que han vuelto a invertir en la televisión?

Las marcas de alimentos, higiene, supermercados no han tenido mayor problema. Las tiendas por departamento se han vuelto a pronunciar porque ya están retomando ventas, al igual que restaurantes, por el delivery. Pero al sector belleza le está costando, las líneas aéreas probablemente no anuncien hasta fin de año y el sector automotriz está muy golpeado. La situación se va a ir recomponiendo, pero va a ser un proceso lento.

¿Han ingreso nuevos sectores, quizá ligados al e-commerce o delivery?

Los punto com siempre han sido aliados de la televisión. Acá todavía no están en el top 10 de anunciantes, pero ya vas viendo a algunos como las ‘apps’ de delivery, las apuestas en línea, o de idiomas y lo van a hacer cada vez más. Lo otro que hemos notado es que, dado que la gente ahora está más dispuesta a cambiar de marcas, el líder de la categoría está tratando de defender su posición y el retador ganar más espacio.Eso está generando la reactivación de algunas categorías.

Por lo general, los acuerdos comerciales los realizan en las preventas, ¿han tenido que renegociar contratos de publicidad?

América ya tenía muchos de los acuerdos establecidos, pero no todos firmados, ya que la cuarentena llegó en el momento en el que estos se materializaban. Se suele negociar dos o tres meses y luego ver los términos finales, entonces –como estábamos en ese proceso– esto hizo que revisemos algunos puntos, no necesariamente sobre las tarifas. Ajustamos y ahora tenemos la mayoría de contratos firmados, no han variado mucho. Pero algunos anunciantes sí rescindieron contratos.

A pesar de la crisis, ¿los interesados en auspiciar la Copa América 2021 y las Eliminatorias se mantienen?

No hemos avanzando mucho en ese tema. La Copa América será el próximo año y creemos que tendrá la misma cantidad de interesados. Quizá los partidos de Eliminatorias me pueden preocupar un poco, lo mejor sería que pasen al 2021. Pero aunque fueran este año, estoy seguro de que las marcas estarán.

CONTENIDOS Y PROYECTOS

¿Han realizado cambios en la parrilla durante la crisis sanitaria y el aumento de encendidos?

La gente al inicio estaba muy ansiosa de la información, pero también estamos notando que la gente está un poco saturada y quieren un poco más de entretenimiento. Por eso volvió Rebeca y Esto es Guerra, para equilibrar. De vuelta al barrio demorará más y evaluaremos si podremos tener algún show los fines de semana.

¿Cuánto del total de los contenidos del canal son producción local?

Desde hace siete años, nuestro ‘prime time’ es totalmente de contenido local. El 60% de nuestra programación es producción local y si no producimos series las reemplazamos con otros contenidos. En cuarentena no han bajado, se han incrementado. Ahora tenemos 5 alianzas con productoras, todas activas.

Desde hace unos años, tienen una alianza con Televisa, ¿cómo va?

Sí, comercializamos los canales de cable de Televisa. Esta relación se ha visto fortalecida con un nuevo contrato que nos da más derechos. Por ejemplo, pudimos producir la versión peruana de La Rosa de Guadalupe.

¿En qué quedaron los proyectos con Radio Disney? ¿Lanzarán el nuevo dial este año?

Así es, estamos asociados y produciendo con Radio Disney. Falta la segunda emisora con ellos, justo estamos discutiendo si tiene o no sentido hacerlo este año o si esperamos un momento más estable. Nosotros vemos el capital y la parte comercial.

¿Cuál será el perfil de la segunda emisora?

Esta emisora será distinta. Todavía no puedo adelantar qué tipo de emisora será o el dial, estamos en plena negociación y hay aspectos que no hemos podido avanzar mucho.

¿Veremos más proyectos en revisión?

Los extremadamente importantes y estratégicos siguen adelante y otros han sido aplazados. Este año es un reto. Con los proyectos, evidentemente, estamos siendo más cuidadosos. La mayoría han sido aplazados o le hemos dado un respiro, como el de radio, porque estamos ocupados en salir de la crisis.

¿Cómo se ajusta la radio al negocio central de América, que es la televisión abierta? ¿Son complementarios?

Sí, lo que queremos es darle valor a la marca. A veces haces algo no por el negocio inmediato o por ingresos sino porque aportas valor a mediano y largo plazo. Por eso también entramos a digital (con América TV Go) y a otro tipo de medios. Sabemos que nuestro negocio central es la televisión lineal y estos son complementos importantes.

¿América ha recurrido a la suspensión perfecta o a despidos?

Tenemos un plan de acción con muchas medidas. Lo que te puedo decir es que hasta el momento no tuvimos que tomar decisiones difíciles. Pero no sabemos más adelante. estamos monitoreando la situación.

Hace unas semanas se comentaba que CNN estaba interesada en América y en los medios del grupo.

A mi me han informado oficialmente que esa información no es verdad, la descarto. Incluso se dijo que canal N reportaba pérdidas y eso no es cierto. El canal hoy es, más bien, el único que no reporta pérdidas.

Si no fue CNN, ¿hubo otras propuestas?

Hemos tenido muchas propuestas [de fondos de inversión y medios de comunicación de otros países] anteriormente y los primeros en enterarnos somos nosotros porque cuando se da ese interés, nos contactan para conocer el estado de la empresa. No hay propuesta económica formal antes de eso. El año pasado tuvimos a un interesado y el proceso tardó 8 meses. Al final no se dio por una tema entre el valor de compra y venta.