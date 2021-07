Conforme a los criterios de Saber más

La consultora BBK Group, especialista en la transformación y reactivación de marcas y negocios con una propuesta de valor integrada, acaba de ingresar al Perú con oficina local. Con un modelo centrado en el diseño de experiencia, business y brand consulting, innovación, contenido digital y estrategia de performance promete contribuir en la reactivación de las industrias en el Perú. Así como la búsqueda de eficiencias. A fin de año apunta a trabajar con 10 sectores.

–¿A qué apunta BBK con su ingreso al Perú? ¿en qué consiste su propuesta?

Somos una consultora trasnacional que opera en la región con un modelo y una propuesta de valor bien integrada, especialista en diseñar la transformación de marca y reactivar negocios. Contamos con un equipo multidisciplinario para activar marcas desde la necesidad que tienen hoy las personas [por la pandemia]. Nos centramos también en generar eficiencias. Hoy atendemos a 35 marcas en la región; en el Perú hay mucho potencial.

–¿Vieron la oportunidad de entrar al país por la pandemia?

El factor decisivo fue la intención de reactivar los sectores. Lo que tienen que hacer las marcas es conectar con las necesidades de los ciudadanos, eso hace que uno repiense su propuesta de valor, cómo diversificarse o generar un modelo de negocio dentro de otro.

–¿Cuáles son los principales problemas de las empresas para reactivar sus negocios?

Sus preocupaciones no son las mismas con la pandemia. Hay muchas tendencias del consumidor, por lo que hay un tema fuerte en la parte del conocimiento de los clientes, aprender y desaprender. Y de diseñar una experiencia para todos los puntos de contacto con un ciudadano con demandas distintas. Muchos negocios están implementando áreas de experiencia, de innovación, no tienen miedo al error. Ver experiencias buenas y resolver desde sus dolores, desde aquello que hay por mejorar. Eso me parece interesante en las industrias que estamos viendo como salud, ‘retail’, entretenimiento. Sin perder la óptica de una eficiencia que sirva a futuro, que sea la palanca para despegar a lo que vaya a venir.

–¿Hay sectores a los que les está costando más reaprender sobre sus clientes? ¿cuáles tienen los desafíos más grandes?

Los desafíos más grandes están en salud, educación y en cómo los modelos sean eficientes y mantengan la sostenibilidad que tenían antes. No son desafíos menores. Las farmacias, por ejemplo, podrían cumplir un rol más importante al que hoy juegan. Lo mismo que las cajas o los bancos.

–Uno de los aspectos que les ha costado más a las empresas en pandemia ha sido la atención al cliente.

Totalmente. Hay que identificar dónde está el cuello de botella, el dolor y mejorar la experiencia para que sea gratificante. Hay mucho por hacer. Por ejemplo, en Chile trabajamos proyectos así con Entel y Caja Los Andes.

–Se suele asociar que la búsqueda de eficiencias incluye prescindir de trabajadores, ¿es asi? ¿Qué otros caminos hay?

Yo te diría, a título personal, que las eficiencias no van necesariamente por un recorte de personal. Se puede capacitar mejor con skills que antes no se tenían y que ahora se necesitan. Así que no necesariamente va por ahí, todos estamos acá para poder ayudar y tener visiones distintas e integrales para ver otras alternativas a largo plazo. En todas las organizaciones, te aseguro, existen espacios en los que se pueden encontrar eficiencias sin necesidad de prescindir de banco laboral.

–¿Cuál es la proyección en el Perú?

El año pasado cerramos con una facturación cercana a US$10 millones y esperamos triplicarlo en tres años, ya con el Perú. Definitivamente este es un mercado muy grande, en pleno desarrollo económico y social, con importantes operaciones. Ahora el objetivo para el Perú es estar en 10 industrias este año, que están interesadas. Miramos también propuestas para gremios y mypes.

–¿Con cuáles están trabajando o en conversaciones?

No puedo revelar los nombres todavía, pero tenemos conversaciones bastante avanzadas y apuntamos a salud, educación, consumo masivo, ‘retail’, automotriz, servicios financieros. Y las ‘telco’.

–¿Avizoran algún impacto en el mercado por la incertidumbre electoral?

Cero, esto es independientemente del panorama electoral. Hay un tema pendiente, que es la reactivación de las industrias.