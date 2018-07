American Airlines renovará sus aviones en el Perú

En dos años, American Airlines reemplazará la flota con la que vuela entre el Perú y Estados Unidos por nuevos aviones, con más facilidades para los pasajeros y doble capacidad de carga, informó a Día1 Robert Isom, presidente del grupo y líder de la aerolínea.

El ejecutivo visitó Lima para participar de la inauguración de las nuevas oficinas de la compañía en San Isidro, como escala de un recorrido por los principales ‘hubs’ de la firma en la región: Sao Paulo y Santiago de Chile.

La renovación de la flota es parte del proceso de integración de American Airlines con US Airways, luego de que hace dos años concluyera la fusión anunciada en el 2013. Esta transición los ha llevado a invertir unos US$20.000 millones en 500 aviones e infraestructura de aeropuertos.

Así, según Isom, en dos años se podrá volar entre Lima y Dallas o Miami (las rutas que ofrece actualmente American Airlines) en aviones Boeing 768 y 787. Estas naves –que sustituirán a los 757 y 767– cuentan con una configuración de cabina nueva, sistemas de entretenimiento audiovisual y Wi Fi. Al respecto, Isom dijo que el acceso a Internet se implementará en todos los vuelos internacionales este verano boreal.

Sobre la oportunidad que supone Lima como ‘hub’ sudamericano para abrir nuevas frecuencias a Estados Unidos, indicó que no está en su radar inmediato. No obstante, observó que el año que viene dispondrán de 15 puertas más en Dallas, que no solo ofrecerán más conexiones, sino mayor disponibilidad de despachos de carga a Asia, a donde llegan con seis vuelos directos desde esa ciudad.

“Mucho de lo que despachamos son [productos] perecibles, como espárragos y mangos, pero también textiles”, ilustró Isom y precisó que el año pasado esta división del negocio creció 10%, en línea con el desempeño global.

Al respecto, señaló que la nueva flota con la que volarán al Perú en dos años permitirá duplicar el volumen de envíos. “Gracias a la eficiencia [de los aviones], con el mismo número de salidas, esperamos ver un incremento en los despachos”, dijo. Contribuirá aun más a sus planes el desarrollo futuro del Jorge Chávez.

¿HACIA CUSCO?

Aunque en la región la compañía ha comenzado a descentralizar sus operaciones hacia ciudades intermedias –como Pereira (Colombia), Georgetown (Guyana), y Córdoba (Argentina)– el Perú no está en el plan, aún. “Nuestro foco está en Lima”, dijo.

Isom recordó que en 1998 volaron por un período al Cusco, donde hoy llegan con aliados. “Fue un buen experimento”, sostuvo, y anotó que la expansión de la red obedece al crecimiento de las economías de la región.