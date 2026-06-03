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Resumen

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Tras un desempeño sólido al cierre del año pasado, la Bolsa de Valores de Lima (BVL) mantiene perspectivas de crecimiento para este 2026 en un contexto, sin duda, retador, aunque marcado por los avances que la plaza bursátil impulsa para concretar la integración regional con las bolsas de Chile y Colombia.

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