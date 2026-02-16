Escuchar
00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Hace unos años, no había más acérrima detractora de Bad Bunny que yo. Me parecía el ser más machista y sexista de la tierra, con letras infames en sus canciones y además, su estilo musical no podía estar más lejos de mis gustos. Hoy, soy fan. Su último album me calló la boca. En realidad, el ‘storytelling’ detrás, la hermosa relación con sus abuelos, el amor que muestra por Puerto Rico, la capacidad de lograr toda una denuncia política a través de símbolos, imágenes y por supuesto, canciones.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

BadBunnista
Día 1

BadBunnista

¿Qué es la IA en el deporte y qué cambios promete en los próximos años?
Día 1

¿Qué es la IA en el deporte y qué cambios promete en los próximos años?

El verdadero límite del crecimiento empresarial no está en el negocio, sino en el líder
Día 1

El verdadero límite del crecimiento empresarial no está en el negocio, sino en el líder

Khipu, startup peruana de rendición de gastos, se expandirá hacia Chile y Colombia este año: este es su plan
Día 1

Khipu, startup peruana de rendición de gastos, se expandirá hacia Chile y Colombia este año: este es su plan