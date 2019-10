Aranwa, el brazo hotelero del grupo San Pablo, se prepara para dos nuevos proyectos. En el 2021, concretará su esperado hotel en Lima de la mano de una franquicia internacional. Índigo, del grupo InterContinental, los seduce. A la par, trabajan en un hotel boutique en Arequipa. En conversación con Día1, Pierre Berthier, gerente general de la cadena peruana, cuenta los detalles de estos proyectos y analiza el escenario hotelero.

- En un año con muchos altos y bajos a nivel político y económico, ¿cómo ha visto el desempeño del sector hotelero?

Es un año especial, la primera vez que vemos un ligero decrecimiento en la llegada de visitantes a Machu Picchu, prueba de que el turismo internacional cayó un poquito. Y por el lado del turista nacional, por la coyuntura económica, el peruano está un poco miedoso de gastar. La gratificación la usaron para ahorrar y no para viajar. Sin embargo, hasta el momento hemos crecido entre un 5% y 6% en comparación con el año pasado.

- ¿Esta situación ha afectado sus proyecciones iniciales?

No estamos llegando a la proyección inicial de 8% pero estamos muy cerca. A pesar de esta coyuntura, vamos bien y eso se debe a que si bien hay menos turismo nacional, hay ubicaciones de hoteles donde hemos crecido en ocupación de turistas internacionales como Paracas y Vichayito (Piura). Los Juegos Panamericanos fueron un gol de oro para nosotros, dado que en Paracas hubo actividades náuticas y nos dio una ocupación importante (80% durante 15 días).

- La cadena cuenta hoy con cinco hoteles en provincias, pero el año pasado anunciaron que planeaban abrir su primer hotel en Lima. ¿Ya está en marcha?

No, aún no. Lo que hoy está más a corto plazo es el proyecto de Arequipa, con el Palacio Ricketts. Ahora no lo estamos aprovechando bien. Hicimos una remodelación completa hace un año y medio, por el momento lo tenemos como casa de eventos. A corto plazo, la idea es hacer un hotel boutique, no hay en Arequipa. Y luego construir otras dos alas modernas para incrementar el número de habitaciones.

El Palacio Ricketts se convertirá en un hotel boutique de la marca Aranwa. Inicialmente tendría entre 12 y 14 habitaciones. (Foto: Aranwa)

- ¿Cuántas habitaciones tendrá ese hotel?

Al inicio entre 12 y 14 habitaciones, un restaurante y otros espacios. Sería cuestión de seis meses para la remodelación. Se hizo un estudio de factibilidad, viendo la competencia pero todavía no tenemos fecha fija ni licencia. Sería con la marca de Aranwa.

- ¿Cuánto proyectan que será necesario desembolsar para las ampliaciones y la remodelación necesarias?

Casi US$1 millón.

- Si bien no tienen una fecha concreta para abrir el hotel boutique en el Palacio Ricketts (Arequipa), ¿podría estar listo antes del bicentenario?

Yo pienso que el próximo año lo veremos más seriamente. Y una vez que se apruebe en el directorio, creería que la remodelación se podría realizar en el 2021.

- Además del Palacio Ricketts, ¿ han visto otros edificios históricos con características similares que podrían recuperar?

No, por el momento tenemos dos focos: Palacio Ricketts y nuestro próximo hotel en Lima. Hemos convencido al grupo San Pablo de que necesitamos un hotel en la capital. En provincias nos estamos posicionando, nos va muy bien, pero nos hace falta la base.

- ¿Con la marca Aranwa o una nueva marca?

Estamos pensando más en una marca con presencia internacional junto a nuestra marca Aranwa, para tener un mayor atractivo. Una marca que nos ayude a entrar fuerte al mercado, que hoy está muy competitivo.

El ejecutivo señala que si bien la cadena se está consolidando mucho en provincias, hace falta la base: la capital. (Foto:Archivo El Comercio)

- Es decir, a través de franquicias, ¿han conversado o tienen en mente alguna en particular?

