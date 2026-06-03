Miguel Ángel Zapatero, gerente general de la BVL y gerente de Clientes y Negocios de nuam, detalla que, en un escenario relativamente optimista, ven la continuación de algunas tendencias, aunque se percibe mayor cautela. “En las capitalizaciones, por ejemplo, el nivel de aumentos de capital de este año ha sido relativamente discreto comparado con años regulares”, señala Zapatero, precisando que las compañías están alineadas a “esperar y ver” cómo avanza la coyuntura electoral.

“Vemos que la actividad de financiamiento sigue bastante concentrada en el corto plazo, aunque sabemos que existen muchos programas activados para emitir a largo plazo. Es decir, hay cierta preparación y expectativa que puede desencadenarse si se dan los anuncios correctos y estabilidad”, agrega.

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Zapatero destaca, también, que más inversionistas retail siguen llegando hacia la BVL; una tendencia que diversas plazas bursátiles perciben a nivel global, ante la proliferación de canales digitales que permiten invertir. Según el ejecutivo, este año prevén alcanzar alrededor de 60.000 a 70.000 nuevas cuentas, de la mano de diversas sociedades de bolsa que permiten que los individuos compren y vendan acciones desde su celular o computadora.

“El consumidor financiero de hoy quiere tomar sus propias decisiones. La mitad de las cuentas que se han abierto estos últimos años son de menores de 30 años”, indica Zapatero.

De estas nuevas cuentas que percibe la BVL, un 40% corresponden a mujeres y un 50% se abren fuera de la capital. En ese sentido, destaca el poder descentralizador de un mercado más dinámico.

Integración

Sobre los avances de cara a la integración regional, Zapatero resalta el despliegue de una la plataforma tecnológica de negociación en el Perú, así como el despliegue del motor de calce más reciente de Nasdaq para las acciones en nuam.

“En paralelo hemos tenido el apoyo de la Superintendencia del Mercado de Valores, con una reforma bastante integral de las reglamentaciones de operación de la bolsa”, comenta el ejecutivo.

LIMA 07 DE FEBRERO 2024 REGISTRO GRAFICO DE LAS INSTACIONES DE LA NUEVA BOLSA DE VALORES DE LIMA EN LA SEDE DE SAN ISIDRO. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JORGE CERDAN

No obstante, aún existen tres pilares pendientes. En primer lugar, Zapatero menciona que las reglamentaciones de operación de los tres países deben ser las mismas, con un reglamento estándar y reglas de juego lineales. Un segundo elemento es que se establezca en el Perú una cámara de contrapartida central, que permita que cualquier riesgo operativo se vuelva residual y que las corredoras peruanas, así como los inversionistas, interactúen en igualdad de condiciones con las corredoras de Colombia y de Chile.

“La cámara es crítica. Esperamos muy pronto tener las normas para constituirla a fin de año”, explica Zapatero.

Una vez se constituya la cámara mencionada, Zapatero explica que se podrá establecer un tercer elemento pendiente: la interoperabilidad. “Esto implica que una sociedad agente de bolsa peruana sea reconocida como intermediario en Chile y en Colombia. Eso requiere que todo el proceso de carga y transmisión de las órdenes sea consistente”, acota.

Con todo, Zapatero estima que, operativamente, se podría culminar con la integración de bolsas hacia mediados del 2027, aunque ello está sujeto al ritmo de los avances regulatorios de cada país. “Son bastantes piezas moviéndose”, puntualiza.