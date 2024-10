¿Cómo observan estos 10 años en el país y los cambios generados en el mercado móvil?

Podemos ver los resultados desde que Bitel entró en el mercado. Todos los peruanos pueden tener un teléfono móvil sin ningún problema de precio. El costo de un plan móvil de 1 GB es 50 veces menor de lo que era antes. Bitel, junto con otros operadores, ayudó mucho en el desarrollo del país.

Son cuatro operadores móviles en un mercado competitivo. ¿Hacia donde avanza el sector?

La competitividad del mercado es buena para el país. Los operadores tenemos que esforzarnos para que continúe la mejor calidad en el servicio y los precios accesibles para los ciudadanos. No tenemos miedo al mercado competitivo.

Según Osiptel, hasta el segundo trimestre la empresa tenía 7,8 millones de líneas. ¿Cuántas esperan alcanzar al cierre del año?

Esperamos tener de 8,2 millones a 8,3 millones de líneas móviles activas al final del año. También esperamos crecer con respecto a los clientes de BiPay, TV360 y de TuSami. Con los cuatro servicios, esperamos llegar a 9 o 10 millones de clientes . Ese es nuestro objetivo, no solo los servicios móviles. BiPay o TV360 no es solo para nuestros clientes existentes. Ofrecemos el servicio para clientes de otras operadoras. Así que intentamos crear un ecosistema para todos.

Además, estamos trabajando con algunas entidades y municipios para el desarrollo de soluciones de ‘Smart City’ para la seguridad, pero eso tomará más tiempo. Tuvimos una reunión con la presidenta Dina Boluarte sobre la seguridad del país, [le explicamos] de qué trata el proyecto y cómo puede ayudar a combatir la inseguridad, que es un tema presente y que ayudar a identificar a los criminales y que en el futuro puede ser una herramienta muy fuerte de los peruanos contra la inseguridad que tenemos.

¿A qué se debe esta estrategia sobre sus nuevos servicios?

En el 2022 fui a Loreto y tuve una reunión con el CEO de la compañía de electricidad Elor. Me dijo que sus clientes pagaban más por trasladarse para pagar el recibo de luz que por el propio servicio. La tecnología [de BiPay] no es nueva para nuestra compañía madre Viettel. La hemos desplegado en Vietnam y en otras regiones como África. Ahora traemos esos servicios adicionales para hacer la vida de nuestros clientes más fácil.

En segundo lugar, cuando fui a la zona rural en Ayacucho, [ahí] tienen nuestra línea móvil, pero no tienen la facilidad de acceder a la información del gobierno municipal o al entretenimiento. Esa es la idea de traer TV360. Así, los peruanos tienen la oportunidad, a través de nuestro servicio de telecomunicación tienen, de hacer sus vidas más fáciles. En casi nueve meses desde que lanzamos TV360, ya obtuvimos dos millones de clientes. Hablando de un objetivo de 10 millones en este año, no es imposible.

En Vietnam, Viettel llega al 99% del territorio, pero es un poco más fácil, porque el área es más pequeña que Perú. Aquí estamos creciendo con nuestra cobertura poco a poco. Hasta ahora tenemos el 92% del territorio cubierto, es cuestión de tiempo que eso mejore y aumente.

¿Ven que tienen una mayor preferencia en las regiones que en Lima? Son segundos o primeros en algunas regiones. En Loreto lideran el mercado.

Tuvimos un problema inicial relacionado con la frecuencia. No tuvimos la frecuencia suficiente, especialmente en Lima y en la costa. El año pasado ganamos tres bandas de frecuencia, eso nos hizo crecer mucho . Pueden ver los reportes de Osiptel, somos los únicos que han crecido desde el comienzo del año en términos de calidad de servicio para nuestros clientes, sobre velocidad de descarga, subida y latencia. Viettel está primero en 7 de los 9 países en los que se encuentra. Solo no está primero en Tanzania y Perú. Lo más importante para nuestros clientes es la calidad del servicio y su precio.

En latencia somos los primeros, porque tenemos la mayor red de fibra en el Perú. En velocidad somos terceros. Esperamos en el último trimestre ser segundos o estar cerca del primero.

Anh Duc Pham, CEO de Bitel. (Foto: Joel Alonzo/GEC) / Joel Alonzo

Respecto al 5G, ¿tienen avances en su implementación?

El 5G es un siguiente nivel en el servicio de telecomunicación. Como el 4G, lo desarrollaremos a nivel nacional para dar una mejor calidad de servicio, pero el problema es con el teléfono. No todos los clientes tienen un teléfono que soporte el 5G. Para comenzar, vamos a implementar el 5G en lugares donde la gente tiene teléfonos 5G, en especial en el centro de las ciudades este año y el siguiente. Bitel fue el primero en traer 4G al Perú. En 5G no somos el primero, pero sí seremos los primeros en hacerlo masivo . De nuevo, continuamos con la mejora de la tecnología.

"En tres meses y medio tenemos a más de 600 mil usuarios en BiPay".

Sobre BiPay y la moneda digital trabajada junto con el Banco Central de Reserva del Perú (BCR), ¿cuántos usuarios han alcanzado y qué desafío representó ello?

