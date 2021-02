Conforme a los criterios de Saber más

El día que el señor Francisco Sagasti asumió el poder, en una entrevista periodística, me preguntaron que esperaba de este gobierno transitorio. Mi respuesta tuvo dos partes. Como ciudadano, demandé desplegar todos los esfuerzos en derrotar la pandemia; pues es obvio que la salud es una cuestión necesaria y precedente para cualquier esfuerzo ulterior en el campo económico y social. Como economista, pedí poner freno a todas las iniciativas que en materia económica produzca esta suerte de primavera populista desatada en el Congreso, y acelerar el ritmo de inversión pública con el fin de reactivar nuestra economía.

En la parte económica los resultados son mixtos. Hablando en términos futbolísticos, el ejecutivo ha tapado penales y está salvando goles de la línea, ya que de una u otra forma ha podido controlar la mayoría (no todos) de los afanes parlamentarios en materia económica. Sin embargo, los partidos se ganan con goles y estamos aún lejos del arco rival. En efecto, la reactivación económica del país parece cada vez un tema más lejano en el tiempo y el 2021 un año de mera simple transición política.

En el tema de la pandemia, las cosas sí fueron mal. La segunda ola es más grande de la esperada. La COVID-19 le calló la boca a nuestro actual ministro de economía que en un artículo periodístico (en octubre 19, 2020) dijo que no habría segunda ola porque ya estábamos cerca de la inmunidad de rebaño. Zapatero a sus zapatos. Los economistas no debemos escribir de epidemiología, ni de temas que no conocemos.

La vacunación no reportada de cientos de personas ajenas a la lucha contra la pandemia desde la primera línea ha provocado un escándalo a nivel político y académico en el país. (Foto: Reuters/Sebastian Castaneda).

Sin embargo lo peor en materia sanitaria ha sido el manejo de las vacunas. Prácticamente la única promesa que lanzó nuestro presidente de tener un millón de vacunas en Perú antes del fin de enero fue tristemente incumplida, pues la tan ansiada carga recién terminó de llegar el 13 de febrero. Muchos dirán que dos semanas no es mucho, pero para mí era muy importante cumplir lo prometido. Hubiera sido un importante espaldarazo de credibilidad para este gobierno y un envión anímico para toda la población. Y encima de piedras, palos. Llegó el escándalo de las vacunas VIP, que así no quieran, también nos demuestra la falta de manejo del actual poder ejecutivo.

La tenue ilusión que creó el impresionante currículo, la oratoria y la prestancia que desplegaba el actual presidente (sobre todo comparado con las alternativas que había) rápidamente se ha desvanecido. Mis temores eran fundados. Una cosa es ser funcionario de estos pomposos organismos internacionales, científico o consultor, y otra muy diferente ser ejecutor, gerente y líder. Es obvio que para comprar y traer las vacunas, restablecer el principio de autoridad, coordinar acciones de apoyo con los gobiernos regionales, municipalidades o las fuerzas militares se necesitan más de los segundos que de los primeros.

Pero como se dice coloquialmente, “es lo que hay”. No nos queda mas que apoyar esta administración y que entregue de manera ordenada el gobierno este julio próximo. Si me preguntan hoy que le pido al gobierno en los meses que le quedan, ya no le pediría que reactive la economía, impulse la inversión pública o restaure el principio de autoridad, solo le pediría UNA cosa. Concentrar todos sus esfuerzos en superar la crisis sanitaria: conseguir más vacunas en el menor tiempo posible, importar y poner en operación más plantas de oxigeno, coordinar esfuerzos con el sector privado y las fuerzas militares, habilitar más camas hospitalarias y UCIs, etc. ¡Hágase una, señor Sagasti, sólo una!

