Ford apuesta fuerte por la movilidad eléctrica. A mediados de 2021, la estadounidense estrenó en el Perú su primer vehículo híbrido, la Ford Esacpe Hybrid. Su objetivo para los próximos años es contar con alternativas electrificadas en todos sus lanzamientos, anota Sebastián Trotta, gerente general de Ford Perú y Chile.

—Ford anunció meses atrás que el 2021 sería el año de los vehículos eléctricos para la empresa en el Perú. ¿Están empezando con el Ford Escape?

Así es. Este es el primer exponente de vehículos electrificados que estamos presentando. La nueva Ford Escape Hybrid es un vehículo que se recarga con la inercia del movimiento y el frenado.

—¿No es un híbrido enchufable?

No. Existen híbridos, como el caso del Escape, que tienen un motor a combustión que propulsa las ruedas y que funciona, en paralelo, con una batería y un motor eléctrico. No es un híbrido enchufable. Pero también están los híbridos enchufables, que no tenemos aún en el Perú. Y los vehículos totalmente eléctricos.

—¿La estrategia consiste, entonces, en comenzar con los vehículos híbridos?

Exactamente. Ese es el paso más lógico en la evolución a tener un parque electrificado: arrancar con los híbridos. Eso tiene un sustento. A mediados de mayo, Ford realizó un evento muy grande (en EE.UU.) donde anunció que el 40% de todos los vehículos que venderá para el 2030 será totalmente eléctrico. Lo cual es una apuesta muy grande para la compañía, que conlleva detrás una inversión de US$30 mil millones. Entonces, estamos viendo migraciones fuertes en todas nuestras líneas de producto hacia alternativas híbridas y totalmente eléctricas para cumplir esa meta.

—¿40% en todas las categorías de vehículos eléctricos para el 2030?

En la categoría de vehículos 100% eléctricos. O sea, que para llegar a ese punto debemos pasar por diversas instancias. Pero no falta mucho tiempo. Así que, si de aquí a 8 años queremos alcanzar ese objetivo, debemos entrar fuerte con los vehículos híbridos y los enchufables.

El Ford Escape Hybrid fue el auto elegido por el ex presidente Barack Obama cuando se decidió a cambiar su antigua Chrysler (Foto: FLICKR/ Jyle Dupui)

—¿El 60% restante del parque de Ford será de vehículos a combustión, entonces?

No. Ese 60% será, en su mayoría, de vehículos híbridos, seguido por vehículos a combustión. Por eso debemos prepararnos desde el punto de vista de los servicios e infraestructura de carga (electrolineras), porque será un aterrizaje forzoso. Todas las marcas están apuntando a electrificar su parque y su producción.

—¿En el caso del Perú, cuantos vehículos híbridos piensan traer?

Por razones competitivas no podemos hablar de números, pero puedo dar un tipo de aproximación. Hoy vemos que en el Perú hay pocas marcas que venden vehículos electrificados. Son contadas con los dedos de una mano. Y esas marcas han vendido, hasta el primer semestre del 2021, unos 400 vehículos de este tipo. Eso significa que para fines de año se venderán entre 600 y 800 vehículos híbridos y algún prototipo 100% eléctrico. Lo cual es un volumen muy chico, comparado con las 160 mil unidades de la industria. Es el 0.2%. Por eso, nosotros consideramos que el potencial es muy grande.

—¿Qué ventas proyectan para los Ford híbridos?

Nosotros calculamos que, al fin del primer año, la mitad del volumen que venderemos del Escape será hibrida. O sea, que vamos a entrar con el 50%. No vamos a ser tímidos en la apuesta por los vehículos eléctricos.

—¿Pero Ford seguirá trayendo vehículos a combustión?

Yo creo que los vehículos a combustión van a coexistir con los vehículos de motores más eficientes y con los vehículos eléctricos. Pero sí, nuestros próximos lanzamientos tendrán híbridos en todos los pilares estratégicos de producto: la SUV (Ford Territory), la pickup (Ford Ranger) y los vehículos comerciales, que aún no lanzamos en el Perú, como van y buses. En cada una de esas tres aristas vamos a estar introduciendo los vehículos eléctricos. Dependiendo del ciclo de vida de cada producto van a ir aterrizando en el Perú.

—¿En qué fechas estarán ingresando?

No puedo dar fechas estimadas, pero lo cierto es que vamos a ver más alternativas electrificadas en nuestros próximos lanzamientos. Este es el primer paso; pero queremos ser expeditivos y rápidos en el segundo paso.

"Traer un vehículo eléctrico para que lo tenga una sola persona no genera un impacto social", advierte Sebastián Trotta. Por eso, Ford apuesta en primer lugar por los vehículos híbridos (iStock)

—¿El segundo paso serán los vehículos 100% eléctricos?

El vehículo eléctrico enchufable podría ser una alternativa. O saltar directamente al eléctrico. Un factor determinante es la conectividad (de Internet) porque los vehículos 100% eléctricos deben actualizar su configuración a través de la nube. Y otro tema es la infraestructura de carga, que te asegura que puedas cargar los vehículos. En ese sentido hay una gran oportunidad y la Asociación Automotriz del Perú tiene un plan para asegurar que el país esté preparado para dar una velocidad más rápida a la introducción de híbridos.

—¿En qué consiste ese plan?

Se trata de incentivos económicos, intrínsecos, extrínsecos. En Colombia y Argentina, por ejemplo, los usuarios pagan un 30% menos de impuestos por los vehículos electrificados. Entonces, la curva de penetración de estos es más acelerada. Otra alternativa es otorgar exoneraciones al pago del Impuesto General a las Ventas (IGV), porque el vehículo eléctrico es más caro que uno de combustión debido al costo de la batería. No podemos pretender que el cliente absorba toda la diferencia de costo. Allí es donde los gobiernos suelen apoyar para ir convirtiendo el parque automotor.





—Visto todo esto, ¿cuándo podrían traer al Perú vuestro primer vehículo 100% eléctrico?

El vehículo 100% eléctrico de Ford podría llegar hoy al Perú, pero para efectos experimentales, porque sin infraestructura no tiene mucho sentido. Traer un vehículo eléctrico para que lo tenga una sola persona no genera un impacto social. No sabría dar una fecha específica, porque eso depende del plan de infraestructura nacional.

—¿Y las ventas de vehículos, en general, cómo evolucionan?

Desde mediados del 2020 el sector viene recuperándose fuerte. A partir de julio de 2020 los volúmenes volvieron al 90% de lo que estábamos acostumbrados, y de allí para adelante hemos evolucionado muy bien. Y este año los volúmenes están según lo planteado. No veo un condicionamiento a las ventas. A nivel internacional sí hay problemas logísticos por disponibilidad de barcos, y eso nos está impactando en varios lugares del mundo. Es, más, un problema de oferta que de demanda.

—¿Cómo ven el 2021?

Este año lo vemos un poco inferior al 2019. Hablamos de un mercado de 160 mil unidades. En 2019 fue 168,600. Y nuestra participación de mercado ha crecido año a año, con lo cual el 2019 terminamos con 2%, el 2020 con 2.3% (2800 unidades) y este año no queremos caer.