En tres meses y medio tenemos a más de 600 mil usuarios en BiPay. ¿Por qué lo traemos? Por la gente que tiene dificultades para hacer pagos. El acuerdo con el BCR [nos] une en esa misión de mejorar la vida de las personas a través de la tecnología. La confianza del BCR nos llena de orgullo pero al mismo tiempo de presión, porque tenemos que seguir el estándar de esta institución. Para fines de este mes, BiPay va a tener más de 400 servicios posibles para poder pagar a través de ese medio.

¿Por cuánto tiempo es el acuerdo? ¿Qué ocurrirá después?

Es por un año, porque la moneda digital es algo nuevo. Con BiPay no se puede hacer el retiro del dinero. El acuerdo es para poder facilitar ello, que el cliente pueda ingresar, enviar o recibir dinero. Eso significa que puede ingresar al ecosistema financiero. La prueba es para asegurarnos que todo funcione bien y después lo masificaremos a nivel nacional, si las expectativas del BCR se cumplen.

Sobre ‘Smart City’, ¿cuántas ciudades están comprendidas y a cuáles se espera llegar?

Estamos en Moche, Cusco, Breña y Yurimaguas. Estamos mirando otros municipios como Surquillo y Lurín. Tacna se acercó a nosotros para iniciar conversaciones y hacer una especie de prueba donde Bitel invierte su propio dinero y después de un año ellos ven los resultados y deciden invertir en ‘Smart City’. Queremos que el Gobierno entienda qué es ‘Smart City’ y cómo puede apoyar a los ciudadanos y a las entidades públicas. Es intensivo y no saben cuál es el beneficio, por eso queremos ir con el gobierno regional y las municipalidades para que lo entiendan.

En seguridad, el mejor apoyo que la tecnología puede ofrecer a la gente y al Gobierno es ser una plataforma donde se pueda tener una mejor conversación y conexión, y juntos trabajar para combatir la delincuencia y la inseguridad. Ahora, creo que el problema es que los gobiernos no tienen una imagen clara de cómo la inseguridad aparece en muchos lados. La ayuda del 99% de personas, que son buenas, puede contribuir a sus gobiernos a encontrar y señalar al 1% [de personas] que comete crímenes.

‘Smart City’ también tiene como objetivo que un ciudadano pueda monitorear el reporte de un problema y ver un progreso de lo reportado, con lo cuál va a confiar más en el gobierno. A través de esta plataforma, los líderes del gobierno también pueden monitorear a sus policías, y ver cómo lidian con los reportes de los ciudadanos.

"Nuestra compañía madre pensaba en vender Bitel, porque necesitábamos frecuencia y no podíamos traer el mejor servicio para nuestro cliente. Pero ahora ya no piensan más en eso, porque el servicio mejoró".

En el caso de TuSami, una lotería digital, ¿qué expectativas se tienen al cierre del año?

Este año estamos enfocándonos primero en BiPay y TV360. Eso trae beneficios para la gente, porque no tienen que pagar nada. TuSami es un juego para las personas donde tienen que pagar para intentar obtener un premio. Esa no es nuestra preocupación este año, tal vez el año que viene o el que sigue.

Desde una perspectiva personal, no espero que las personas gasten demasiado dinero para TuSami, porque si se vuelven adicto a eso, estarán esperando por su suerte y gastarán demasiado por eso, gastan la comida de sus hijos. Incluso pienso en limitar la cantidad de dinero que los clientes invierten en TuSami.

A nivel general de Bitel, ¿cuánto esperan invertir el 2025?

Estamos pensando, incluso, el doble de la cantidad invertida este año, alrededor de US$120 millones - US$150 millones para el 2025. No calculamos la inversión en software, porque lo tenemos de nuestra compañía madre.

Debo decir una cosa. Cuando no tuvimos suficiente frecuencia, nuestra compañía madre pensaba en vender Bitel, porque necesitábamos frecuencia y no podíamos traer el mejor servicio para nuestro cliente. Pero ahora ya no piensan más en eso, porque el servicio mejoró. Por eso uno de nuestros valores principales como empresa es cuidar a nuestro cliente, hacer que su servicio y la experiencia mejore día a día. Y otro [valor] más es la tecnología.

¿Y cuánto esperan cerrar llegar en facturación este año?

Esperamos que los ingresos crezcan alrededor del 14% comparado con el año pasado . En cuanto al retorno de inversión, desde que hemos llegado hasta la actualidad, ya estamos en un balance positivo. Esperamos seguir creciendo con eso y con una inversión de capital fuerte en los siguientes años.

Su aniversario es el mismo mes que la cumbre de altos funcionarios de APEC. ¿Qué expectativas tienen con Vietnam?

Bitel es como la embajada de Vietnam en Perú . Queremos que ambos países se encuentren en los mejores términos de negocios y relaciones. Podemos apoyarlos para que crezcan. En APEC nuestro presidente tendrá una reunión privada con la presidenta del Perú. Cuando el presidente de Vietnam venga, nuestra expectativa es poder darle nuestro conocimiento del Perú para alentar a que las empresas y personas de negocios de Vietnam inviertan en el Perú, y viceversa. Queremos alentar al mercado peruano y al latinoamericano para que inviertan en Vietnam. Nuestro gobierno quiere construir una relación fuerte con el Perú y con Latinoamérica en general.

¿Asistirá a APEC o al APEC CEO Summit?

Seguro. Cuando nuestro presidente venga, vamos a ser parte de su equipo para ir a la cumbre APEC.