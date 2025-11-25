Buscalibre llevará su modelo de motorizados exclusivos a provincias, ¿qué regiones tiene en mente?

Buscalibre prevé cerrar este 2025 ligeramente por encima del crecimiento de 30% proyectado a inicios de año y prepara un cambio importante en su operación. Luis Felipe Casas, Country Manager en Perú, adelantó que replicarán en Arequipa el modelo de motorizados exclusivos que hoy funciona en Lima–Callao, con rutas consolidadas y flota dedicada.

Ese sistema —que la empresa opera directamente en la capital— será replicado en Arequipa y, si funciona, podrá se extenderá a otras provincias mediante aliados locales bajo un esquema de franquicia. “Buscamos socios que operen nuestro modelo con nuestros estándares”, anota y agrega que, si el volumen crece, evaluarán consolidar envíos aéreos hacia Arequipa, una alternativa que consideran viable solo en función de la demanda. “Si el volumen da, podríamos consolidar carga aérea (…) es algo que evaluaríamos más adelante”, anota.

Buscalibre vende a nivel nacional y, dentro de esa cobertura, ciertas ciudades han ganado peso de forma sostenida. El desempeño hoy representa cerca del 25% del total vendido, con Arequipa concentrando una cuarta parte de ese volumen. Le siguen Cusco —donde predomina el consumo de literatura clásica, impulsada por turistas— y Trujillo. La compañía espera que las ventas fuera de la capital alcancen aproximadamente el 30% en 2026, apoyadas en la instalación de su primera operación logística local en Arequipa y en futuros aliados que replicarán su modelo en otras ciudades.

Luis Felipe Casas Country Manager para Buscalibre Perú / Joel Alonzo

En cuanto a la composición del negocio, los libros importados representan cerca del 55% de las ventas, mientras que entre 15% y 20% corresponde a títulos en inglés, un segmento que planean potenciar el próximo año ante el creciente interés del lector peruano.

La novela juvenil sigue liderando las preferencias, especialmente entre mujeres de 13 a 40 años, seguida por el desarrollo personal, que mantiene dinamismo por el perfil emprendedor del consumidor local.

De acuerdo con Casas, el ticket promedio de compra se mantiene en el rango de S/145 a S/150 por pedido, cifra que se ha mantenido estable y refleja el incremento sostenido de la demanda. El ejecutivo anticipa también un incremento de títulos políticos y de coyuntura durante la primera mitad del 2026 debido al año electoral, lo que impulsará la rotación del catálogo.

De cara al 2026, Buscalibre concentrará sus inversiones en optimizar la experiencia de navegación sobre un catálogo de más de cinco millones de títulos y en fortalecer su programa de fidelización. Según Casas, alrededor del 40% de sus compradores mensuales son clientes recurrentes, un indicador que buscan potenciar mediante mejoras en servicio, logística y contenido.

En paralelo, la empresa también viene reforzando su frente digital. Los pagos digitales han evolucionado rápidamente. La integración de Yape en la web ha reducido la desconfianza en las compras online y viene aumentando su participación cada mes. Este avance acompaña una estrategia más estructurada de trabajo con ‘microinfluencers’, un frente que hasta ahora gestionaban de forma interna pero que esperan ampliar para mejorar alcance y confianza.

Con nuevos esquemas logísticos en provincias, alianzas con operadores locales, mejoras en la experiencia web y una oferta editorial alineada a las tendencias del lector peruano, Buscalibre prevé sostener su ritmo de expansión tanto en Lima como en las principales ciudades del país, manteniendo el soporte logístico centralizado de su casa matriz en Chile.