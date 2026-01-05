Buenas intenciones, propuestas peligrosas

En los últimos meses se ha propuesto comprar electricidad por “bloques horarios”, es decir, por horas específicas del día, bajo el argumento de aprovechar que las energías renovables son más baratas en determinados momentos. Sin embargo, la evidencia internacional reciente muestra lo contrario: las licitaciones por franjas horarias no aseguran menores precios y, en varios casos, han generado sobrecostos y riesgos para la confiabilidad del sistema eléctrico.

El mercado chileno es un ejemplo claro. Allí, las subastas por bloques horarios y productos específicos dispararon los costos de la estabilidad del suministro eléctrico (los denominados “costos sistémicos”), ya que las centrales térmicas debieron mantenerse operativas —aunque generaran poco— para evitar desequilibrios que afectaran a todos los usuarios. Chile aprendió —a un costo elevado— que no basta con licitar energía barata por horas, ya que se necesita un abastecimiento continuo de 24 horas.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Tengamos claro que la electricidad no se consume por partes, sino de manera permanente. Por ello, las licitaciones horarias introducen dos riesgos relevantes, el primero: no cubrir todas las horas críticas, obligando a comprar energía más cara en el mercado spot; y, el segundo, generar incentivos (perversos) para que las plantas renovables participen solo en horas baratas, trasladando los costos de respaldo al sistema y, finalmente, al usuario.

Un diseño de licitación que minimice el costo total diario fomentará competencia real entre tecnologías bajo un marco regulatorio neutral y garantizará el abastecimiento en todo momento. Además, un mercado bien diseñado es clave para la masificación del gas natural en el sur del país, ya que la estabilidad del sistema, con alta penetración renovable, depende de tecnologías firmes y flexibles.

Estamos a tiempo de evitar los errores de otros países, donde las señales mal diseñadas terminaron encareciendo la electricidad. Para ello, nuestras autoridades deben tener en cuenta que, en este tema, lo más barato, “por tramos o por bloques horarios”, saldría al final más caro.