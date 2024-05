Ante la avalancha de quejas - por las demoras en dar solución a los reclamos e incluso por ofertar promociones cuando estaban por cerrar esas sedes- y ante los rumores de que Bodytech está reduciendo su tamaño y a punto salir del mercado, la cadena colombiana explicó a Día1 que el cierre de los tres locales “se debió a que no se llegó un acuerdo con los arrendadores y no a que la compañía esté reduciendo su operación o que tenga un plan de irse del país”, indicaron.

Bodytech llegó al país en el 2008.

Lo que sí remarcan es que el negocio ‘fitness’ fue uno de los negocios más golpeados por la pandemia, cuando a causa de las medidas para evitar el contagio del COVID-19 en el Perú, los gimnasios estuvieron cerrados durante 12 meses y los siguientes 13 meses posteriores a la apertura, los servicios de entrenamiento se dieron de una manera muy restringida por las medidas del Ministerio de Salud (Minsa) durante la crisis sanitaria.

“Esto hizo que muchas personas evitarán asistir a las sedes afectando obviamente al negocio. Este hecho hizo que la empresa enfocara sus operaciones únicamente en la capital del país. Pero esto no tiene nada que ver con el cierre de las sedes mencionadas (La Rambla Brasil, San Borja y Miraflores)”, aseguran desde Bodytech a Día1.

Bodytech. "Millenials gastan US$80 al mes en cuidado personal"

Además, precisaron que sí cuentan con una sede administrativa que es la que soporta los procesos comerciales, administrativos, financieros, tecnológicos y de servicio de los gimnasios de Lima, la cual se encuentra ubicada en San Isidro.

En cuanto a las quejas y reclamos de los usuarios, Bodytech afirma que el 85% de las solicitudes que recibieron ya fueron resueltas y que les queda pendiente por resolver el 15% de las solicitudes, las cuales, indican, “ya están siendo atendidas por el equipo de servicios al cliente (el cual puede ser contactado en la línea (01) 700-5000 o a través del correo electrónico servicioalclienteperu@bodytechcorp.com) con la mayor celeridad posible” . No obstante, al parecer haría falta mayor velocidad, ya que se siguen observando reclamos y reacciones negativas en las redes sociales de la cadena..

¿Qué ha pasado con Bodytech en el Perú?

Si bien la cadena de gimnasios asegura que no se irá del país y que tampoco está reduciendo su operación, lo cierto es que, tal como indicaron a Día1, la pandemia fue un golpe fuerte para la compañía, al punto que decidieron enfocar sus operaciones en Lima y, claramente, han reducido notablemente su tamaño en los últimos cinco o seis años.

Recordemos que Bodytech, que ingresó al mercado peruano en el 2008, fue una de las primeras cadenas ‘fitness’ que ingresó a las regiones del país, de hecho su segundo local abrió en Trujillo. Hasta el 2017, además de tener sedes en la capital, tenían dos en Trujillo, otras dos en Arequipa, Piura y Chiclayo. Y en total llegó a tener más de 20 locales en el 2019, de acuerdo a nuestro archivo. Por aquel entonces, la propia cadena calculaba que la industria de gimnasios en el Perú movía US$150 millones.

Bodytech abría su local 20 en Perú en la ciudad de Arequipa en el 2019.

Pero el mercado no es estático y desde el 2017 se transformó a ritmo de maratón, en particular con el retroceso y posterior salida del mercado de la estadounidense Gold’s Gym, la cadena que lideró por muchos años el mercado peruano, con una operación que se tonificaba cada año al abrir uno o dos locales. No obstante, ante problemas operacionales con sus socio en el Perú y los cambios del mercado, su operación mermó hasta tal punto en el que terminó vendiendo sus activos. Los últimos los vendió entre el 2019 y el 2020 a Smart Fit, cadena brasileña con un concepto ‘low cost’, que hoy lidera en número de locales con más de 60 gimnasios en el país.

