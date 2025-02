“Esta categoría de sueros viene creciendo 200% en el Perú, es una base chica aún pero viene creciendo fuerte. A nivel de la región tiene mucho desarrollo. Es un producto que a diferencia de los hidratantes ‘sports’ tiene doble función, porque no lo recomiendan solo como hidratante sino para temas de estómago y otros”, explica. Es por esto que se vende no solo en los supermercados sino en canales de conveniencia y otros que no son exclusivos para bebidas. Al tener un ticket un poco más alto, estas bebidas están más presentes en el canal moderno.

Flashlyte: un aliado para la hidratación rápida

Según cuenta Abelardo Gudiño, gerente general de Coca-Cola para Perú y Ecuador, cuando pensaron en sueros e hidratación avanzada apareció Flashlyte, que hoy representa una categoría que, considera, emergerá rápido. “Hay mucho por construir porque nosotros estamos lanzando un portafolio con dos sabores, pero en otros países de Latinoamérica ya tenemos cinco”, sostiene. Si bien aún hay que desarrollar ,afirma que el ritmo es positivo.

“Notamos que la rehidratación ya no es exclusiva del mundo deportivo; ahora es una necesidad cotidiana. Por eso, con Gatorlit expandimos nuestra propuesta para llegar a un público más amplio que requiere una recuperación rápida y efectiva en cualquier momento del día”, explica Alessandra Medina, gerente de Marketing de cbc Perú, embotelladora de PepsiCo. La ejecutiva destaca que vieron una necesidad clara en los consumidores que buscaban recuperarse rápido posfiesta, ante un malestar estomacal y/o un golpe de calor. Asegura, además, que no solo buscan productos funcionales, sino una fórmula confiable.

Gatorade presenta su más reciente innovación Gatorlit

Gatorlit, que apunta a atender sobre todo a consumidores entre 18 y 35 años, debería tener un crecimiento de doble dígito este verano.

AJE, por su parte lanzó Dilyte. Érika Córdova, gerente de Marketing de AJE Perú, afirma que Dilyte marcará un antes y un después en la categoría. “Decidimos lanzar Dilyte para ampliar el portafolio y atender otras ocasiones de consumo como la exposición prolongada al calor, el entrenamiento intenso y el posfiesta con minerales esenciales para ello”, comenta. Su objetivo es posicionarse como la marca referente en la categoría, con un precio asequible y consolidarse como la opción preferida en hidratación posfiesta. Hoy tiene tres sabores: manzana, fresa - kiwi y blueberry. Este verano, indica, están concentrados en posicionar la marca.

El mercado de bebidas no alcohólicas creció 1% el año pasado, alentado por los resultados del primer trimestre, comenta Lucanera. Las categorías que más aportaron fueron té bebible, energizantes y aguas; esta última creció 4%. “Las aguas saborizadas ha tenido un crecimiento muy fuerte”, dice.

En lo que va del verano, Lucanera ve resultados positivos para el consumo de bebidas y estima un mejor escenario para las bebidas, a pesar de que no se espera un año muy cálido.