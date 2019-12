El BBVA Perú se adelantaría al Banco de Crédito (BCP) en cuanto a habilitar su plataforma de pagos para los clientes de otros bancos. Fernando Eguiluz, CEO de la entidad financiera, revela a Día1 que trabaja con un número importante de bancos para que Lukita, que permite transferencias inmediatas con el número del teléfono móvil y hacer pagos con códigos QR, pueda ser usada por sus competidores. A decir de Eguiluz, la ‘gran competencia’ será contra el efectivo.

A cinco meses de gestión, ¿cuál es su opinión sobre el sistema financiero peruano?

En el Perú tenemos un sistema financiero sólido con una sana competencia. Pero no veo la competencia entre las entidades financieras, creo que la gran competencia es el uso de efectivo. Tenemos un país en que el 85% de las transacciones se realizan en efectivo y ahí es donde tenemos que trabajar.

Las agencias son fundamentales para acercarnos a los clientes y capacitarlos en el uso de las aplicaciones tecnológicas.

¿Cuándo vamos a poder tener el banco en el celular?

Hoy, el 95% de las operaciones que se hacen en una ventanilla ya son ‘do it yourself’, es decir, el cliente se puede ‘autoatender’ en el celular. En la actualidad, estamos trabajando en el tema del uso de los servicios financieros, para que sea mucho más sencillo para nuestros clientes, y esto lo deberíamos estar teniendo entre mediados de marzo y principios de abril, con el lanzamiento de nuestra nueva banca móvil Glomo.

Esta nueva banca móvil generará en nuestros clientes una experiencia como si estuvieran en cualesquiera de nuestras agencias. Cada día le vamos incorporando nuevas funcionalidades.

¿Cómo encaja aquí Lukita?

Lukita nos ayuda a brindarles facilidades a los clientes para que puedan hacer transacciones cuenta a cuenta sin el número de estas, solo con el número del celular. Estamos trabajando con un grupo importante de bancos para que sus clientes puedan usar Lukita y beneficiarse de la rapidez que permite nuestra plataforma de pagos. El gran brinco y la gran disrupción se darán cuando lo podamos hacer con todos los bancos. Cuando llegue ese momento, más allá del posible celo profesional que pudiéramos tener las instituciones, habrá un gran beneficio para todos nuestros clientes y usuarios finales.

Lukita, el 'app' de BBVA para realizar transferencias bancarias a través del número de celular extenderá su plataforma a otros bancos y que también puedan utilizarla 'no clientes' del banco.





¿Para cuándo estaría lista la apertura de Lukita?

Estamos trabajando para que todos los bancos que tengan una aplicación digital puedan incorporarse a Lukita, para generar un ecosistema de pagos por el beneficio y simplicidad de los clientes del sistema financiero. Este sistema de pagos ya existe en México y en España. Hacia finales de año, debemos tener un anuncio importante sobre el lanzamiento de esta plataforma. El gran reto es que todos los que tenemos una plataforma digital nos esforcemos para que la mayor cantidad de ‘no clientes’ vean lo sencillo que es hacer transacciones por canales virtuales y dejen de usar el efectivo.

Recientemente, el Grupo BBVA unificó el nombre de sus subsidiarias, ¿esto cómo los beneficia?

Hace varios meses hicimos una unificación de marca en el ámbito global, para poner en valor las capacidades de todas las geografías y evitar la duplicidad de trabajos. Lo que nos ha funcionado en España, en México o en cualquier otra geografía lo aplicaremos en el Perú.

Por ejemplo, Glomo es una de las capacidades digitales para el mundo de personas naturales, que estamos por lanzar en los siguientes meses. La construcción es única, pero se ha tropicalizado para el Perú.

Glomo forma parte de las primeras entregas de la unificación de marca. Si hablamos de personas jurídicas, a nuestra plataforma de NetCash le estamos incorporando las mejoras que hemos hecho en otras geografías y que han sido muy exitosas.

En su gestión, ¿qué foco le van a poner a las personas naturales?

Nuestro negocio de consumo ha crecido, pero necesitamos una cuota mayor. Por ello, estamos trabajando fuerte para mejorar nuestro tiempo de respuesta y todos nuestros procesos, para que los clientes vean como ventaja tomar un préstamo personal con nosotros.

Los créditos de consumo tenderán a ser los que más se adquieran por un medio digital; son los que mayor crecimiento hemos visto en los últimos meses.

Así, tenemos un foco importante en los créditos de consumo, en tarjetas de crédito y en el financiamiento para las pymes. Pero, para nosotros también es fundamental seguir manteniendo nuestra cuota en el segmento corporativo y, en general, en el grupo de personas jurídicas.

¿En cuánto han crecido sus créditos?

En tarjetas de crédito del segmento de consumo hemos crecido en 12% y en préstamos en el mismo negocio lo hicimos en 11%. En el mundo corporativo, hemos crecido en 11% y en pequeñas empresas casi en 20%.

En el último año, hemos venido aumentando nuestra cuota de mercado en el segmento de pequeña empresa, en forma sostenida, con un incremento anual de 1,32 puntos porcentuales. En el segmento corporativo, hemos experimentado un incremento en 1,34 puntos porcentuales de cuota de mercado.

En la cartera de créditos de consumo, nuestra participación aumentó en dos puntos porcentuales y ya vamos en 10,7%, gracias a que hemos crecido en los últimos tres años en 50% en número de clientes.

¿Cuáles son sus metas en cuanto a cuota de mercado?

Tenemos que ir ganando cada día participación de mercado. Esto nos va a ubicar como el banco número uno del Perú.

¿Cuáles son sus proyecciones de crecimiento para el próximo año?

Tenemos una frase que hemos acuñado internamente que dice: “Nosotros a lo nuestro”. ¿Qué es lo nuestro? Focalizarnos en nuestros clientes, brindarles el mejor servicio y el mejor modelo de atención. Hay una coyuntura política en el país, vendrán elecciones, las estimaciones de crecimiento del PBI son menores a lo que habíamos previsto a principio del año, pero nuestro plan, nuestro rumbo, lo tenemos claro; y el próximo año vamos a crecer a doble dígito en beneficio atribuido [participación de la utilidad que le corresponde al Grupo BBVA de España]. Tenemos que estar creciendo a doble dígito y tenemos que ir ganando participación de mercado en los segmentos de personas naturales como jurídicas, pero con una visión de incorporar cada día a nuevos clientes al sistema.

¿Hacen donativos a partidos políticos?

Voy a retomar la frase que comenté de “Nosotros a lo nuestro” y lo nuestro es apoyar a nuestros clientes con los mejores productos y servicios. Nosotros no estamos metidos en el tema de apoyo a partidos políticos. No está permitido dentro de nuestro código de conducta y estamos focalizados a hacer negocios de la forma más transparente posible. Si tenemos un negocio gubernamental, ese negocio debe estar perfectamente legislado, perfectamente claro y que no haya ningún tema que se preste a una mala interpretación. Tenemos un código de conducta muy estricto, donde cualquier operación de financiamiento que diéramos a alguna institución o alguna persona que tuviera alguna relevancia pública, se presenta al directorio del banco y después se ratifica en los órganos correspondientes en España.

¿Cree en el capitalismo consciente?

Claro, tenemos que regresarle a la sociedad mucho de lo que nos ha dado, con el financiamiento verde y la educación de los niños.