Mientras que Bodytech, a pesar del golpe de la pandemia, hasta septiembre del año pasado parecía estar más optimista. En una entrevista con el diario Gestión, su gerente general, Enrique Mosquera, indicó que contemplaban algunas aperturas para este año y apuntaban a acercarse cada vez más a sus cifras prepandemia, que hasta ese momento iban al 80% de la meta, y recuperar también sus márgenes de Ebitda. Esperaban también crecer 20% en ventas frente al año anterior. En aquel momento, el gerente general comentó que tenían 9 locales en el país y unos 24 mil clientes.

Luego de esa entrevista (en septiembre del 2023), y ya en el 2024, la cadena colombiana cerró dos locales más. Hoy, como confirmó Bodytech a Día1, cuenta con 22 mil clientes distribuidos en siete sedes de Lima, que se ubican en El Polo (Surco), Jesús María, el Óvalo Gutiérrez, Magdalena, San Miguel, Surco y La Molina. Todos los locales, nos comentan, funcionan en espacios arrendados.

“Por el momento, la compañía no tiene planes de expansión o de abrir nuevas sedes en el país. El objetivo de la empresa es fortalecer la experiencia de sus clientes actuales en las siete sedes de la ciudad de Lima”, nos dicen.

Smart Fit

Marcas más recordadas y mercado en el Perú

De acuerdo al estudio “Hábitos y actitudes hacia el deporte”, realizado por Impronta Research, a nivel país durante el primer trimestre, este año el 79% de los encuestados peruanos afirma que realiza algún tipo de deporte, frente a un 76% que afirmaba hacer alguna actividad el año pasado. Un incremento que se explica, según la consultora, en que el consumidor, sobre todo luego de la pandemia, empezó a entender que el cuidado de la salud se trata de una inversión y no un gasto, un viraje que se observa desde hace unos 4 años.

Y en esa tendencia, siete de cada 10 consultados indica que tiene la intención de adquirir una membresía este año, pero con un presupuesto no muy alto. El 32% estaría dispuesto a pagar una membresía mensual de menos de S/100 y un 31% entre S/100 y S/150.

Smart Fit compró locales que eran propiedad de Gold's Gym, cuando esta marca se retiraba del mercado peruano.

La principal actividad que realizan los peruanos es caminar y la segunda realizar ejercicios en casa, de hecho, las primeras cinco actividades son ‘no pagadas’, con una frecuencia media (Ver infografía). Ir al gimnasio ocupa la sexta posición entre las actividades deportivas más realizadas por los peruanos, siendo el 17% de los encuestados quienes indican que acuden a uno, en particular en Lima y en el sur del país. Cinco de cada 10, además, entrena de forma interdiaria.

En el reporte se puede observar que Smart Fit y Bodytech hoy en día lideran la recordación de las marcas de gimnasios, siendo la marca brasileña la que mejor performa entre los jóvenes, comenta José Oropeza, socio director de la consultora. De hecho, si vemos el ránking de las marcas más recordadas vemos que Smart Fit lidera con el 55% de las menciones, seguida de Bodytech con un 46%. En la lista también aparecen Gym Plus, Sportlife, KO, entre otros.

“La oferta de gimnasios se ha atomizado, hoy tenemos muchas marcas compitiendo por un consumidor que está iniciándose en el mundo deportivo. Aunque son pocas las marcas que han logrado un nivel de recordación que las posiciona entre las marcas a considerar en el momento de elección, la estrategia de Smart Fit, por ejemplo, apunta a un consumidor que tiene en mente un presupuesto más acotado, esta estrategia es respaldada por una amplia red de sedes que aportan en la construcción de su marca”, destaca el ejecutivo.

De hecho, para Oropeza, que hoy en día Bodytech tenga menos sedes, definitivamente, afecta su recordación, dado que considera que la construcción de una marca tiene como base la elección de los medios que llevan el mensaje al consumidor, “un medio o punto de contacto que son las sedes en sí, cuya exhibición del logo genera encuentros entre la marca y el consumidor que ayudan a la construcción de una marca sólida”, sostiene.

Bodytech pasó de tener más de 20 sedes hasta el 2019 a tener 7 este año.

Oropeza puntualiza que el gran objetivo de que te recuerden como marca es que te elijan, por lo que si la reputación de marca no es positiva, por mucha recordación que tenga una marca no será seleccionada por el consumidor.