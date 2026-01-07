Assist Card, empresa de asistencia al viajero, apuesta por el nuevo aeropuerto Jorge Chávez: hacia qué destinos crece la demanda

El 2025 ha sido un año positivo para la empresa de asistencia al viajero, Assist Card, impulsado por el crecimiento de sus canales de venta directa e indirecta. Este desempeño se ha visto apalancado por el fortalecimiento de las agencias de viaje, una mayor participación en el mercado regional y las favorables perspectivas que abre la puesta en marcha del nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez.

De este modo, tras un último cuatrimestre (setiembre–diciembre de 2025) con resultados positivos —impulsados por una mayor liquidez proveniente de la gratificación, retiros de AFP y la CTS—, la compañía registró un crecimiento cercano al 15% este año. En el caso de Lima, el avance fue de alrededor de 15%, en línea con el desempeño general del negocio.

Crecimiento en regiones

El Country Manager de Assist Card, Orlando Romano, explica que la demanda en el interior del país ha aumentado de forma sostenida en la etapa pospandemia. Como resultado, la facturación se duplicó en Arequipa, creció 30% en ciudades como Chiclayo y Trujillo, y se consolidó en Cusco.

“Este año implementamos una estrategia de fuerte penetración en el interior del país, con una presencia mucho más visible. Contamos con ejecutivos que viajan constantemente para generar cercanía con las agencias locales, lo que nos ha permitido crecer 80% en regiones”, señala Romano.

Tras este avance, la compañía apunta ahora a una etapa de consolidación en 2026. Entre sus planes figura la posible apertura de oficinas en el interior del país, aunque el proyecto se evaluaría con mayor claridad hacia 2027.

“Lo que estamos haciendo ahora es entender mejor los nichos regionales. En 2025 trabajamos con mucha intensidad y en 2026 buscaremos consolidarnos, especialmente en las ciudades donde el crecimiento fue más fuerte. Tenemos una gran apuesta por realizar activaciones y eventos en las principales plazas: Arequipa, Trujillo, Chiclayo y Cusco. Luego de ese proceso, probablemente el próximo año, podremos definir con mayor certeza la apertura de una oficina. Arequipa, por ejemplo, es un mercado muy pujante”, destaca.

Crecimiento por canales

En cuanto a los canales de comercialización, el canal indirecto —que incluye agencias de viaje y ‘brokers’— creció 20% en 2025, impulsado por la venta de productos de mayor ticket y la incorporación de nuevas agencias (que actúan como intermediarias). “Este año cerramos con 15% más agencias que en 2024”, precisa el ejecutivo.

Viajeros peruanos priorizan cada vez más pólizas con amplia cobertura médica y protección ante imprevistos. (Foto: Assist Card)

La venta directa también registró un crecimiento de doble dígito. A través de su plataforma web, las ventas avanzaron 17% interanual, favorecidas por alianzas estratégicas, como la concretada este año con Iberia.

Presencia en el nuevo Jorge Chávez

Con la inauguración del nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez, Assist Card abrió en junio su primer counter y proyecta inaugurar un segundo punto en febrero de 2026. Ambos espacios cuentan con áreas cuatro veces más grandes que las que tenían en el antiguo terminal.

Romano detalla que el segundo counter demandará una inversión anual de US$ 600.000, principalmente asociada a la contratación de recursos humanos. Esperan recuperar la inversión en un plazo de un año y medio a dos años.

Con el objetivo de promover el turismo seguro, Assist Card participará como patrocinador de los Cyber Days, evento en el que ofrecerá descuentos de hasta 60% en asistencias al viajero, promoción que además incluye hijos gratis menores de 21.

Respecto a un posible impacto en las ventas por la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA), el ejecutivo reconoce que existe preocupación, aunque de manera indirecta.

“La TUUA en sí no es una preocupación directa, pero sí la incertidumbre que puede generar en la industria aérea. Nuestro principal público es el viajero que sale del Perú. Si se produce una escasez de vuelos o una menor oferta, eso termina afectando al mercado”, concluye.

La demanda avanza

De acuerdo con Romano, la compañía se está posicionando favorablemente en el país y en la mente del consumidor. Como muestra de ello, seis de cada diez búsquedas de productos de asistencia al viajero en Google refieren directamente a Assist Card.

La adquisición de tarjetas por parte del segmento corporativo creció cerca de 10%, con una compra promedio de productos con coberturas superiores a US$ 50.000. “Las empresas ya no adquieren productos de menor cobertura, incluso cuando los viajes son a Sudamérica”, destaca.

En el turismo vacacional, si bien hubo una caída en destinos como México —que retrocedió cerca de 40% tras la exigencia de visa—, el mayor dinamismo de viajes hacia Europa y el Caribe permitió un crecimiento cercano al 14% en este segmento.