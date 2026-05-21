Avla, aseguradora con presencia regional, cumple una década en el Perú este 2026 tras expandirse a ritmos del 30% en 2024 y 2025, según detalla a Día1 Walter Fernández, gerente general de la compañía. La firma, especializada en cartas fianza y seguros corporativos –para empresas grandes y pymes– proyecta un avance más cauto para este año, moderado por el impacto de la inestabilidad política en la línea de negocio donde tiene mayor presencia: infraestructura.

“Con varias inversiones detenidas o postergadas, eso nos repercute; y, en general, afecta a todo el movimiento económico”, precisa Fernández. Según el ejecutivo, la necesidad de productos, como cartas fianza y seguros de ingeniería, se ha visto comprometida en medio de la inestabilidad vigente; tanto en la contratación pública como en proyectos privados de gran escala.

Fernandez explica, por ejemplo, que en las grandes obras de infraestructura —proyectos de concesión, proyectos de inversión, obras por impuestos, proyectos de la ANIN, del Gobierno Central o de diversas entidades públicas— sí se solicitan pólizas de ingeniería dentro de las bases; pero, al bajar al nivel de gobiernos subnacionales, esto ya no es obligatorio, lo que expone al Estado a diversos riesgos en los procesos de construcción de obras.

UE apoyará APP y proyectos sostenibles para cerrar brechas de infraestructura. (Foto: Andina)

“Si un gobierno distrital está haciendo una nueva pista en una zona cercana a la costa norte y no tiene una póliza de construcción, y la obra se está ejecutando ahora para terminarla a fin de año, durante el segundo semestre hay riesgo de inundaciones, de debilitamiento de cimientos o suelos, etcétera; y eso puede hacer que el costo de esa obra se multiplique”, advierte el ejecutivo.

Así, a la luz de un panorama “convulsionado e inestable”, Fernández menciona que la postergación de obras viene impactando a la inversión pública y al movimiento económico en torno a esta actividad, lo que ya ha llevado a la aseguradora a ajustar sus escenarios de crecimiento.

“Vemos un decrecimiento en la cantidad de adjudicaciones a todo nivel de gobierno. Nuestra producción en los primeros cuatro meses del año frente al mismo período del año pasado se ha visto comprometida cerca a un 20%”, apunta el ejecutivo, y agrega que las operaciones en el rubro de infraestructura se mantendrían bajas hasta el cierre del primer semestre.

A pesar de este escenario, Avla Perú anticipa crecer cerca de 10% este año gracias a la actividad de seguros de transporte e industria.

En el rubro de transporte, donde incursionaron a inicios del 2025, la firma ya anota un crecimiento entre 40% y 50%, destaca Fernández. Aunque el ejecutivo aclara que es un rubro donde su participación tiene porcentajes mínimos aún, pasando de cero a alrededor de 1% al cierre del año anterior, agrega que este año cerrarán con una participación del 2%, lo que revela un espacio de crecimiento a mediano y largo plazo.

“Hay que pasar el vaivén de la contratación pública en este momento de caída para que el segundo semestre sea mejor. En el 2027 ojalá volvamos a ritmos de 20%-30% de crecimiento, pero siempre de forma equilibrada y balanceada”, puntualiza.