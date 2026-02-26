Escuchar
Bengala Inmobiliaria consolida su portafolio con siete proyectos en ejecución simultánea en Lima, Arequipa y Chincha, combinando vivienda social de gran escala en Chincha, y desarrollos de mayor ticket en Lima y Arequipa. La compañía cerró el 2025 con una facturación de US$ 40 millones y proyecta elevar su crecimiento a 20% este año, impulsada por entregas y nuevos lanzamientos.

