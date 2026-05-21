Resumen

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La compañía mantiene el foco en seguros de infraestructura, aunque tiene en la mira a las industrias de plásticos y textiles, así como al sector educación, para expandir su portafolio de productos corporativos.
La compañía mantiene el foco en seguros de infraestructura, aunque tiene en la mira a las industrias de plásticos y textiles, así como al sector educación, para expandir su portafolio de productos corporativos.
Por Paola Villar S.

Avla, aseguradora con presencia regional, cumple una década en el Perú este 2026 tras expandirse a ritmos del 30% en 2024 y 2025, según detalla a Día1 Walter Fernández, gerente general de la compañía. La firma, especializada en cartas fianza y seguros corporativos –para empresas grandes y pymes– proyecta un avance más cauto para este año, moderado por el impacto de la inestabilidad política en la línea de negocio donde tiene mayor presencia: infraestructura.

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