Día 1 conversó en exclusiva con Ian Lifshitz (IL), Vicepresidente de Sostenibilidad y Asuntos Públicos de Asia Pulp and Paper y Anthony Atamimi (AA), Director de Ventas y Marketing en USA y América Latina de Asia Pulp and Paper, quienes explicaron el modelo de negocio y la importancia sus perspectivas respecto a sus empaques Bio Natura.

—¿Por qué Asia Pulp And Paper (APP) el producto Foodpack Bio Natura es una apuesta importante?

AA: En los últimos años hemos visto que el mercado ha cambiado, y cada vez hay más prohibiciones del uso de plásticos. La tendencia es reducir el plástico en cuestión del empaque, tenemos una intervención gubernamental en todo el mundo, en donde están introduciendo legislaciones que prohíben el uso del plástico de un solo uso. Esto es tanto en empaques y en el sector de alimentos, con los materiales que se utilizan ya sea con popotes o los empaques que se emplean para pedir comida a domicilio. Hemos visto, también, que los millennials cuidan los océanos.

Entonces, debido a estas condiciones del mercado y esta consciencia que hay sobre el medio ambiente, hemos lanzado Bio Natura, un producto biodegradable, compostable y que está libre de plástico.

—¿Cuál es la proyección de crecimiento que tiene contemplado APP con este nuevo mercado? ¿Qué KPIs se han planteado?

AA: Hemos visto que se puede aumentar esta producción entre 20% y 30% cada año en términos globales. Tenemos ya implementado un plan de negocios para elevar e ir escalando esta nueva capacidad y lo hemos hecho de manera rápida. Tenemos una perspectiva de 20% a 30 % en términos prácticos, pasamos hace cinco años de producir de 1.000 toneladas por mes a llegar a producir el año pasado por mes 4.000 toneladas solo el año pasado y, además, estamos contemplando un aumento de 4.000 toneladas para el año siguiente.

IL: Hemos visto que el mercado mundial de empaques presenta cerca de 469 mil millones para el 2027 en términos del mercado. Y la producción de empaques para papel aumenta por año un 4% y este aumento se va a hacer evidente hasta el 2026. Entonces hemos observado un enorme potencial en términos de empaque a escala mundial.

—¿Cuál es el impacto positivo (en términos del empaque) que ustedes buscan ofrecer?

AA: Nosotros vemos un gran impacto desde una perspectiva comercial, en términos de las responsabilidades que tiene la empresa con el mercado y con el mundo es impresionante. Imaginemos que, en este momento, nuestros sectores clave, nuestros inversionistas, están observando todo esto y nosotros le hemos puesto una grandísima inversión al proyecto. De hecho, APP es una de las pocas compañías que ha implantado técnicamente de manera exitosa este cambio en el producto que ha tenido un impacto impresionante y esto solo es uno de los distintos pasos que nosotros vamos a seguir. Además, desde la perspectiva de negocios, este es un producto premium, nosotros esperamos que ofrezca un gran margen de ganancia a la empresa en términos de negocios.

IL: Nuestro enfoque siempre ha sido ofrecer una solución a un segmento que no estaba haciendo ocupado en el mercado. El Perú se ha sumado a esta tendencia de países internacionales que han estado introduciendo legislación nueva desde el 2020 para eliminar el uso de los plásticos. Entonces, necesitamos nosotros una solución para ofrecer productos compostables. Además, en el Perú hemos visto que también ha incrementado muchísimo el tema de los empaques en el sector de los alimentos. En 2020 hubo ganancias de US$ 6 millones en los empaques (Bio Natura) que se utilizan en comida a domicilio.

—Se puede decir entonces que en el Perú el rubro de empaques para alimentos ha crecido...

AA: En términos de empaque, Perú está muy en sincronía con el resto del mundo, y esto es uno de los factores que impulsó la pandemia llevando a la gente a tener una explosión en la demanda de empaques y se llevó este fenómeno prácticamente en todo el mundo. Recordemos también que tenemos esta ideología de los millennials, de la generación z, que buscan soluciones donde resuelvan este problema del uso del plástico de un solo uso. Esto ha llevado que la demanda del empaque crezca de manera exponencial.

IL: Nosotros hemos visto que las ventas a los minoristas han crecido 14% al año en empaques. Ahondando en lo que mencionó Anthony sobre la COVID 19 en los últimos años, se desarrollaron muchos servicios para llevar a domicilio como Uber Eats. Así, la demanda de los empaques que se necesitan para cubrir todas estas necesidades, nosotrosla estamos cubriendo con una solución para que la comida llegue muy fresca y en condiciones óptimas para que la disfruten como si estuvieran en el restaurante.

