Conforme a los criterios de Saber más

Un rebrote de COVID-19 en el norte está a la acecho. La segunda ola del coronavirus aún no está confirmada en el Perú, pero desde hace algunas semanas, hay un alza en las cifras de contagiados en el norte del país. Pese a esto, ATSA Airlines aún mantiene sus proyecciones con esperanza para los viajes de fin de año hacia Punta Sal, su primer destino reactivado.

En diálogo con Día 1, Christian Gutiérrez Montoya, gerente comercial de ATSA Airlines, responde sobre la recuperación de los vuelos por Año Nuevo, analiza los posibles efectos de una segunda ola en el turismo interno y esboza sus proyecciones para el 2021, teniendo en cuenta si llega o no la vacuna para COVID-19.

- Ahora inician la ruta de verano pero ¿cómo han sido esto meses de paralización?

Fueron meses duros. En ATSA tenemos diversas unidades de negocio, esto significa que si bien la paralización por la pandemia nos ha afectado, al tener servicios diversificados, el impacto es mucho menor al de una aerolínea tradicional. De hecho con respecto al año pasado estamos por debajo del 30%, la caída hubiese sido mayor si otras unidades no hubieran amortiguado el impacto de la crisis.

- ¿Cómo se ha transformado ATSA Airlines durante esta pandemia y paralización?

La seguridad siempre ha sido un pilar fundamental para nosotros, por el tipo de negocio que tenemos, pero enfocado a la seguridad operacional. Y ahora también la bioseguridad. La experiencia de cuidados que tenemos por nuestro servicio de ambulancias aéreas usadas durante la pandemia es súper alta, por lo que ya conocemos las desinfecciones, filtros de los aviones, sistemas integrales, entre otros que se requieren.

- ¿El aforo de los aviones se ha reducido con el regreso de los vuelos?

El aforo no es una variable que potencie el riesgo, en nuestro caso es el mismo mientras el pasajero cumpla los protocolos de seguridad establecidos (mascarilla y careta), en ese caso el riesgo es nulo o casi nulo. Además nuestros aviones tienen unos filtros que reducen los virus o bacterias en 99.9% haciendo que no se recircule.

Christian Gutiérrez Montoya, gerente comercial de ATSA Airlines afirma que pese incremento de casos COVID-19 en el norte de Perú y a las medidas que el Gobierno dio por fin de año no se han registrado cancelaciones en la ruta hacia Punta Sal.

- Los vuelos de ATSA Airlines empezaron el 11 de diciembre, ¿cuál es la proyección de año nuevo?

Creo que ha cambiado la proyección, pues el destino del norte no es tan estacional como lo mirábamos antes para fechas como Año Nuevo. Desde noviembre, se ve un incremento bastante importante de turismo interno, incluso hay hoteles que tiene reservas hasta finales de enero, las expectativas son grandes incluso para todo el verano por las vacaciones y la modalidad de trabajo remoto que permite hacer más flexible el lugar donde estés.

- ¿Cuál es la frecuencia de vuelos que manejan en ATSA Airlines por el momento, esta es similar en Año Nuevo?

Volamos de manera directa los viernes y lunes, respondiendo a la demanda mixta del pasajero. Con estas dos fechas se satisface las necesidades de la mayoría de nuestros clientes. En el caso del vuelo para Año Nuevo, que correspondería al lunes 28, ya está lleno, el viernes 1 no viajamos y el lunes 4 está lleno también.

- Ahora iniciaron la ruta hacia Punta Sal, ¿cuáles son las rutas que esperan ir incorporando en los próximos meses?

El lanzamiento de Punta Sal es estratégico porque este destino contribuye a la idea de que tenemos que crear un eje turístico en el norte del Perú. Con respecto a los planes, dependerá de los escenarios, tenemos planeado- en el primer trimestre del próximo año- lanzar la ruta a Andahuaylas y de ahí tenemos la intención, en el segundo trimestre 2021, de ir a Nazca. Mirando más adelante, ya para el tercer o cuarto trimestre lanzar las rutas a Huaraz y Chimbote, de ahí seguir haciendo conexiones regionales. Pero todo dependerá de cómo va la pandemia y si hay o no algún rebrote.

