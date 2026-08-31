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Resumen

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El auge del tenis en los últimos años es una realidad: según un informe que publicó la Federación Internacional de Tenis a fines del 2024, la práctica de este deporte de raqueta creció un 25,6% en todo el mundo desde el 2019 gracias a una mayor popularidad, estrategias de crecimiento efectivas y figuras clave cada vez más reconocidas en el ‘mainstream’ deportivo.

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