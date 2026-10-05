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Resumen

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Germán Lora, socio de Damma Legal Advisors, analiza cómo debemos aprovechar el aumento de la RMV.
Germán Lora, socio de Damma Legal Advisors, analiza cómo debemos aprovechar el aumento de la RMV.
/ ANTONIO MELGAREJO
Por Germán Lora

Se dice que los problemas también pueden traer oportunidades. Considero que el próximo aumento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) podría ser precisamente una de ellas: una oportunidad para repensar el actual sistema de remuneración mínima en el Perú.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.