Tras la denuncia de María Claudia Pecho, víctima de violación por parte de un conductor de Uber y otro caso similar perpetrado por un taxista de Beat, la necesidad de regular el servicio de taxi por aplicativo volvió a la palestra.

Como se conoció esta semana, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que presentará al Congreso, como máximo en octubre, un proyecto de ley para ese fin. Vale recordar que ya existen otras dos propuestas legislativas, una en la Comisión de Defensa del Consumidor y otra en la Comisión de Transporte.

En conversación con Miguel Ángel Elías, presidente del primer grupo de trabajo mencionado, comenta que hace falta el dictamen final para luego ser llevado a discusión en el Pleno. Elías espera que esté listo en dos semanas.

El congresista explica que el proyecto incluye un registro de las empresas que ofrezcan este servicio, que tengan oficina en el país, call center disponible, revisiones exhaustivas a los conductores y tributación local.

Desde el 2016, cuando se presentó el proyecto de ley, Elías indica que no se reunieron con las empresas de taxi por ‘app’. “¿A qué dirección les íbamos a enviar la carta? Si la mayoría no tiene oficina”, refiere. Solo se juntó, cuenta, con un representante de Uber que lo visitó para comentarle del servicio.

LAS QUE ESTÁN EN LA MIRA

Uber señala que tiene una oficina en Lima y dos centros de atención a conductores. No obstante, su centro de excelencia (atención al cliente) responde en Costa Rica para toda la región, menos Brasil y Costa Rica.

En base a la información de Checa tu taxi, elaborada por Indecopi, se indica que Uber no realiza entrevista presencial ni verificación de antecedentes ni de domicilio. Martha Castro, directora de Comunicación regional de Uber, indica que exige la presentación de licencia de conducir, SOAT, revisión de antecedentes penales, récord y prueba psicométrica. No obstante, los procesos no son presenciales.

Por su parte, Easy Taxi, que alega que menos del 1% de sus 50 mil viajes diarios tiene incidentes, indica que si bien ellos cumplen con todos los filtros (que corroboran de manera presencial), implementarán el registro biométrico junto con Reniec y hacer más personalizadas las entrevistas presenciales.

“A ninguna ‘app’ de taxi le conviene lo que está pasando, lo positivo es que se está generando más conciencia por la seguridad y se incrementan las alarmas para las ‘apps’”, dice Christophe Robilliard, su country manager.

La empresa tiene su oficina principal en Magdalena y aún debe mejorar sus tiempos de respuesta ante incidentes, que tiene como 48 horas de tiempo tope. Si bien indica que no se han reportado hurtos, esta redactora dejó un celular que jamás fue devuelto, durante un viaje realizado vía esta ‘app’.

Cabify, desde su carril, también sale bien parada en la guía de Checa tu taxi. Pamela Tinedo, gerenta de comunicación de la firma, asevera que todo el proceso es presencial.

Ante un caso que apareció en redes sociales sobre la conducta sospechosa de un conductor, Tinedo señala que el implicado ya fue bloqueado. Remarca también que Cabify está de acuerdo con la regulación, pero que no han sido convocados.

A su vez, menciona que es importante tener en cuenta que ningún servicio puede asegurar 100% de seguridad. Pero claro que se pueden reducir riesgos.