No, todavía estamos viendo opciones, la decisión será del directorio. Yo trabajé antes en InterContinental, me gustan algunas marcas del grupo.

- Entiendo que apuntan a que el nuevo hotel tenga foco corporativo, ¿cuáles de las marcas de InterContinental se ajusta a lo que buscan?

Puede ser la marca hotelera Índigo, que es más ‘millenial’, joven y dinámica. Además de que se trata de una marca que no está en el Perú. Es un buen nicho.

- ¿Qué se necesita para traer a una marca como Índigo al Perú?

Lo haríamos a través de una franquicia, nosotros somos operadores y propietarios. Ya tenemos el ‘know how’. A nivel de inversión estimo que será entre US$150 mil o US$200 mil por habitación.

- ¿Han visto alguna ubicación para el nuevo hotel?

En los cinco años que estoy con el grupo San Pablo, siempre he dicho Surco. Ha crecido mucho a nivel empresarial, comercial y hay apenas dos hoteles, muy alejados.

- ¿Hay algún plazo para ello?

Inicialmente lo habíamos planeado para el 2020 pero lo veo un poco verde, probablemente ya para el 2021.

- ¿Cuánto demora tomar la decisión de traer una franquicia?

Unos tres meses, pero hay que ver bien qué marca es conocida, cuál no está en el mercado, que esté bien implementada o tenga más reservas. Estos factores hay que analizarlos para ver lo que más nos convenga. Queremos un cinco estrellas pero con todos los que están aquí pensamos en que mejor un cuatro estrellas bien competitivo.

El hotel Índigo, del grupo InterContinental es una de las franquicias que suena fuerte para llegar con Aranwa a Lima. (Foto: IHG)

- ¿Piensan en llegar a más provincias?

El grupo tiene más espacios en las regiones pero no para hoteles.

- Luego de abrir esos dos nuevos proyectos, ¿podrían reavivar su expansión o se dedicarán a consolidarlos?

Todo bien pensado, somos una cadena joven con 10 años. Claro que tenemos que considerar que hay competencia pero pienso que hay que estudiar bien dónde invertiremos y ver si se va a recuperar o no.

- Para este crecimiento de la cadena, ¿piensan incorporar a algún socio?

Incorporar socios no está en la filosofía del propietario, le gusta tener el control completo.

- Pero tienen una alianza con Preferred Hotels & Resorts (cadena norteamericana), ¿cómo es esa figura?

Es como una franquicia. Se trata de una cadena de hoteles independiente. La diferencia es que si bien hay estándares de calidad, nos dan más flexibilidad con la infraestructura o amenidades, por ejemplo.

- Dónde están con la cadena Preferred?

Esta marca es para lugares donde queremos tener representación mundial, por eso en el 2008 decidimos entrar con ellos en Cusco y Urubamba, sobre todo para el turismo receptivo.

Aranwa Cusco Boutique Hotel fue galardonado la semana pasada como el premio del mejor hotel de Sudamérica por la prestigiosa revista Condé Nast Traveler. El segundo lugar lo obtuvo otro hotel de la cadena: Aranwa Valle Sagrado. (Foto: Facebook Aranwa Cusco Boutique Hotel)

- Y por el lado de las reservas, han aparecido varias plataformas online de servicios de viaje como Booking o Expedia. ¿Cuánto contribuyen en sus ventas?

Contribuye mucho más con la clientela peruana. Los extranjeros suelen comprar paquetes de viaje. En nuestros hoteles de Paracas y Vichayito representa un 30% y 40% de las reservas. En Cusco, Valle Sagrado o Colca, alrededor de 8% por el perfil del viajero.

- Si bien Booking aporta de manera significativa, se ha cuestionado la claridad respecto a los impuestos que incluye las tarifas finales en la plataforma y el cobro de comisiones sobre las propinas de los trabajadores, ¿qué acciones ha tomado Aranwa?

