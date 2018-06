BanBif: “Podemos crecer entre 10% y 15% los próximos años”

Con 27 años de operación en nuestro país, el BanBif trabaja este 2018 en fortalecer su estrategia de reenfocarse en los segmentos medio y alto del mercado, donde –aclara su gerente general, Juan Carlos García Vizcaíno– está su ADN.

Este plan maestro, echado a andar en el 2017 y hoy acompañado por una serie de lanzamientos y acciones que le servirán de “punta de lanza”, le permitirá al quinto banco local más importante (en cuanto a créditos directos y depósitos totales) crecer un 15% en su volumen de negocio para el consolidado de enero a diciembre. Esa es la meta de su líder y a continuación detalla a Día1 cómo la conseguirá.

Este primer trimestre del año fue positivo frente al mismo período del 2017. ¿Los deja conformes?

Fue bastante positivo, nuestro volumen de negocio en el comparativo interanual creció alrededor del 10%, más que el mercado, y, por tanto, se refl ejó en nuestra cuota [3,85% del total de la torta de créditos directos y 4,46% de la de depósitos totales, según la SBS]. Sobre todo a partir de febrero, que se sintió mayor actividad económica.



¿Cómo lo han conseguido?

Primero, nos enfocamos en algunos productos que son muy importantes para nosotros y donde tenemos fortalezas particulares. En el lado de empresas, por ejemplo, tenemos una gran ventaja en cuanto a financiamiento de firmas de comercio exterior, y ahí hemos crecido por encima del 15%, con mejores servicios. Otro valor clave y donde le hemos metido mucho foco es a la parte de depósitos, donde hemos crecido cerca del 20% en el primer trimestre. Y en cuanto a las cuentas de ahorro, la productividad de nuevas cuentas ha crecido cerca de 80%, comparada con el año pasado.

¿Están siendo más exigentes con sus nuevos clientes, entonces?

Hemos desarrollado mucho nuestra tecnología de riesgos. Estamos siendo mucho más precisos para hacer ofertas a nuestros clientes, más enfocadas en lo que ellos quieren y asumiendo el riesgo que estamos dispuestos a aceptar, a un precio más competitivo. Eso nos permite ser más efectivos.

Los productos para las empresas de comercio exterior conforman una de sus puntas de lanza para este 2018.

Sí. Hemos hecho inversiones para que los clientes puedan acceder a toda clase de servicios, transferencias, pagos, aperturas de carta de crédito, desde todos los medios digitales.

¿Y qué hay de la otra columna del negocio, la de personas?

Es otro frente en el que hemos crecido a lo largo del año con las tarjetas de crédito, por darte un ejemplo, a pesar de que no es nuestro principal producto.

¿En volúmenes de consumo o número de tarjetahabientes?

En ambos.Tanto en la utilización de los saldos como en el número de tarjetahabientes. Estamos creciendo por encima del mercado y nuestro foco no solo es crecer en número de clientes de forma agresiva, sino en tratar de crecer con los clientes correctos y con la gama de servicios y penetración correcta. No nos interesa colocar plásticos para que se usen poco o para que el cliente solo lo use de vez en cuando. Por eso es importante el segmento al que estamos redirigiéndonos.

¿Habla del reenfoque hacia los segmentos medio y alto?

Efectivamente. Es donde queremos crecer más. Primero, mediana y gran empresa. Es donde tenemos el ADN del banco y tenemos mayor ventaja ahí. Y por el lado minorista, en esos segmentos, tenemos un gran espacio para crecer.

Habrá muchas expectativas en banca minorista si se reactiva el consumo.

