La canasta de bebidas viene creciendo 7,5% frente al 2025 en lo que va del verano 2026, frente al año previo. En los últimos tres años, explica, el 2023 fue el más caluroso.

La analista precisa que las bebidas no alcohólicas son la estrella del verano y son las que han registrado un crecimiento de 8,8% solo en enero, impulsado por categorías ligadas a la hidratación como aguas, gaseosas, té listo para beber (’Ready to Drink’ o RTD) con un consumidor más activo. En contraparte, la consultora indica que los jugos funcionales e isotónicos mostraron retrocesos.

En vista de que el calor podría extenderse por más tiempo, Lucanera comenta que esta canasta sería la que genere más tracción para el consumo en el primer trimestre. Así, el año podría cerrar con un crecimiento de entre 3% y 4% en bebidas si las altas temperaturas continúan.

Aguas es una de las categorías que más crece.

“Parece que por el Fenómeno El Niño se va a extender un par de meses más el verano, lo que nos ayuda mucho a que la gente siga consumiendo más bebidas”, comentan desde AJE. La compañía proyecta crecer a doble dígito durante esta campaña de verano.

Por el lado de Industrias San Miguel (ISM) se registran también buenos resultados que superan, incluso, sus expectativas. La empresa estima crecer a doble dígito en esta campaña, sobre todo de la mano de aguas y , en particular, con aguas saborizadas, donde afirman ser el segundo jugador más importante. Para el cierre del año esperan mantener ese doble dígito en ventas y en facturación.

Se reduce el 'share' de gaseosas, no por menores ventas sino porque otras categorías crecen más, cuentan fuentes del sector.

Categorías y tendencias de consumo

Si bien Lucanera precisa que aguas y gaseosas muestran crecimiento, asegura que también –en los últimos tres años– las aguas saborizadas mantienen gran dinamismo aunque aún en tamaño son chicas, ya que pesan 2% y 3% del total de bebidas.

Además, observa que el consumo de bebidas isotónicas se ha reducido, debido a la migración hacia los llamados sueros o rehidratantes funcionales, una de las grandes tendencias globales. “Es una categoría que está teniendo cada vez más innovaciones. Además, se está moviendo mucho también el segmento sin azúcar”, comenta. Si bien aún la categoría es pequeña, explica que ya existen al menos tres marcas en el mercado.

Crecimiento del segmento de sueros o rehidratantes funcionales, por encima de los hidratantes clásicos.

Para Alex Nano, gerente global de Marketing del Grupo AJE, el bienestar funcional es hoy en día el motor de la innovación en el segmento bebidas. De acuerdo a un estudio elaborado por el Grupo en América Latina, necesidades como cuidado de la piel (54%), manejo de peso (46%), relajación (45%) y mejora de la visión (45%) se ubican entre las más relevantes para los consumidores, incluso por encima de necesidades tradicionalmente asociadas a bebidas como energía o hidratación, lo que muestra una oportunidad creciente para desarrollar innovaciones funcionales. Nano comenta que en muchos casos encontraron que los consumidores recurren principalmente a suplementos o tabletas para cubrir estas necesidades. Así también, encontraron que los consumidores de la Generación Z prioriza sobre todo energía y rendimiento, los ‘Millenials’ buscan un equilibrio entre bienestar y productividad, mientras que los Silver otorgan mayor relevancia a la salud preventiva y digestiva. Estos hallazgos, asegura, les permiten orientar los esfuerzos de innovación.

De acuerdo al reporte, las ocasiones de indulgencia y socialización concentran cerca del 40% del consumo, mientras los asociados al bienestar e hidratación funcional y desempeño físico representan casi el 35% de las ocasiones de consumo.

“Aguas embotelladas ha ganado mucha participación en los últimos años. Es más, se proyecta que en los próximos 5 años, esta categoría va a superar a gaseosas a nivel global y en Perú también se proyecta”, afirman desde AJE.



Transformación e innovaciones

“El mercado global de bebidas está atravesando una transformación profunda. Las categorías tradicionales como gaseosas, jugos y energizantes están concentradas más en bienestar”, afirma Nano.

El ejecutivo sostiene que, por ello, AJE ha lanzado Hey Fit, una gaseosa funcional, con L-Carnitina, extracto de té y de café, que contribuye a acelerar el metabolismo. Añade que este tipo de productos se han desarrollando más en Estados Unidos o Asia. En su primer año estiman alcanzar del 2% al 3% del mercado y este año lanzarán la marca también en México.

Sostiene, a su vez, que la experiencia ha sido similar a la que vivieron con Dylite, su marca de suero/rehidratante funcional, que ya cuenta con el 41% del mercado y ha cubierto nuevos espacios de consumo.

/ Karen Guardia

De acuerdo a Nano, las gaseosas antes representaban el 60% del consumo de bebidas pero hoy van cayendo poco a poco, no porque vendan menos sino porque las otras categorías están vendiendo más. “Las aguas, por ejemplo, que también tienen más valor agregado, son funcionales. La categoría ha ganado mucha participación en los últimos años. Es más, se proyecta que en los próximos 5 años, la categoría de aguas va a superar a gaseosas a nivel global y en Perú también se proyecta”, remarca.

AJE alista innovaciones con Volt (energizantes); se trata de un relanzamiento a nivel global. También, buscan relanzar otras categorías agregando funcionalidad a sus productos. Proyecta que en los próximos 5 años, el 10% de su facturación provenga de las innovaciones.

Kero es la más reciente adquisición de Industrias San Miguel (ISM), que planea ampliar la oferta saludable en un mediano plazo.

ISM, por su parte, detalla que su expectativa de crecimiento este año va de la mano del desarrollo de nuevas propuestas en bebidas funcionales, así como del fortalecimiento de aguas y gaseosas. Además, ampliarán su cobertura consolidando su red de distribución para fortalecer su posición.

Andrea Vargas,gerente de Customer Marketing en ISM, detalla que han lanzado dos nuevos sabores en la creciente categoría de aguas saborizadas y dos nuevos formatos. Mientras que en jugos, la apuesta también es por bebidas funcionales con Kero Aloe con nuevos sabores.

Datos

¿Qué pasa con las bebidas alcohólicas?

Desde NielsenIQ indican que han tenido un crecimiento moderado, pero con señales positivas, con un crecimiento de 6,5% en enero.

¿Por qué? Mayor consumo social y eventos en temporada de verano con incrementos sólidos en el canal moderno y de proximidad. Se ve una recuperación en cervezas y en las bebidas RTD.

En Nueva York están cambiando las leyes sobre la venta de alcohol (Foto: Freepik)

“El segmento sin alcohol va ganando relevancia y las bebidas ya listas para consumir vienen con muchas innovaciones”, afirma Lucanera.

Canales con mayores compras

El canal más relevante para las bebidas siguen siendo las bodegas, que representan un 60% del consumo, reporta NielsenIQ. Llegando a ser, incluso, 75% para las gaseosas. Los canales de mayor crecimiento, dentro del canal moderno, son hoy en día los ‘discounters’ y las tiendas de conveniencia.