Backus: “Apuntamos a que el segmento sin alcohol pese hasta el 3% de las ventas totales de cerveza”

Sebastián Palacio, director de Marcas Premium de Backus, explica a Día1 que la apuesta responde a un cambio en las preferencias de consumo.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

“El consumidor busca opciones más balanceadas, que se alineen con un estilo de vida saludable. El año pasado empezamos con Corona Cero y ahora fortalecemos nuestro portafolio con Cusqueña Trigo sin alcohol”, comenta.

Palacio detalla que este tipo de cervezas amplía las ocasiones de consumo y abre nuevas oportunidades para el mercado. “La gente no toma cerveza solo por el alcohol, sino por el sabor y la experiencia social. Por eso ofrecemos una alternativa que se pueda disfrutar en cualquier momento y lugar”, afirma.

Sebastián Palacio, director de marcas premium de Backus | Foto: Joel Alonzo

Un mercado en crecimiento

Según una encuesta de Gallup, de agosto del 2025, el 45% de los estadounidenses cree que beber una o dos bebidas alcohólicas al día es perjudicial para la salud, un aumento de 6 puntos frente al año pasado y de 17 puntos respecto a 2018.

En el Perú, señala Palacio, el segmento sin alcohol todavía es pequeño pero crece a ritmo acelerado. En supermercados, Corona Cero concentra el 80% de las ventas de esta categoría. “El segmento sin alcohol está en 0,2% de participación. Queremos que llegue al 3% de las ventas totales de cerveza en los próximos años”, precisa.

Sebastián Palacio, director de marcas premium de Backus | Foto: Joel Alonzo

A diferencia de las versiones light, estas cervezas mantienen el perfil de sabor de las tradicionales gracias a una tecnología que evita la producción de alcohol durante la fermentación. “Trabajamos con levadura inteligente en nuestras plantas, lo que nos permite conservar el aroma, el cuerpo y la espuma característicos”, añade.

La apuesta por la Generación Z

Palacio señala que el público objetivo de estas versiones de cervezas cero alcohol es aquel que hoy en día ha dejado de consumir cerveza debido al contenido alcohólico, no quienes nunca han desarrollado afinidad por su sabor.

Aunque no hay planes inmediatos, no descarta que otras marcas del portafolio de Backus tengan versiones 0% en el futuro. “Estamos comprometidos con la innovación y abiertos a explorar más alternativas”, concluye.