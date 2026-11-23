El consumo de bebidas alcohólicas viene cambiando y con ello también las propuestas en el mundo cervecero, que ahora pone su puntería en reforzar su portafolio de cervezas sin alcohol.

De hecho, Backus lanzó hace poco más de un año Corona Cero, luego Cusqueña Trigo Cero y ahora, como una propuesta más agresiva, Pilsen Cero. Con ella, apuntan a potenciar y democratizar este segmento con la fortaleza de la marca Pilsen, la más vendida de su portafolio, con más del 50% de ‘market share’.

Diego Devoto, Director de Marcas Core de Backus, de AB Inbev Perú, remarca a Día1 que Pilsen Callao ingresará al segmento de cervezas sin alcohol con una apuesta que busca ampliar el alcance de esta oferta más allá de las marcas premium.

“Con Pilsen Cero, apuntamos a alcanzar el liderazgo del segmento - con un 25% del mercado- en los primeros tres meses de comercialización y creemos que con su incorporación tenemos el potencial de llevar este mercado de cero alcohol al doble de su tamaño actual”, proyecta.

Diego Devoto, director de marcas core de Backus, cuenta los detalles de la nueva propuesta para el segmento cero alcohol. (Foto: Hugo Pérez) / HUGO PEREZ

El ejecutivo asegura que las marcas premium de su portafolio validaron la propuesta de valor de las cervezas sin alcohol, pero las marcas core, que es el segmento en el que lideran, lo democratizan. “La decisión se dio después de un periodo de evaluación y seguimiento de las cervezas sin alcohol. El desarrollo de Corona Cero y Cusqueña Trigo Cero validaron la oportunidad de incorporar una marca de mayor alcance al segmento”, refiere.

De la mano de Pilsen, Backus apunta a llevar a la categorías no solo a más consumidores sino también a más puntos de venta, ya que las cervezas sin alcohol han tenido, sobre todo, una presencia más visible en supermercados y el canal moderno.

Potencia en canal tradicional

Una de las principales apuestas de Pilsen Cero será acelerar la entrada a las bodegas durante sus primeros meses. “Va a haber un ‘push’ muy importante de empezar a construir coberturas rápidamente en las bodegas a nivel nacional”, detalla el ejecutivo. Cuenta que algunos de sus socios de la red de bodegueros aseguran que existe una mayor demanda de alternativas sin alcohol.

(Foto: ISTOCK)

El lanzamiento también incluirá supermercados, tiendas de conveniencia, discounters, así como venta en los canales ‘on premise’ como bares y restaurantes, que se activarán en paralelo a la distribución en puntos de venta.

A nivel de formatos, Devoto precisa que la comercialización de Pilsen Cero iniciará el 24 de noviembre en el país, primero, con botellas personales de 305 ml. a un precio accesible; para luego lanzar Pilsen Cero en formato lata y, en un mediano plazo, evaluar si lanzarán otro formato.

¿Cuáles barajan? De acuerdo al ejecutivo, podrían evaluar otro tamaño de latas, o la botella de 630 ml. que tiene Pilsen Callao. “Vamos a ir viendo el momento correcto para poder ingresar en diferentes formatos. Posiblemente esto sea más rápido que con las otras marcas en este segmento sin alcohol”, resalta. No obstante, indica que esto dependerá de los resultados de los primeros seis meses. Devoto explica que han ingresado primero con formatos personales para atender ocasiones de consumo específicas.

Al respecto, el ejecutivo remarca que con Pilsen Cero apuntan a consumidores que quieren mantener sus espacios de socialización, pero que en determinadas ocasiones prefieren no beber alcohol.

Es por eso que la propuesta busca conectar tanto con quienes tienen actividades, hacen deporte o responsabilidades al día siguiente de un evento social, como con aquellos que, simplemente, no desean consumirlo en ese momento pero no quieren dejar de disfrutar del sabor de una cerveza. Y así como Pilsen, que se ha posicionado en el territorio de la amistad, Pilsen Cero llevará como mensaje: “para que ningún pata se quede fuera”.

Devoto resalta el incremento del consumo de este segmento. / HUGO PEREZ

Ocasiones de consumo

Los cambios en los hábitos de los consumidores se enfocan en un mayor interés por la actividad física, el bienestar, así como por la revisión de las características de los productos que se compran, lo que cambia su forma de consumir. Ante esto, la categoría apunta a atender también estos momentos del consumidor.

Pero no solo eso. Devoto remarca que hoy Pilsen Callao es como una franquicia con variantes complementarias con Pilsen Cero y Pilsen Fresh, cada una apuntando a una necesidad distinta, sin superponerse en posicionamiento.

“La Pilsen Callao tradicional mantendrá su foco en las reuniones y celebraciones entre amigos. Pilsen Fresh, con un perfil más ligero y con menor contenido de alcohol, buscará conectar con consumidores adultos más jóvenes mediante plataformas de música, experiencias y comunicación digital. Pilsen Cero, por su parte, incorporará la alternativa sin alcohol a esos espacios de socialización. Todas complementarias, que pueden compartirse en distintos momentos de consumo”, resalta.

Por ello, en la ejecución comercial, estas distintas versiones compartirán presencia en los puntos de venta y en sus activaciones, para que el consumidor encuentre opciones dentro de la misma marca.

Devoto remarca que hoy Pilsen Callao es como una franquicia con variantes complementarias con Pilsen Cero y Pilsen Fresh, cada una apuntando a una necesidad distinta, sin superponerse en posicionamiento.| Foto: Pexels

Repunte de la categoría

Devoto señala que observan este año un repunte de la categoría de cervezas a nivel de volumen y una tendencia positiva que esperan mantener también de cara al próximo año. Si bien prefirió no especificar a cuánto ascendería este crecimiento, señala que será de un dígito.

El ejecutivo explica que esta mejora de la categoría, y también de crecimiento a un dígito en el caso de Backus, responde a una mezcla de factores como un trabajo comercial disciplinado –que entiende cómo adaptarse a los cambios del negocio–, de consumo y de clima, para moverse de manera ágil.

Y si bien un clima más caluroso puede generar un impulso para el consumo de la categoría en verano, Devoto prefiere ser cauto. El fenómeno de El Niño afecta a la población y golpeando muy fuerte al norte del país. Además, puede interrumpir carreteras.

“Estamos tomando todas las previsiones posibles en nuestra capacidad logística y operativa para no tener ningún sobresalto en la distribución y abastecimiento de nuestros productos, entendiendo además el impacto que tiene el abastecimiento de nuestros productos en la economía de las bodegas, que es más o menos un 30% (de sus ventas)”, apunta.

A nivel de precios, el ejecutivo menciona que ya se produjo un incremento de precios este año en Pilsen Callao y que no se realizarán incrementos adicionales, ya que buscan que los productos puedan mantenerse accesibles . “Una de las mayores herramientas que tenemos para mantener cierta estabilidad en precios es nuestro formato de 630 ml, que es el más vendido”, señala.

Así, el ejecutivo indica que, en general, se puede esperar estabilidad de precios en el mediano plazo, pero que, probablemente, se retomará la conversación alrededor de la mitad del próximo año cuando se conozca el saldo del verano y los efectos del fenómeno de El Niño.