Son dos grandes temas. En cuanto al IGV, Booking no lo coloca en los precios que oferta en su plataforma, lo que acarrea un problema en los hoteles donde la mayoría de clientes son peruanos, a quienes no se les exonera este pago. Esto nos ha generado quejas en Indecopi.

- ¿Cómo se resolverá?

Indecopi se acercó a su similar holandés y por ahí están viendo solucionarlo, pero yo no veo que suceda. Creo que vamos a tener más casos. Y el otro gran tema es que desde el 1 de septiembre, la plataforma ha decidido cobrar las comisiones también sobre el impuesto al servicio, que es la propina a los colaboradores (10%).

-¿Los hoteleros han tomado alguna acción hacia Booking?

Por lo pronto, a través de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) hemos enviado a inicios del mes pasado una carta al presidente Martín Vizcarra para que tome conocimiento del tema (aún sin respuesta). La Sunat nos ha indicado que en el 2020 harán una auditoría a estas plataformas, que tienen oficinas en el Perú con RUC. Si tienen todo, ¿por qué no cumplir las leyes peruanas?

- ¿Cuál es la comisión que suele recibir Booking?

Entre 12% y 16%.

- Al comisionar sobre las propinas, ¿en cuánto se elevaría ese monto y qué efectos tendrá para los trabajadores?

Vamos a cerrar el primer mes desde que se aplica esta medida. En cuanto suceda pediré el dato a contabilidad. Me imagino que si antes pagamos US$12 mil dólares al mes de comisión, será al menos US$1.000 más. Perjudica las ganancias de los trabajadores.

- ¿Creen que este tema encontrará solución antes de fin de año?

Con unidad, sí. Yo propondría bloquear un mes a Booking, pero al final creo que solo lo haría yo. En otros sectores acuerdan y actúan como bloque, pero en la hotelería no suele pasar eso. Es una batalla difícil a la que estamos entrando como gremio.

Desde el 1 de septiembre, la cadena señala que lla plataforma ha decidido cobrar las comisiones también sobre el impuesto al servicio, que es la propina a los colaboradores (10%). (Foto: Shutterstock)

- ¿Solo sucede con Booking o también se extiende a Expedia y más plataformas?

Solo con Booking, por el momento. Pero es probable que las otras plataformas también estén atentos.

- En el Perú, ¿Booking es la principal plataforma de reservas online?

Sí. En la región, el liderazgo está está entre Booking y Expedia.

- ¿Cuál es su posición frente al avance de Airbnb en el país?

Como padre de familia con dos hijos, me conviene por el precio pero no voy porque considero que no da las garantías necesarias de seguridad ni se paga impuestos. Yo prefiero ir a Expedia y reservar un departamento por ahí. Hay países, como Panamá, donde Airbnb ya paga impuestos.

- ¿Existen avances en este tema en el Perú?

Sí, va a salir pronto. El Ministerio de Economía y Finanzas lo está viendo.

- Los especialistas mencionan que la llegada de cada vez más marcas hoteleras a Lima afectará la ocupación, ¿eso ya está sucediendo?

Sí, yo lo viví en Panamá cuando llegó la sobreoferta y los precios se fueron al suelo.

- ¿Las tarifas están cayendo en el Perú?

Van a caer. Vamos a llegar a una sobreoferta en Lima. Ahora tenemos un desarrollo hotelero de 15% al año y una llegada de viajeros internacionales en 5%.

-Y pese a eso piensan ingresar a Lima, ¿cómo ser competitivos en un mercado con sobreoferta?

Con las cuentas corporativas que tenemos, que son fieles. Cada cadena está fidelizando. Estamos por lanzar un programa de lealtad, eso va a ayudar a garantizar ocupación. Además, tendremos una marca que hoy no está en el mercado y una buena ubicación en un distrito con poca oferta.