—¿Quién es su aliado en Perú para poder ingresar al mercado?

AA: Tenemos distintos socios, con los que nosotros estamos trabajando y ofreciendo Bio Natura, uno de los productos clave dentro de APP. Tenemos una actividad muy activa dentro del nivel regional. También tenemos socios a todo nivel Latinoamérica, pero le ponemos especial énfasis a Perú, ya que tenemos grupos comerciales trabajando con empresas locales en el país en cuanto a materia de empaque compostable. Nuestro enfoque es seguir reforzando el trabajo que hemos tenido con las empresas en el pasado, para tener mayor importación. Hemos tenido dos compañías, que han estado con nosotros anticipadamente y un programa en práctica para nosotros poder aumentar nuestra presencia con más compañías que puedan ofrecer este producto.

—Además de este nuevo producto de empaques, ¿qué otros proyectos tienen en la mira?

AA: Básicamente en el producto que nos estamos centrando es en Bio Natura. Hemos puesto muchísima energía y fuerza de trabajo en esto, pero también tenemos ventas en todo tipo de papel, específicamente en Perú y en todo Latinoamérica, como papel bond, papel para gráficos, entre otros. Lo que es especial en nuestro enfoque es el producto clave Bio Natura. Creemos que es una revolución. Hace 6 años era difícil que se pudiera reemplazar a los productos de plástico y, en ese aspecto, la opción que nosotros tenemos puede ser comparada como cuando Tesla empezó a comercializar un tipo de automóviles que eran diferentes a los automóviles de gasolina. Estamos introduciendo un producto que está cambiando al mercado.

IL: Me gustaría enfatizar el punto de que Bio Natura que es un producto innovador y muy emocionante. Digamos en términos del vaso, que se usan en Starbucks o en cualquier otra empresa, este vaso para mantener el líquido y que no se fugue, tiene un recubrimiento plástico. Sin embargo, este recubrimiento estaba hecho de poliestireno. Lo que nosotros ofrecemos con nuestro producto Bio Natura es quitar este recubrimiento de plástico y que sea a base de agua, haciendo que nuestro producto sea sustentable, biodegradable, compostable y ya no tenga plástico. Esta es la innovación de nuestro producto. Estamos resolviendo un problema que es bastante importante.

—¿Cuál es el balance del sector donde opera APP a estas alturas del año?

AA: El sector de empaques tiene un crecimiento sólido; sin embargo, se presentan algunas pequeñas pausas debido a las temporadas. Por ejemplo, ahorita yo me encuentro en California del Norte. En esta temporada lo que se ve es que la gente sale de vacaciones, por lo tanto, hay una pequeña disminución de empaques. Sin embargo, una vez que la gente regresa a las escuelas o a trabajar, pensamos que el mercado será muy positivo. Nosotros nos hemos mantenido estables entre los últimos 5 y 10 años, pero en términos de la perspectiva de lo que queda en el año, tenemos la confianza de que el mercado se va a comportar de manera muy positiva.

—La inflación que está viviendo el mundo y la ralentización económica, ¿ha afectado en el rubro de empaques de alimentos?

AA: Definitivamente sí hubo un impacto en la inflación, debido a que el packaging utiliza materiales como papel y plástico, productos que se comercializan y son muy sensibles a la inflación. Aquí, en Estados Unidos, ha aumentado un 50% la demanda en productos.

IL: La inflación ha impactado lo que es la cadena de suplemento y esto es algo a lo que no somos inmunes y estamos en el mismo barco igual que el resto del mundo.

—¿Cómo proyectan que terminará el año en términos de balance económico para el rubro de empaques para alimentos?

AA: Cuando realizamos esta proyección, o cualquier otra, observamos las tendencias y nos sentimos muy cómodos y confiados de que vamos a lograr la meta en lo que proyectamos a fin del año. Vemos un comportamiento muy positivo en términos generales, al menos en Latinoamérica nos sentimos muy emocionados con Bio Natura, ya que ha tenido una buena acogida en términos generales y Perú tiene una de las economías más estables dentro de esta región, esto es una gran parte de la ecuación.

La tendencia que hemos visto en estos empaques, yo la consideraría como una explosión en la demanda de estos productos. Nos sentimos muy contentos de ver los resultados de todo el esfuerzo de estos 4 o 5 años, porque ha ido bastante bien. Como mencionamos tenemos una capacidad operativa de 4 mil toneladas que se han ido aumentado a 15.000 año tras año y esperamos duplicar esta capacidad extra. Todo se está dando como lo planeamos.

IL: El Perú tiene 3 elementos clave: uno son los Gobiernos a través de las implementaciones legislativas, la demanda de productos sustentables y por último las marcas de minoristas que se están sumándose a este barco.