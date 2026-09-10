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Resumen

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En un entorno global que se debate entre la abundancia y la escasez, BlackRock mantiene una visión constructiva aunque selectiva sobre América Latina.

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Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.