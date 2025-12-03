Bottega Dasso saltará al mercado internacional hacia un país parecido al Perú, ¿qué nuevos espacios busca conquistar ahora?

Escucha la noticia
El estilo contemporáneo de Bottega Dasso ha consolidado una atmósfera versátil que atrae a públicos de distintas edades: desde quienes buscan un espacio para cerrar negocios hasta quienes solo quieren disfrutar de cocteles y música en vivo. Ubicado en la calle Miguel Dasso —origen de su nombre—, el negocio cumple diez años de operación este 2025. Su historia tomó un nuevo rumbo en 2020, cuando Lou Rottman asumió la propiedad de la compañía. Desde entonces, el negocio atravesó escenarios retadores, como las regulaciones pospandemia y la volatilidad del dólar tras la elección de Pedro Castillo. Lejos de detener su crecimiento, estos factores parecen haber reforzado su resiliencia.