Exacto, y ahí tenemos un espacio importante para trabajar, pues tenemos ventajas competitivas. BanBif es el banco perfecto para el segmento medio y alto. Nuestra escala es una ventaja competitiva. Tanto empresas como personas necesitan un banco alternativo que no los trate como un número, sino que sea afín a sus necesidades. No tan grande y masivo, pero sí que tenga toda la gama de productos para ofrecer una banca de relación. Es decir que si eres una empresa te pueda ofrecer de todo, leasing, comercio exterior, pagos, planillas, etcétera. Y si eres una persona, no solo tu tarjeta, sino varios servicios como el hipotecario, cuentas de ahorro, toda la tecnología en banca por Internet. Ahí es donde ponemos el foco.

¿Estos segmentos cuánto pueden aportar al banco a mediano plazo?

Pueden liderar el negocio con miras al Bicentenario, en el 2021. Creemos que podemos crecer a ritmos de entre 10% y 15% a lo largo de los próximos años. Esa es nuestra visión. Hay fundamentos en la economía, tenemos bono demográfico, y un porcentaje de la economía que aún está por bancarizarse, todo eso nos va a ayudar.

Recientemente hicieron un nuevo lanzamiento en el marco de su campaña “Hola”, referido a fianzas por Internet. ¿Cuantos más realizarán este año bajo ese paraguas?

No te puedo dar un número exacto, pero habrá varios lanzamientos más. Queremos estar más presentes en el día a día de nuestros clientes. El concepto que hemos lanzado con Hola refleja un poco el espíritu del banco y su oferta de valor: un banco más accesible, más simple, cercano a sus clientes. La semana pasada salió la aplicación de fianzas por Internet, anteriormente hemos lanzado productos de comercio exterior y así a lo largo del 2018 vamos a ir lanzando.

Serán agresivos.

El mensaje clave es que el año pasado nos enfocamos en definir un realineamiento de nuestra estrategia para saber a qué segmentos nos íbamos a enfocar, cuáles iban a ser nuestros productos ancla, pero sobre todo cuál iba a ser la oferta de valor y los diferenciadores en el mercado, y ahora estamos en la etapa de ejecución.

¿Qué crecimiento lo dejará conforme para este 2018?

Nuestra proyección para fin de año es crecer cerca de 15% en nuestro volumen de negocio. Ojo, no nos mata generar un mayor volumen o tener una mayor participación del mercado, lo que queremos hacer es que ese volumen sea con clientes de un vínculo más cercano y que sea de una rentabilidad adecuada, tanto para los clientes como para nosotros en el mercado.

¿Está en su radar una alianza estratégica o compra, como la que hemos visto entre Cencosud y Scotiabank?

Nuestra estrategia está basada en un crecimiento orgánico, tenemos 27 años aquí y somos el quinto banco del sistema, con crecimiento orgánico. Esa es la línea a largo plazo. Sin embargo, vemos con interés una alianza con ‘fintechs’. Hemos entrado al proceso de digitalización y parte de esa transformación es no solo hacerla nosotros sino usar a los expertos. Estuvimos evaluando un par de alternativas y seguimos estudiando. El banco forma parte de un grupo de mucha tradición, como es el grupo Fierro, y siempre se puede ver alguna oportunidad.

¿Cómo está asumiendo el banco su transformación digital?

Hemos creado un área de innovación y transformación que lo que hace es definir y liderar la metodología de innovación, tecnología que se aplica en todas las áreas del banco que están en proceso de transformación. Son las mismas áreas las que generan las iniciativas. Es un concepto más amplio, transversal a la organización, y en el que estamos invirtiendo S/36 millones. No creemos que la innovación sea solo de un área.

¿Han incorporado nuevos perfiles profesionales?

Sí, y en capacitar a nuestro personal para optimizar el servicio al cliente. Ser clientecéntricos para ser más eficientes. Hemos creado un modelo de atención, Servir, al que hemos alimentado con 15 mil encuestas, nos ayuda para mejorar nuestra rentabilidad.

Hablando de esos índices, ¿con qué morosidad y utilidad cerrarán el 2018?

Queremos seguir llevando nuestra morosidad a la baja, hasta un promedio de 3,10%, y las utilidades, a un 15%.