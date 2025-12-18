Bitel alcanza el segundo lugar del mercado de líneas móviles: los planes de la empresa vietnamita hacia el 2026

En el mercado competitivo de líneas móviles, Bitel ha pasado de estar en el cuarto lugar de operadores en el primer trimestre del año al segundo lugar al cierre del tercer trimestre, superando a Entel y Movistar.

De acuerdo con Osiptel, al cierre del tercer trimestre la compañía vietnamita llegó a 10,9 millones de líneas móviles.

Le Van Chi, Chief Commercial Officer (CCO) de Bitel Perú, comenta a Día1 que la expectativa en un plazo de dos años es llegar al primer lugar del mercado de líneas móviles. El primer puesto es liderado por Claro con 13,2 millones de líneas.

El ejecutivo prevé que hacia el cierre del 2025 la operadora alcanzará un crecimiento de 2,2 millones de líneas frente al 2024. Esto se sustenta en un incremento de sus líneas en Lima y Callao, agrega, durante el segundo y tercer trimestre.

De cara al 2026, Chi considera que el mercado será más competitivo en servicios, planes y promociones, por lo que estima que el incremento de líneas estaría en el rango de 500.000 a 800.000 nuevos usuarios.

Conexión 5G

Chi añade que para el 2026 buscarán mejorar la cobertura de Internet 5G en el país, con el objetivo de expandirlo en zonas lejanas y zonas rurales.

“En el 2024 pusimos más de 700 antenas y en el 2025 más de 1.000 antenas nuevas para cubrir las zonas donde no hay señal ni cobertura, no tienen la conectividad. En el 2026 continuaremos expandiéndonos con el 5G a las localidades. No solo en la costa, queremos masificar el 5G en todos los departamentos, al igual que hicimos con el 4G en el 2016″, remarca el ejecutivo.

Cabe recordar que en setiembre Bitel se adjudicó el espectro de 3.400 a 3.500 MHz, utilizado para el Internet 5G.

Si bien Chi indica que no puede dar un monto de inversión de Bitel para el 2026, precisa que la cantidad será mayor a la de este año por la implementación del 5G.

Por otro lado, respecto a la BiPay, el CCO de Bitel Perú comenta que presentaron una solicitud de licencia a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para operar al 100% con la billetera digital, como sus competidores Yape o Plin.

“Según las normas, son tres meses para tener una respuesta. Desde Bitel esperamos que la entidad lo pueda resolver o revisar lo más temprano para desplegarlo en el primer trimestre de 2026. Avanzamos bastante el proyecto piloto [de dinero digital] con el Banco Central de Reserva del Perú. Esperamos la respuesta de la SBS para obtener la licencia y operar oficialmente a nivel nacional en la función como billetera”, indica.