- ¿Cuál es su percepción sobre las medidas del Gobierno sobre el cierre de playas, una medida que impacta también en los balnearios turísticos del norte?

Quiero creer que ha sido una medida bien estudiada porque afecta directamente al turismo interno y este desarrollo que ya se venía dando. Creo que a estas alturas, luego de un año de pruebas y errores, las medidas deben ser efectivas, que realmente funcionen. Sin embargo, esto no cambia nuestras proyecciones. La gente aún quiere salir de Lima y relajarse un poco. No nos ha afectado las reservas, los vuelos siguen bien y quizá por ser Año Nuevo, pero para febrero si caería la demanda.

Christian Gutiérrez Montoya, gerente comercial de ATSA Airlines afirma que el aforo no es una variable que potencie el riesgo, en nuestro caso es el mismo mientras el pasajero cumpla los protocolos de seguridad establecidos (mascarilla y careta)

- ¿La demanda de vuelos disminuiría de confirmarse una segunda ola tras el incremento de casos en el norte de Perú?

Hay un incremento [de contagios] en el norte de Perú, sin duda, pero creemos que a menos de que el Gobierno tome una medida drástica , no impactará en los balnearios de Punta Sal o Máncora. Por ello, apostamos por un escenario donde la gente siga viajando con los protocolos y medidas de bioseguridad, como se viene desarrollando. Sin embargo, también manejamos el escenario en el que haya un rebrote fuerte y la demanda se mantenga en la misma región y con algunos turistas nacionales. Y un tercer escenario es que haya un nuevo confinamiento, lo que nos llevaría a reducir la cantidad de vuelos por la caída de la demanda o suspenderlos.

- Si hubiera una paralización abrupta por cuarentena focalizada o alguna medida preventiva por segunda ola, ¿están preparados para afrontarlo?

Sí, doblemente preparados porque ya tuvimos una paralización abrupta y en una operación más grande. Hoy, que tenemos una operación menor y la experiencia anterior nos hace estar completamente preparados. Sin embargo, sería una pena una paralización abrupta, considerando que ya se reactivó la industria y va por buen camino. Esperemos que estas medidas [de restricciones o confinamiento] ya no sean prueba y error, por el contrario estén validadas técnicas y científicamente .

- ¿Cuál es la visión del sector aerocomercial tras un año de pandemia y vacuna llegando al Perú?

El mercado aéreo se recuperará porque es un medio imprescindible. Volar es muy seguro, mucho más que el transporte terrestre, la recuperación de los vuelos domésticos será progresiva y no debería haber ningún problema para llegar a los volúmenes que teníamos en el 2019, pero esto se dará para el tercer o cuarto trimestre del 2021. En el caso del turismo que llega del extranjero el reto es mayor y estaríamos hablando de una recuperación en el 2022 hasta 2023.

- ¿La recuperación lenta del turista extranjero complica a ATSA Airlines?

Nuestros destinos no son de turismo receptivo. Nuestras rutas son Huánuco, Tingo María, básicamente el 98% de nuestros vuelos son para turismo interno o local. En el caso de Chachapoyas, el turismo receptivo representaba no más de 10%, lo cual tampoco es un porcentaje representativo y en el caso Punta Sal apuntamos al turista nacional, por lo que no nos afecta tanto que el turismo que llega del extranjero demore en recuperarse.

- ¿Cuáles son las proyecciones que tiene ATSA Airlines para el próximo año?

Volvemos a los escenarios. De ocurrir un rebrote, creemos que las medidas no serán tan estrictas como las del 2020 porque la gente aprendió a lidiar con la pandemia . Si las vacunas llegan el próximo año, aún habrá restricciones creemos que sí podemos cerrar el 2021 con un crecimiento del 10% comparado con el 2019. En el escenario que haya un rebrote o segunda ola complicada igual vemos hasta un 25% más con respecto al 2020.

VIDEO RELACIONADO

Todo lo que se sabe sobre el reinicio de vuelos internacionales