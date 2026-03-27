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Resumen

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La cuenta regresiva ya empezó. En octubre de este año, el Perú estará aún más cerca de uno de los fenómenos culturales más influyentes del siglo XXI. BTS —el grupo surcoreano que redefinió el pop global, movilizó a millones de fans y se convirtió en el mayor exponente del K-pop— llegará a Lima, trasladando al país una emoción que durante años se vivió a la distancia y activando una ola económica que va mucho más allá del espectáculo musical.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.