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Para Aranwa Hotels, la gastronomía dejó de ser un servicio complementario al hospedaje. En sus hoteles de destino, como Paracas y Vichayito, los restaurantes, bares y demás operaciones de alimentos y bebidas ya explican entre el 45% y el 48% de los ingresos.
Para Aranwa Hotels, la gastronomía dejó de ser un servicio complementario al hospedaje. En sus hoteles de destino, como Paracas y Vichayito, los restaurantes, bares y demás operaciones de alimentos y bebidas ya explican entre el 45% y el 48% de los ingresos.
Por Fiorella Gil Mena

Para Aranwa Hotels, la gastronomía dejó de ser un servicio complementario al hospedaje. En sus hoteles de destino, como Paracas y Vichayito, los restaurantes, bares y demás operaciones de alimentos y bebidas ya explican entre el 45% y el 48% de los ingresos. A nivel de la cadena, esta actividad representa entre 38% y 40% de sus ingresos durante los meses de alta afluencia.

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