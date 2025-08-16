Backus: “Apuntamos a que el segmento sin alcohol pese hasta el 3% de las ventas totales de cerveza”

Escucha la noticia
La preferencia por bebidas sin alcohol sigue en ascenso, cambiando la forma en que los consumidores disfrutan del entretenimiento. Estas opciones han pasado de ser parte de un estilo de vida saludable a ganar protagonismo. En línea con esta tendencia, Backus lanza la nueva versión 0% alcohol de la clásica Cusqueña Trigo.