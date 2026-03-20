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Resumen

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El calor no desfallece en nuestra capital ni en la costa peruana y hasta podría intensificarse en los próximos días a pesar de estar entrando al otoño, como advierte el Senahmi. Y es que, estamos en la época en la que se dispara el consumo de bebidas para refrescar y paliar estas altas temperaturas. De hecho, como bien adelanta la consultora NielsenIQ, las bebidas –alcohólicas y no alcohólicas– son las que impulsaron en consumo en enero y marcan el pulso de este verano. “Es el motor principal del arranque del año. El verano representa un 30% -40% de las ventas anuales de la categoría bebidas, te define la industria”, precisa Romina Lucanera, Customer Success Manager de NielsenIQ.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.