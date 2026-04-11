Pese al constante ruido político, el Perú ha sabido mantenerse como un destino aún atractivo para las inversiones extranjeras. Y para ello ha sido clave, entre otros aspectos, la fortaleza macroeconómica y monetaria que el país ostenta.

Así lo resalta Diego Mora, director de Colombia, Perú y Centroamérica para BlackRock, quien remarca que la disciplina fiscal ha sido un factor para que la gestora, al igual que otros agentes, apueste por el desarrollo de infraestructura local.

“Ya somos inversionistas en el Perú, en puertos en el Pacífico, junto a inversores locales”, comenta Mora a Día1, en referencia al capital que el fondo estadounidense destina mediante Global Infrastructure Partners (GIP) junto al Grupo Tramarsa. Ambas impulsan, así, la expansión del puerto de Matarani (Arequipa) que asciende a US$700 millones.

El ejecutivo destaca que, más allá de los ciclos políticos, siguen viendo al Perú como una apuesta atractiva de inversión a largo plazo. “Además de invertir en mercados de capitales, invertimos en infraestructura, una actividad que genera crecimiento y empleo de forma muy tangible. Eso demuestra el apetito y compromiso que tenemos con el país”, agrega.

Puerto de Matarani se expandirá para atender megaproyectos mineros del sur del país. (Foto: Andina)

Oportunidades para la región

En el informe “2026 Global Outlook”, BlackRock resume algunas de las megatendencias que están redefiniendo a la economía y a los mercados: la inteligencia artificial (IA); la transición demográfica; la descarbonización y energías limpias; y, también, la fragmentación geopolítica. Así, Mora remarca que la región debe aprovechar dichas “megafuerzas” para acercarse a los niveles de desarrollo que ya ostentan otros países emergentes, como los asiáticos, que nos han dejado rezagados en los desarrollos vigentes.

De acuerdo con Mora, países como Perú, Chile y Colombia se podrían beneficiar con mayor fuerza de estas tendencias, al ser proveedores de materiales básicos y esenciales para el desarrollo de la IA, como lo son el cobre, níquel, zinc, entre otros.

“Estamos en una coyuntura en la que tenemos todo para aprovechar esta oportunidad”, acota el ejecutivo.

Según las proyecciones de BlackRock, la IA puede aportar un impulso de 1,5% al crecimiento global mediante ganancias de productividad, estimando que ello ampliaría los ingresos de toda la economía en US$1,1 billones anuales.

Inteligencia artificial: fases de expansión

Para BlackRock, el mundo se encuentra en la primera fase de crecimiento de la IA, en la que se destinarán de US$5 a US$8 billones hasta el 2030. En la segunda fase, indica la firma, se prevé la expansión de la IA; mientras que la tercera fase se caracteriza por un aumento en la productividad y en los ingresos a nivel global.

Para aprovechar el momento, BlackRock considera necesario que la región cuente con marcos regulatorios y legales que permitan impulsar inversiones destinadas al desarrollo de la IA, y que den tranquilidad a los agentes económicos dispuestos a invertir.