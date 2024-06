Y si vemos la lista de aquellos bebidas más consumidas y preferidas, entran nuevos jugadores en la foto. Entre las preferidas, figuran también Piscano, Four Loko, Flor de caña y Pilsen Trujillo. Entre las que más consumen, Tres Cruces obtiene el 3% de las menciones.

Conoce en la nota por qué la cerveza y otras bebidas alcohólicas. (Foto: Pixabay)

Jorge Rubiños, gerente comercial de la consultora Arellano, comenta que somos un país cervecero y eso se refleja en los resultados del estudio. De hecho, el posicionamiento que han alcanzado las marcas, detalla, se relaciona a que las cerveceras han empezado a trabajar con mayor fuerza los espacio de consumo como, por ejemplo, los ‘Jueves de patas’ o ‘Día del amigo’.

En tanto, en el caso de los piscos o las llamadas bebidas espirituosas, estas han lanzado bebidas ‘ready to drink’, agrega Rubiños. “Esperaba que tengan más recordación, pero sale más como marca, casi no aparece el vino. Creo que en el caso de los vinos, y a pesar de que tenemos mucha producción local y vitivinícolas, no se trabaja de manera adecuada como para desarrollar un mayor posicionamiento o consumo hoy en día”, sostiene.

Como explican desde la consultora, el vino no es una categoría que tenga formatos como latas o six packs como sí tienes la cervezas, cosa que las bebidas espirituosas sí han explorado. “El vino no ha encontrado su fórmula para tener productos más accesibles, por eso no se encuentra en la oferta. Los momentos de consumo de los vinos son para celebrar o bajar una comida, se podría colocar en otros espacios de consumo, esta falta de ubicación hace que sean poco recordados. Hemos llevado el vino a ser como de élite en muchos casos”; asegura el experto.

Las bebidas Piscano son algunas de las más recordadas entre las bebidas 'ready to drink'. (Foto: difusión).

En tanto, llama la atención la presencia de Tres Cruces, marca de Heineken Perú, que ha sido repotenciada desde que la compraron al grupo AJE. “Ya se está notando más el trabajo de Tres Cruces, me parece rescatable lo que está haciendo para hacerse conocida y consumida. Ha ido ganando espacio para el consumidor, esta es la puerta de entrada y tiene que seguir escalando posiciones para mejorar su consumo”, reflexiona.

¿Son también las marcas que más recomendaría y extrañaría si desaparecen? De acuerdo al reporte, Tabernero Cusqueña Johnny Walker, Pilsen y Queirolo son las marcas que el consumidor más recomienda. Y Tres Cruces la marca que aún no ha logrado una mayor tasa de recomendación.

Mientras que Cusqueña, Johny Walker y Pilsen son las marcas que más extrañarían si desaparecieran.