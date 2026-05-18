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Resumen

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Renzo Guzmán Anaya, gerente de Data y Evidencia de Aporta (Breca), analiza el bienestar laboral y vulnerabilidad social.
Renzo Guzmán Anaya, gerente de Data y Evidencia de Aporta (Breca), analiza el bienestar laboral y vulnerabilidad social.
Por Renzo Guzmán Anaya

La discusión sobre bienestar laboral ha evolucionado en los últimos años. Hoy, cada vez más empresas reconocen que promover una mejor calidad de vida para sus colaboradores también implica contribuir al cierre de brechas que afectan a miles de hogares en el país. Acceder a salud, educación o vivienda no solo impacta en las familias, también influye directamente en el bienestar, la motivación y la capacidad de las personas para desarrollarse plenamente en el trabajo.

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Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.