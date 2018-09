Barrio crece con nuevos jugadores

La agencia de publicidad Barrio, a la que se le ocurrió crear “el traje de la selección” de la mano de John Holden, proyecta cerrar el año con 26% más en ventas y 60% más en clientes (pasarán de 30 en el 2017 a 45 este año).

La firma –diseñada e implementada por los creativos Moisés Urrutia (ex JWT y Leo Burnett) y Estela Guiulfo (ex Causa) para la corporación Jeruth hace dos años– apuesta por explotar el modelo de gestión basado en la atención a los negocios del grupo (‘retail’, moda, servicios empresariales, iluminación e inmobiliario), así como a marcas externas.

“Barrio surgió por una especialización (de la corporación) en ‘retail’. Querían mantener dentro la operación que vea publicidad masiva (ATL) y visual merchandising”, cuenta Guiulfo, gerenta general de Barrio. Además de esos dos segmentos, la agencia cuenta hoy con los servicios BTL (experiencia directa con el cliente) y digital.

Así, por ejemplo, en publicidad masiva el 50% de sus clientes es interno (del grupo) y el otro 50% externo. En digital, la torta se divide en 70% y 30%, respectivamente. Vale destacar que en el segundo caso se trata de clientes corporativos, cuyos estándares de gestión permiten cumplir con los sistemas de control a los que se acoge Jeruth.

“Es importante que las agencias tengan un respaldo, ya sea mediante una red, como muchas transnacionales que tienen asegurados los contratos; o una corporación, que te da espalda financiera, ya que incluso los clientes grandes no te pagan al mes, sino a 60 días”, dice Guiulfo.

Este modelo, que la ejecutiva señala solo ha sido hasta ahora usado por Barrio en el país, es efectivo en un contexto de contracción de la inversión publicitaria (se espera que no alcance la meta proyectada de crecer 20%). Y coincide con la búsqueda de una mayor eficiencia de las marcas a la hora de invertir en publicidad. “Los clientes tratan de manejar todo con una sola agencia. La (agencia) que ve la estrategia madre de comunicación, ve la plataforma digital y las activaciones, no solo por conciencia de costos sino para no tener tantas reuniones y que los gerentes de márketing se concentren en sus tareas”, ilustra.

DESPUÉS DEL MUNDIAL

Así, pasada la fiebre de Rusia 2018 –“una burbuja de mercado” para la industria publicitaria, en opinión de Guiulfo–, Barrio se concentrará en sostener su crecimiento agresivo. En la hoja de ruta sigue John Holden, que ha puesto foco en cautivar a los shoppers jóvenes.

“Es importante que se mantenga como una marca hot”, dice y revela que –tras crear el diseño exclusivo para los elegidos de Gareca– no descartan acercarse a otros planteles de primera división. “Es parte de la reinventada de la marca tener otro alcance y captar otros segmentos”, dice. “El año próximo me interesa tener otras categorías sólidas, que crean en mejorar el perfomance del posicionamiento, o comprometerme con nuevos objetivos comerciales”, remata Guiulfo.