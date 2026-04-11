Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Pese al constante ruido político, el Perú ha sabido mantenerse como un destino aún atractivo para las inversiones extranjeras. Y para ello ha sido clave, entre otros aspectos, la fortaleza macroeconómica y monetaria que el país ostenta.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.