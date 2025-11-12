Aurora Grupo Inmobiliario tiene cinco proyectos en marcha y apunta a reforzar la posventa: dónde estarán y el detalle de su estrategia

Escucha la noticia
Aurora Grupo Inmobiliario prevé cerrar el 2025 con un crecimiento de 25% en su facturación, impulsado por nuevos lanzamientos en Miraflores y por una estrategia de atención posventa que fortalece la relación con sus clientes y mejora la rentabilidad operativa.
La empresa cerró el 2024 con S/87 millones en ventas, cifra que marca su consolidación en un mercado inmobiliario en recuperación. “Nuestra meta es crecer entre 10% y 15% cada año, pero este 2025 superaremos esa proyección gracias a la confianza del cliente y a una gestión más eficiente”, afirma Xavier Barrón de Olarte, CEO de Aurora Grupo Inmobiliario.
El ejecutivo adelantó que la compañía cerrará el año con tres nuevas adquisiciones y cinco proyectos en marcha, todos ubicados en Miraflores, aunque ya analiza expandirse hacia distritos como San Miguel, Pueblo Libre, Jesús María, Magdalena y Surco.
Posventa como motor de crecimiento
Parte del crecimiento sostenido de Aurora se explica por su modelo de posventa, que ha pasado de ser un costo operativo a un pilar de eficiencia y fidelización. Gracias a una gestión integral desde el diseño del proyecto hasta la entrega final, la empresa logró reducir en 40% los costos de reclamo y retrabajo entre 2024 y 2025.
“La posventa arranca desde el diseño del proyecto. Si escoges buenos materiales, proveedores y acabados, tendrás menos reclamos y retrabajos. Esa visión nos ha permitido reducir significativamente nuestros costos y elevar la satisfacción del cliente”, destaca Barrón.
El modelo incluye un acompañamiento personalizado desde que el comprador firma la minuta, con asesoría bancaria, apoyo en desembolsos, personalización de acabados y orientación en trámites legales. “El 75% de nuestros clientes adquiere su primera vivienda y desconocen los procesos. Por eso los acompañamos de principio a fin con un equipo humano dedicado”, explica.
Esta estrategia ha consolidado la relación con los compradores: entre 15% y 20% de las ventas anuales de Aurora provienen de clientes recurrentes o referidos, un indicador que refleja altos niveles de satisfacción y confianza.
Innovación y visión futura
Con la mira puesta en el mediano plazo, la inmobiliaria busca seguir optimizando procesos y reducir otro 10% adicional en los costos de posventa hacia el 2026, manteniendo su enfoque en materiales de calidad y estandarización desde el diseño.
“El futuro del sector está en la personalización y en los departamentos más inteligentes. Los clientes quieren espacios que reflejen su estilo de vida, y debemos adaptarnos a eso”, señala Barrón.
