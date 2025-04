—El banco se fijó como objetivo canalizar 100.000 millones de euros en recursos destinados a la sostenibilidad en el 2019. ¿Cuáles son hoy sus nuevos objetivos?

Ese objetivo, en la medida en la que se alcanzaban metas a una velocidad superior a lo esperado, se superó y se amplió a 200.000 millones de euros y luego se subió a 300.000 millones de euros. Era un objetivo que queríamos cumplir para finales del 2025 y lo hemos cumplido un año antes. Para el siguiente ciclo hemos decidido es subir la apuesta porque somos conscientes de que no solo es posible, sino que es incluso necesario. Por tanto, en este ciclo del 2025 al 2029 nuestro objetivo como grupo será canalizar 700.000 millones de euros (cerca de US$ 755.965 millones) en financiación y en apoyo a la sostenibilidad en las diferentes geografías.

—¿Cuánto de ello se canalizará en el tejido empresarial peruano?

Apostamos por un crecimiento de nuestros objetivos en el país de entre el 45% y el 50%. En 2024 se movilizaron S/9.764 millones en operaciones sostenibles. Para este 2025, el crecimiento estimado nos llevaría hasta los S/14.332 millones.

—¿Solo en créditos?

Es importante entender que dentro de las finanzas no todos son préstamos. Hay ‘leasing’, ‘renting’, ‘factoring’, garantías, entre otros. Por tanto, no todo exactamente son recursos de financiación.

—¿Cuál va a ser la estrategia para el Perú?

Nosotros somos un banco global. Por tanto, lo que estamos haciendo es traer nuestra experiencia del grupo para apoyar al Perú con las mejores prácticas. En el segmento empresarial tenemos más de 220.000 clientes a nivel global y el año pasado hemos cerrado más de 70.000 operaciones de financiamiento sostenible con clientes del segmento empresarial. Fundamentalmente, yo diría que todo empieza por lo que denominamos el ‘advisory’, el acompañamiento de nuestros clientes. Es muy importante que los clientes primero entiendan, bien porque ya lo saben ellos o porque les ayudamos a entender, para que luego puedan tomar las mejores decisiones.

—¿Y, bajo esa mirada, el objetivo son clientes de mediano a mayor tamaño?

Nuestra ambición es cubrir el 100% de nuestros clientes. Entendemos que esto es algo positivo para todas las industrias y todo tipo de clientes y nuestro reto es poder llegar a todos. Ahora tú me preguntarás, ¿van a llegar a todos este año? Pues es posible que no, porque evidentemente vamos a ir buscando aquellas industrias donde los clientes estén más predispuestos. Queremos ir construyendo esa bajada desde los clientes más grandes hasta los clientes más pequeños, incluidas las pymes. El reto no es menor. Ya estamos con una penetración muy alta en clientes muy grandes y queremos continuar; pero como decía, vamos a ir bajando a la mediana empresa y cada vez más a la pequeña.

Jaime Marín Otero, Responsable Global de Sostenibilidad para Empresas y Retail de BBVA. (Foto: BBVA) / LUIS CAMACHO

—En cuanto a recursos canalizados, ¿cuál ha sido el resultado que han tenido en el Perú?

En 2021 se cerraron 55 operaciones en el ámbito empresarial, equivalentes a US$187 millones (174 millones de euros). En 2024, se cerraron 1.516 operaciones, por US$1.621 millones (1.501 millones de euros). Recientemente, hemos entregado un financiamiento a la minera Colquisiri por US$ 8 millones para que la compañía pueda continuar operando bajo un menor nivel de emisiones. También un ejemplo que creo que es muy bueno que hemos lanzado hace dos semanas aquí en Perú, de la mano del IFC, es un bono mediante el cual vamos a apoyar a las pymes con mayoría accionarial de mujer.

—¿De cuánto es el bono?

Esto ha empezado a comercializarse apenas hace dos semanas. El compromiso con el IFC es de llegar hasta US$200 millones en los próximos años. Hoy apostamos por las mujeres peruanas, pero dentro de nuestra ambición está también llegar a pymes de gente joven o pymes de industrias más necesitadas.

—Llegar a las empresas de menor tamaño dependerá de que éstas conozcan los beneficios que trae la sostenibilidad a sus negocios. ¿Cuáles son los tres beneficios que generan mayor interés por parte de las empresas?

Nosotros como banco apostamos por una sostenibilidad basada en el sentido económico de las inversiones. Para nosotros es muy importante que se entienda que detrás de la sostenibilidad existe valor económico, vemos pragmatismo empresarial. Ahora, tú me preguntas cuáles serían los tres ejes más importantes. Yo te diría que va a depender del giro de la industria. Si tuviésemos que resumir, yo te diría que los más probables son: eficiencia y ahorro en costes. La sostenibilidad está muy vinculada a la capacidad que tienen las empresas para estar mejor gestionadas. El segundo, yo diría que es un elemento de diferenciación. Ello te permite acceder a nuevos mercados, te permite acceder a nuevos clientes, te permite frente a tu competencia tener una propuesta de valor que puede ser más valorada. Y por último, el tercero, yo creo que la sostenibilidad está íntimamente conectada también con la competitividad y con la innovación.

—La nueva administración estadounidense ha deslizado ideas que, a entender de los mercados, implicarán un retroceso en objetivos globales de sostenibilidad. ¿Es una lectura que comparte el banco?

En nuestra opinión, es verdad que no solo por Trump y Estados Unidos, sino que en algunos países de manera temporal puede haber un mayor o menor apoyo. Legislación restrictiva o favorable. Desde nuestro punto de vista, el fundamento económico de la sostenibilidad se mantiene. Es cierto que estos anuncios -que aún no se plasman en leyes- generan un entorno de incertidumbre. Pero lo que estamos viendo con los clientes es que el valor no desaparece y, por tanto, es importante como empresa tener claro lo que te aporta y seguir apostando por ello. Nosotros no hemos cambiado nuestros objetivos ni lo hemos sacado de nuestra prioridad estratégica. Es cierto que en las noticias nos estamos acostumbrando a que se diga una cosa y luego lo contrario. Además, es importante saber que los estados republicanos de EE.UU. son los que mayor inversión sostenible reciben y los que más interesados están en seguir recibiéndola.

—Desde su posición como banco, ¿qué país de la región observan que tiene mejores progresos en cuanto a estrategias de sostenibilidad?, ¿cómo ubica al Perú?

Nosotros históricamente decíamos que Europa llevaba una media de unos dos años de ventaja a México y México llevaba aproximadamente otros dos años de ventaja a Latinoamérica. Era una manera de simplificar la realidad. Como te puedes imaginar, en Perú ya hay empresas muy avanzadas que están al nivel de México o de Europa. En términos medios, sí, el país iba un poco por detrás, como te decía, de México y de Europa. Pero esas distancias se están acortando. Yendo un poco a la zona más regional, yo veo algunas similitudes pero también algunas diferencias. En términos generales sí que veo que la sostenibilidad está creciendo de una manera bastante acelerada. Pero en términos generales creo que tienen una situación razonablemente parecida, aunque no en los mismos sectores. Tanto en Perú como en Colombia, Argentina, Uruguay...en todos los países vemos como las empresas tienen una especial sensibilidad al cuidado de su comunidad, sus empleados, su entorno y buscan cada vez más invertir en la mejora de este tipo de cuestiones.