Bengala Inmobiliaria consolida su portafolio con siete proyectos en ejecución simultánea en Lima, Arequipa y Chincha, combinando vivienda social de gran escala en Chincha, y desarrollos de mayor ticket en Lima y Arequipa. La compañía cerró el 2025 con una facturación de US$ 40 millones y proyecta elevar su crecimiento a 20% este año, impulsada por entregas y nuevos lanzamientos.

El avance se sostiene en tres frentes. En Arequipa, Bengala concluye Luxury Towers, proyecto de más de 300 departamentos distribuidos en dos etapas —aproximadamente 150 por fase— con tickets entre US$ 68.000 y US$ 100.000. A ello se suma Prime Towers, actualmente en inicio de construcción. Ambos forman parte de un plan de inversión que supera los US$ 260 millones en ejecución progresiva en la ciudad.

En esta plaza, la compañía evalúa además nuevas alternativas de desarrollo junto con socios estratégicos locales, entre ellos el Grupo Inca.

“La particularidad de Arequipa es que todavía ofrece terrenos de mayor envergadura a valores que permiten desarrollar proyectos de largo plazo”, señala Álvaro Puga, gerente general de Bengala Inmobiliaria. La empresa evalúa replicar este formato en otras plazas, aunque advierte que la disponibilidad y costo del suelo es determinante. Entre las ciudades analizadas figura Huancayo, donde podría iniciar con un proyecto de entre 50 y 80 departamentos.

En Lima, Mar Abierto —ubicado en la Costanera de San Miguel— contempla 444 departamentos en dos etapas (220 y 224 unidades). Los precios van desde US$ 60.000 en monoambientes hasta US$ 140.000 en unidades de mayor metraje, con un ticket promedio cercano a los US$ 90.000. El proyecto mantiene una velocidad de venta aproximada de ocho unidades mensuales y, por su ticket, concentra la mayor recaudación del portafolio en la capital.

La inmobiliaria prepara además dos nuevos desarrollos en Lima Moderna: Villa María, en Miraflores, y un proyecto en Magdalena, ambos con certificación EDGE. En Miraflores, las unidades van entre 80m2 y 120m2, con precios alrededor de US$ 160.000. En Magdalena, las tipologías oscilan entre 45 m2 y 85 m2, con valores ligeramente superiores a US$ 2.000 por m2. Cada proyecto implica una inversión cercana a US$ 10 millones.

Vivienda social: volumen y ejecución escalonada

En Chincha, Casita Sur se desarrolla sobre un terreno de 28 hectáreas dividido en 15 etapas y contempla más de 1.400 viviendas bajo los programas Techo Propio y Mi Vivienda. El proyecto implica una inversión superior a los S/ 120 millones y se ejecutará en un horizonte estimado de cinco a seis años. En el 2025 el proyecto registró ventas por aproximadamente S/ 10 millones y para este año la meta es alcanzar S/ 20 millones.

Durante el 2026 la empresa entregará 316 viviendas —108 en marzo y 108 en agosto correspondientes a las etapas 2 y 3, respectivamente—, además de unidades en ejecución bajo Mi Vivienda. La segunda etapa ya está 100% vendida y la tercera alcanza 80% de colocación. Las viviendas Techo Propio se comercializan entre S/ 95.000 y S/ 105.000, mientras que las unidades Mi Vivienda se ubican alrededor de S/ 140.000.

“Es un negocio de mayores volúmenes; para mantener la rentabilidad hay que sostener velocidad y agilidad en los desembolsos del Fondo Mi Vivienda”, afirma Puga. El modelo de ejecución es escalonado: cada etapa se activa cuando la anterior alcanza aproximadamente 80% de colocación comercial y avance constructivo, lo que permite optimizar flujos de caja y reducir el riesgo financiero.

El proyecto incorpora estándares de sostenibilidad bajo el sello STS de la compañía, con luminarias solares, iluminación LED, filtros de agua, biohuertos y áreas de segregación de residuos. Cada etapa contempla 108 viviendas bajo Techo Propio y 130 unidades bajo el programa Mi Vivienda Verde, ampliando el rango de atención a distintos tramos de ingreso.

El perfil del comprador corresponde a familias con ingresos que no superan los S/ 3.750 mensuales; alrededor de 15% proviene de Lima y adquiere vivienda para familiares en Chincha. En determinados casos, la combinación de bonos estatales puede cubrir hasta el 90% del valor del inmueble.

El esquema financiero combina recursos propios vinculados al terreno, financiamiento del Fondo Mi Vivienda mediante bonos a la demanda, la participación de Caja Arequipa como entidad estructuradora en las primeras etapas y fondos privados de inversión.

‘Multifamily’ en evaluación

Bengala también analiza su ingreso al negocio ‘multifamily’, con Lima —particularmente Miraflores y distritos cercanos— como mercado natural para un primer piloto.

“Para un proyecto ‘multifamily’ requerimos una inversión mínima de US$ 20 millones”, indica Puga. La empresa se encuentra actualmente evaluando ubicaciones y alternativas de estructuración financiera.

Así, la compañía apuesta por sostener su expansión apoyada en entregas y consolidación de proyectos en marcha, más que en una apertura inmediata de nuevas plazas.